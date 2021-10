Destiny 2 joueurs – ne tabulez pas avant les matchs PVP

Destin 2 les joueurs sur PC ont été invités à ne pas tabuler et à modifier les paramètres vidéo lors du chargement ou pendant le PvP en raison d’une erreur dans le jeu qui les exclurait du matchmaking. C’est une source de préoccupation pour ceux qui jouent à des modes de jeu PvP compétitifs tels que Trials of Osiris, car être éjecté de trop de jeux dans un court laps de temps peut entraîner des interdictions temporaires de matchs.

Des bogues et des erreurs se produisent de temps en temps, mais ce qui rend cette situation spéciale, c’est que les erreurs semblent être un correctif temporaire mis en œuvre par Bungie eux-mêmes. Avec l’aimable autorisation de Forbes, l’erreur a été délibérément mise en œuvre pour lutter contre un exploit que certains joueurs ont utilisé pour générer des orbes de puissance qui fournissent une super énergie lorsqu’ils sont ramassés. S’il est utilisé en PvP, cet exploit permet aux joueurs de générer un grand nombre de ces orbes qui offrent un avantage considérable. L’exploit est facile à reproduire et utilise le mode fenêtré pour générer les orbes.

Selon Forbes, Bungie est au courant de ce bogue depuis un certain temps, mais la publication récente d’une vidéo présentant le bogue les a obligés à mettre en œuvre un correctif temporaire pendant qu’ils travaillent sur un moyen d’éliminer l’exploit. Dans un monde parfait, le bogue aurait volé sous le radar jusqu’à ce qu’il l’étouffe dans l’œuf, mais il semble que cette solution de contournement permette à Bungie d’arrêter l’exploit.

Cependant, cette solution de contournement a amené certains joueurs à exprimer leurs frustrations en ligne, car la tabulation rapide avant les matchs est quelque chose que de nombreux joueurs font pour une variété de raisons tout à fait normales (je sais que j’ai tendance à échanger de la musique au milieu du match). Bien que frustrant, il semble que ce soit quelque chose auquel les joueurs PC avec un seul moniteur devront faire face pour le moment.

Cela a été quelques jours frustrants pour les joueurs de Destiny 2. La semaine dernière seulement, Bungie a annoncé que les joueurs qui souhaitent jouer à de nouveaux donjons à venir avec la prochaine extension Witch Queen devraient soit acheter l’édition Deluxe, soit les acheter séparément. Comme ce contenu était auparavant gratuit en même temps que les extensions, cela a provoqué tout un tollé au sein de la communauté.

Destiny 2 : The Witch Queen sortira le 22 février sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et Stadia.