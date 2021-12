Destiny 2 Grasp Of Avarice Dungeon est hilarant salé à propos d’un exploit de 7 ans

Grasp of Avarice est, il faut le dire, plutôt hilarant. Les blagues cachées qui nécessitent une histoire avec un développeur ou une franchise pour comprendre sont assez courantes dans les jeux vidéo, mais le donjon Bungie publié dans le cadre de son DLC 30e anniversaire pour Destiny 2 est de niveau supérieur. Parce que oui, Grasp of Avarice fait référence à un moment notoire du passé du jeu, transformant quelque chose dont tous les joueurs originaux de Destiny 1 se souviennent en un contenu long, gratifiant et amusant. Mais c’est aussi un donjon Bungie spécialement conçu pour dunk sur ces joueurs – tout en passant un peu de temps à rire de lui-même. Et cela, pour autant que je sache, pourrait être sans précédent dans les jeux ou les médias de toute sorte.

Pour comprendre à quel point un jab Grasp of Avarice est bon, vous devez d’abord comprendre une partie quelque peu ignoble de l’histoire des débuts de Destiny. En 2014, lorsque le jeu original est sorti pour la première fois, c’était un peu pénible à jouer. C’était en grande partie parce que Bungie n’avait pas encore vraiment réglé le système de progression du jeu; c’était avant de pouvoir infuser un équipement dans un autre pour élever son niveau, par exemple. Vous deviez constamment rechercher de nouvelles et meilleures armes pour augmenter les statistiques de puissance de votre personnage afin d’accepter un contenu plus difficile.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : diffusion en direct du pack 30e anniversaire de Destiny 2 Bungie

Ainsi, lorsque les joueurs ont terminé la campagne d’histoire de Destiny, ils se sont naturellement tournés vers le raid Vault of Glass, mais ils étaient tous trop faibles pour l’affronter. À l’époque comme aujourd’hui, ils devaient continuer à travailler sur le contenu de la liste de lecture du jeu pour trouver de nouveaux équipements qui feraient progresser leurs niveaux. Mais la mouture était douloureusement lente, et il y avait moins d’activités dans le jeu à jouer réellement. Les taux de chute des nouveaux équipements semblaient faibles, surtout si vous ne poursuiviez que les objets légendaires nécessaires pour avancer. Les chutes de niveau inférieur encombraient constamment votre inventaire, et à l’époque, vous deviez apporter tous vos bons engrammes à Maître Rahool dans la tour pour le déchiffrement – souvent pour découvrir que la chute que vous espériez tant était en fait un arme poubelle d’un niveau inférieur.

Toute la situation était plutôt horrible. Il n’y avait pas beaucoup de contenu post-histoire et tout est rapidement devenu très répétitif. Aussi bon que soit le premier raid de Destiny, il a fallu des heures de travail pour pouvoir l’essayer. Bungie finirait par composer un certain nombre de ces systèmes et Destiny ferait vraiment un pas en avant avec The Taken King, rendant son système de butin et de nivellement bien meilleur. Mais surtout au cours de ces premiers jours, tout le monde s’est senti coincé à lutter pour monter de niveau.

Et c’est à ce moment-là que les Gardiens ont découvert la grotte du butin.

Il n’y a en fait pas grand-chose à la Loot Cave. C’est juste un endroit dans le cosmodrome où les ennemis apparaissent pour remplir le monde ouvert de cibles à tirer. Ce que certains joueurs ont découvert, cependant, c’est que cette grotte en particulier engendrait des ennemis à un rythme constant si vous les tuiez, tandis que d’autres apparitions d’ennemis avaient des retards intégrés. Essentiellement, cela signifiait que vous pouviez éliminer tous les ennemis près de la grotte du butin, puis avoir un flux constant d’ennemis supplémentaires s’empilant hors de la grotte elle-même. Vous pouvez tirer sur ces ennemis alors qu’ils tombent de la petite grotte et ils sont immédiatement remplacés. Cela entraînait un flux presque constant d’ennemis à tirer, et de temps en temps, l’un de ces ennemis laissait tomber un engramme contenant un équipement. Ainsi, au lieu de répéter des grèves et d’organiser des matchs dans l’Épreuve, ou de traquer les événements publics encore et encore, les joueurs ont choisi la voie la plus ennuyeuse mais la plus gratifiante : rester immobile devant une grotte et tirer sans réfléchir sur les ennemis pendant des heures.

La grotte du butin était le moyen idéal pour niveler votre personnage pendant environ une semaine dans le Destiny original. Je l’ai utilisé pour me préparer au raid, comme d’innombrables autres l’ont sûrement fait aussi. Cela témoignait de la frustration que pouvait avoir le butin au début du jeu, et un exploit que Bungie a rapidement corrigé. Le développeur n’était pas sans humour à propos de la situation, cependant, et a ensuite déposé un petit œuf de Pâques amusant dans la grotte du butin qui y reste à ce jour.

Interagissez avec ce tas d’os et vous entendrez le message : « Un million de morts ne suffisent pas pour Master Rahool », une référence effrayante et amusante à l’époque de Destiny 1 Loot Cave.

C’était il y a sept ans. Destiny a vu de nombreux ajustements de son système de progression et de son évolution depuis lors, et il y a toute une énorme communauté de joueurs qui n’ont probablement aucune idée de ce qu’est même la Loot Cave. Si vous n’étiez pas là dès le début du jeu, vous n’avez jamais pu en faire l’expérience. Si vous avez rejoint le jeu avec Destiny 2, toute la zone du Cosmodrome est nouvelle pour vous.

