Destiny 2 La saison 15 ajoutera un jeu croisé

Dans un article de blog This Week At Bungie, le studio a présenté des informations sur le jeu croisé entre Xbox, PlayStation, PC et Stadia pour Destiny 2 dans la saison 15.

Avec Destiny 2 sur tant de plateformes, vous vous demandez peut-être ce qu’il adviendra du nom de chacun. Bungie demandera à tous les joueurs de Destiny 2 de créer un “nom Bungie” qui restera le même sur toutes les plateformes. Ces noms Bungie comprendront le nom Bungie du joueur, son nom d’affichage et son identifiant numérique.

Lecture en cours : Destiny 2 – Bande-annonce officielle de la saison de la colleuse

Pour permettre aux amis de la console de rechercher plus facilement d’autres joueurs, Bungie réduira le nombre de caractères utilisés dans un nom Bungie. Ils ont expliqué que certains noms de joueurs sur Steam avec des jeux de caractères étendus ne seraient pas disponibles. De plus, tous les noms seront modérés et filtrés pour éviter les termes offensants. “Il est possible qu’en raison de la suppression de ces personnages, les joueurs se retrouvent avec des noms vides ou des noms qui entraînent des termes offensants”, a expliqué Bungie. Malheureusement, si les joueurs sont coincés avec un nom vide ou offensant, ils ne pourront pas le changer au lancement et devront attendre quelques mois. En gros, réfléchissez à trois fois avant de créer votre nom Bungie.

En plus d’un nom Bungie, les joueurs auront une liste appelée Bungie Friends qui regroupera tous les amis dans une seule liste. Les joueurs peuvent également filtrer leur liste en fonction des plates-formes. Vous pouvez même faire équipe avec des membres de clan multiplateformes. Pour ajouter des amis à Bungie Friends, les joueurs devront rechercher leurs amis sur leur plateforme préférée et envoyer des demandes d’amis. Une autre façon consiste à rechercher des amis via l’écran Inviter. Enfin, les joueurs peuvent utiliser le site de recherche d’amis de Bungie, qui se lancera lorsque le jeu croisé sera disponible, pour lier leurs plateformes et envoyer des demandes d’amis à Bungie. Pour les demandes Fireteam, les joueurs peuvent ouvrir l’onglet Roster dans leur menu et rechercher les joueurs avec lesquels ils souhaitent faire équipe.

Une autre chose à garder à l’esprit est que le chat vocal ne sera pas disponible entre les plates-formes lors du lancement du jeu croisé, mais Bungie suggère que cela sera corrigé dans une mise à jour après le lancement. Les joueurs devront attendre l’hiver pour le chat textuel sur les consoles et la saisie de texte avec les claviers.

Bungie est conscient du harcèlement ciblé dans la communauté. Pour assurer la sécurité de la communauté, les joueurs pourront bloquer d’autres joueurs et accéder aux paramètres de confidentialité via leur menu Roster.

Bungie a également répondu à une question que de nombreux fans se sont posées : comment les modes PvP compétitifs fonctionneront-ils ? Pour le matchmaking au départ, les joueurs PC ne s’associeront qu’avec d’autres joueurs PC, et les joueurs sur console s’affronteront avec d’autres joueurs sur console et Stadia. S’il existe une Fireteam multiplateforme qui comprend un joueur PC, cette Fireteam sera placée dans le pool de matchmaking PC.

La saison 14 se terminera le 24 août. L’extension The Witch Queen de Bungie révèle également des terres le 24 août.

