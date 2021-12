Destiny 2 célèbre des moments de triomphe avec le 30e anniversaire de Bungie

Moments of Triumph 2021 est de retour dans Destiny 2 avec le nouvel événement du 30e anniversaire de Bungie. Moments of Triumph est un événement annuel où les joueurs peuvent accomplir de nouveaux triomphes pour gagner des récompenses et un nouveau sceau MMXXI Triumphs.

Les triomphes des deux sceaux se chevauchent quelque peu, et pour Moments of Triumph, bon nombre des réalisations que les joueurs ont peut-être déjà réalisées cette année, telles que les raids terminés, compteront déjà pour le sceau. Voici ce que vous devrez faire pour gagner les sceaux Moments of Triumph et Bungie 30th Anniversary, et quelles récompenses vous obtiendrez en cours de route.

MMXXI Sceau Moments de Triomphe 2021

Les récompenses dans le jeu incluent de nouveaux emblèmes, une coquille exotique Elegant Guard, un moineau exotique Fractic Spiral, le livre de traditions Call of the Cryptolith, un navire exotique Reefborn Warbird et un emblème Grasp of Avarice. Les moments de triomphe intègre certains objectifs de l’activité Dares of Eternity, qui est gratuite pour les joueurs de Destiny 2 lors de l’événement du 30e anniversaire. Ces objectifs récompensent l’emote Anniversary Pose et le shader Ultra Plasmic.

Il existe un objectif de triomphe appelé 30e exotiques qui nécessite le pack 30e anniversaire. Cependant, si vous n’avez pas acheté le pack anniversaire, vous pouvez toujours gagner le sceau MMXXI car il vous suffit de terminer 28 de ces 30 triomphes pour obtenir le sceau.

La liste complète des Triomphes MMXXI :

Emblème de récompense : Triomphes complets.Récompensez la coquille de garde élégante : Triomphes complets.Apprenti Triomphe : Atteignez le score de triomphe de 10 000.Caveau de verre : Terminez n’importe quelle version du raid Vault of Glass.Chemin des élus : Terminez toutes les quêtes du scénario saisonnier.Récompensez le moineau spiral fractique : Terminez 5 triomphes.T-shirt débloqué dans la boutique Bungie : Terminez 15 triomphes.Maître du triomphe : Atteignez le score de triomphe de 15 000.Courroux : Terminez la mission Coup de grâce.Marchez sur le vrai chemin : Terminez toutes les quêtes Path of the Splicer.Chercheur des perdus : Terminez le voyage de Wayfinder, parties 1 à 7.Gantelet Gambit : Battez des cibles avec Adored, Salvager’s Salvo, Null Composer ou Ascendency en Gambit.Victoires des essais : Gagnez 7 manches.Tyran: Terminez 50 primes.Affichages audacieux : Terminez 6 primes Starhorse.Spéléologue d’attaque : Battez 300 combattants avec Adored, Salvager’s Salvo, Null Composer ou Ascendency dans les playlists Strikes.Contrat de l’Épreuve : Battez 50 ennemis avec Adored, Salvager’s Salvo, Null Composer ou Ascendency in Crucible.Supplice: Terminez les Frappes nocturnes.Gagnant à répétition : Battez 5 boss finaux dans Dares of Eternity.Cicatrice d’invité spécial : Vaincre l’Élu de Xur lors de la ronde éclair.Maître du secteur perdu : Terminez un secteur perdu en difficulté Maître dans The Dreaming City, Europa, Moon et Tangled Shore.Assaisonné dans les ténèbres : Récupérez 4 Aspects et 6 Fragments pour la Stasis.Crypte de pierre profonde : Terminez le raid.Contes gravés : Obtenez Dead Man’s Tale de Presage.(Requiert le pack 30e anniversaire) 30e exotiques : Gagnez Gjallarhorn et Forerunner.Au-delà de la lumière Chapitre 3 : Chassez Eramis à Riis-Reborn.Fête de chasse d’Europe : Terminez les Chasses à l’Empire.Serre de lumière : Terminez la quête Lâchez votre serre pour Hawkmoon.Le reste du dévot : Terminez le catalyseur Sceptre d’Ager.Emprise de l’avarice terminée : Terminez le donjon.

Sceau du 30e anniversaire de Vidmaster

Le contenu du 30e anniversaire de Bungie comprend également un nouveau sceau Triumphs qui récompense le titre Vidmaster. Il a 10 objectifs, et six d’entre eux donnent des récompenses dans le jeu. Les joueurs peuvent obtenir la pose d’anniversaire, le siège du pouvoir et les emotes exotiques Joyful Burst. Le shader Ultra Plasmic et l’emblème Grasp of Avarice chevauchent le sceau MMXXI. Les joueurs peuvent également gagner l’ornement Gjallarhorn appelé Hraesveglur. En outre, le fait de terminer l’ensemble du sceau donne un ornement de casque inspiré du lion appelé Thy Fearful Symmetry. Si vous rencontrez Xur ou Starhorse au Trésor de Xur pour avoir un aperçu des récompenses de triomphe Vidmaster.

La liste complète des triomphes Vidmaster :

Voyons ce que vous emporterez chez vous : Dépensez 3 clés de trésor dans le trésor de Xur.Gagnant à répétition : Battez 5 boss finaux dans Dare of Eternity.Vieux amis, vieux canapé : Terminez Dares of Eternity en difficulté Légendaire avec une escouade de 2 à 4 Gardiens.Prix ​​Paraversal : Gagnez l’arme de poing exotique, Forerunner.Et envolez-vous les loups : Gagnez le lance-roquettes exotique, Gjallarhorn.Tournant fatidique : Relevez les défis de chaque roue de l’adversité dans Dares of Eternity en difficulté Légende. Mines dispersées, cristaux brisés, minotaures vaincus, commandants vaincus et Fléau détruit.Cicatrice d’invité spécial : Vaincre l’Élu de Xur lors de la ronde éclair.Affichages audacieux : Terminez 6 primes Starhorse.Emprise de l’avarice terminée : Terminez le donjon.Le mort le plus riche du monde : Récupérez les 12 messages de Wilhelm-7 de l’emprise de l’avarice.

Moments of Triumph 2021 se termine le 22 février 2022, jour du lancement de The Witch Queen.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.