Et pourtant, Bungie a créé tout un donjon sur le thème de Loot Cave et l’a rempli de gags spécifiquement destinés aux joueurs comme moi, qui ont choisi d’éviter de jouer au jeu en faveur de tirer dans une grotte sombre.

Grasp of Avarice est un envoi élaboré de ces Gardiens. L’ensemble du donjon joue sur un thème de cupidité, ce qui implique que ceux d’entre nous qui se tenaient dans cette grotte étaient trop gourmands pour la vision de Bungie du début de Destiny. Nous voulions du butin et nous ne nous souciions pas de la façon dont nous l’obtenions, choisissant d’éviter de jouer réellement s’il nous rapportait des biens.

Ainsi, le donjon s’appelle Emprise de l’avarice, littéralement sous l’emprise de la cupidité, et sa mécanique est fondée sur ce concept. Pour entrer dans la grotte, vous tirez sur les ennemis qui en sortent, comme à l’époque du D1. Et ces ennemis laissent tous tomber des engrammes jaunes, qui ressemblent à des gouttes de butin exotique, les meilleures choses que vous puissiez obtenir dans le jeu. Lorsque vous vous démenez pour ramasser tous ces engrammes, vous ne recevez pas de butin, mais plutôt un debuff appelé Burden of Riches. Il démarre une minuterie, et si cette minuterie s’épuise, vous mourrez. Le seul moyen de l’étendre ? Ramassez plus d’engrammes. Votre avidité pour le butin ne vous rapporte rien et vous marque pour la mort, et le seul moyen d’éviter cette mort est de ramasser avidement plus de déchets inutiles.

D’accord, Bungie, nous sommes des crétins, nous comprenons.

L’emprise de l’avarice commence par une visite beaucoup plus meurtrière de la grotte du butin, et toute la rencontre est un gros dunk sur les vétérans de Destiny 1.

Au-delà de l’entrée, la partie suivante du donjon vous envoie sur les traces de Wilhelm-7, un PNJ gardien qui, comme vous, a fouillé dans la grotte du butin à la recherche d’un trésor. Alors que vous vous frayez un chemin le long du chemin de Wilhelm, à maintes reprises, vous trouvez plusieurs portes fermées sans aucune voie claire. Vous en essayez un au hasard, seulement pour découvrir qu’il est piégé – ouvrez la mauvaise porte et les pointes anéantissent votre personnage. Marchez au mauvais endroit et le plafond s’effondre pour vous écraser. La première moitié de Grasp of Avarice est juste vous et votre équipe essayant de chasser un trésor et rencontrant une mort macabre et hilarante pour votre problème. Vous pouvez presque entendre les développeurs rire juste en dehors de l’écran.

Et puis vous découvrez l’histoire de Wilhelm-7 lui-même, qui est racontée à travers une série de journaux audio cachés dans le donjon. L’essentiel est que Wilhelm et deux autres Gardiens sont descendus dans le donjon à la recherche de richesses et ont trouvé toutes sortes de trésors incroyables. Chaque fois qu’ils allaient plus loin, ils en trouvaient plus, comme s’il avait été placé là pour eux, attendant juste. Lentement, leur cupidité les a corrompus – ils sont devenus en colère et paranoïaques, finissant par s’entretuer. Wilhelm a même tué son fantôme, la clé de sa propre immortalité, parce qu’il était convaincu que le fantôme essayait de lui voler ses déchets. Finalement, Wilhelm mourut de ses blessures, entouré d’engrammes inutiles.

Pourtant, même si le développeur s’appuie sur la blague de la cupidité assez épaisse, Bungie n’envoie pas seulement des joueurs. Le debuff Burden of Riches mentionné précédemment s’avère essentiel pour explorer le donjon – il y a d’étranges cristaux avides de votre avarice, et ramasser des engrammes pour gagner le debuff, puis se tenir à côté de ces cristaux les fait grandir. Ce mécanisme est au cœur du donjon, filtrant dans la méta-blague : Oui, c’est un donjon qui suscite une faim sans fin des joueurs pour le butin, mais il est conscient que Bungie a donné aux Gardiens ces envies pour commencer. En fait, tous les boss sont immunisés contre les dégâts jusqu’à ce que vous portiez suffisamment d’engrammes Burdened with Riches sur un cristal à proximité – et chacun « succombe à la tentation » lorsque vous fournissez suffisamment de butin. Ainsi, si tout le donjon est une quête de trésors, il s’agit également de surmonter l’attrait de la cupidité, créé par le jeu, pour botter le cul avec des amis.

Tous les personnages de Grasp of Avarice sont des esclaves de la cupidité, et vous devez abandonner votre quête de butin afin de les anéantir complètement.

Grasp of Avarice serait un excellent donjon dans tous les cas, simplement parce qu’il est bien fait, créatif et étrange. Il est complexe et souvent ingénieusement conçu. Mais la conscience de soi de Bungie est ce qui l’élève au niveau supérieur, surtout si vous êtes un joueur de Destiny depuis la sortie du premier jeu. On ne peut s’empêcher d’admirer l’exécution élaborée de ce bâillon à la manière d’un super-vilain. Bungie a créé l’un de ses contenus de jeu les plus cool spécifiquement pour nous tromper, les joueurs sept ans plus tard. L’éclat mesquin de ce fait ne peut pas être sous-estimé, et cela fait partie de ce qui rend Destiny 2 si spécial.

Pourtant, il semble que Bungie garde un peu rancune à propos de la grotte du butin. Je ne peux pas m’empêcher de me demander quels futurs dunks ridicules pourraient être en réserve pour la communauté Destiny – et j’ai hâte de les jouer.