Destiny 2 Les épreuves d’Osiris | Trucs et astuces sans faille pour accéder au Phare et aux récompenses

Le mode PVP de Destiny 2, Trials of Osiris, est de retour et a connu des changements majeurs dans Season of the Lost. Vous pouvez lire tous les changements dans le billet de blog de Bungie.

Trials of Osiris est désormais plus accessible, gratifiant et engageant pour tous les joueurs et pas seulement pour le top 1% des sweats qui ne jouent que du PVP toute la journée.

Pour que vous puissiez gagner les meilleures récompenses d’essais, nous avons rassemblé quelques-uns de nos meilleurs conseils pour réussir une course sans faille dans les essais d’Osiris de Destiny 2. Regardez la vidéo intégrée ci-dessus pour découvrir notre stratégie, ou lisez la suite ci-dessous.

L’une des plus grandes réalisations du Jugement d’Osiris est d’obtenir sept victoires consécutives. C’est ce qu’on appelle une course sans faille et donne accès au phare et au coffre à butin pour certaines des meilleures récompenses et matériaux du jeu.

Il n’est pas facile d’obtenir sept victoires d’affilée, mais j’espère qu’avec cette vidéo de trucs et astuces, vous apprendrez une ou deux choses pour gagner plus de tours, de jeux et finalement devenir sans défaut.

Comment aller sans défaut dans Trials of Osiris

Vous devez jouer en équipe pour de nombreuses raisons. Cela signifie rester à proximité de votre équipe de pompiers à tout moment. D’une part, le tir en équipe laissera tomber les ennemis comme des mouches, vous gagnerez plus d’échanges et, d’autre part, si l’un de vous tombe en panne, vous êtes déjà à courte portée pour obtenir la réanimation. La seule raison pour laquelle vous ne restez pas groupé en équipe est que l’ennemi a un Super et que vous devez effectuer une division delta rapide ou que vous avez convenu avec votre escouade d’envoyer quelqu’un sur le flanc. En dehors de cela, vous devez essayer de rester en phase avec vos coéquipiers. Ne laissez pas vos ennemis ranimer leurs coéquipiers gratuitement. Si vous tuez quelqu’un, ne fuyez pas son corps et laissez l’ennemi le ranimer. Gardez-les ! Traitez le lieu de leur mort comme un point fixe maintenant et vous gardez et empêchez l’ennemi de se réanimer comme si votre vie en dépendait ! J’ai vu tellement de tours perdus de joueurs laissant les gens revivre gratuitement. En plus de cela, soyez agressif si vous avez abattu quelqu’un à distance et que c’est maintenant 3vs2. Rassemblez l’équipe ennemie car vous avez l’avantage du joueur pour gagner la fusillade, et si vous ne gagnez pas ce combat parce que l’ennemi s’est désengagé, vous l’avez au moins éloigné de la réanimation de son coéquipier. Arrêtez de laisser les gens revivre gratuitement !



Les munitions lourdes apparaissent au tour 4. Vous devez les sécuriser pour votre équipe et les refuser à l’ennemi, car les munitions lourdes sont presque toujours de multiples éliminations gratuites. Utilisez les armes avec lesquelles vous êtes le plus à l’aise, mais n’ayez pas peur d’ajuster votre chargement. J’adore les canons à main et je les utiliserai 95% du temps, mais il y a des moments où des fusils à impulsion, des éclaireurs, des tireurs d’élite et des arcs sortent de l’équipe ennemie et je suis obligé de changer parce que je suis simplement indigné dans certains lignes de vue à plus longue distance. Plus vite je m’adapte et dis « ce canon à main ne fonctionne pas », mieux c’est. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. S’ils jouent tous à longue distance, vous jouez à longue distance, s’ils jouent tous à courte distance, vous jouez à proximité. Idéalement, cependant, vous voulez que votre escouade soit configurée pour couvrir toutes les portées, alors familiarisez-vous avec d’autres armes que vous n’utilisez peut-être pas normalement et soyez prêt à changer de votre équipement préféré en cas de besoin. Certains joueurs du PVP de Destiny 2 ne savent que courir en avant et glisser avec des fusils de chasse ! Ces joueurs continueront à le faire tant que cela fonctionnera et qu’ils tueront. Ils sont incroyablement agressifs et plus vite vous reconnaissez des styles de jeu comme celui-ci, plus vous pouvez facilement faire ce que j’appelle le colportage. C’est exactement ce que cela ressemble, mais vous seriez tellement surpris du nombre de combats que je gagne parce que je ne me suis pas fait appâter dans un duel de fusil de chasse 50/50 et j’ai plutôt reculé d’un centimètre ou trois sur un coup de fusil de chasse KO, créant un espace entre nous et 3-tapoté le Titan essayant de me précipiter vers le bas. Cela semble stupide, mais croyez-moi, essayez-le ! Le jeu montre les Supers de vos ennemis pour une raison. C’est pour que vous puissiez jouer en conséquence. S’ils ont une grande zone d’effet Super ready, ne restez pas groupés ! Ou s’ils ont un Super en itinérance et que le vôtre est un Super fermé, enregistrez le vôtre pour les arrêter net dans leur élan. S’ils ont un Super en itinérance, courez pour votre vie et essayez de survivre jusqu’à ce qu’il s’épuise. Si vous ne le savez pas, un super itinérant est comme le pistolet d’or d’un chasseur ou le poing du chaos de Titan, et un super d’arrêt est comme le barrage de lames de chasseur ou la bombe Nova de Warlock. Il y a beaucoup de jeux d’esprit qui doivent être joués, mais vers la ronde 4, vous verrez des Supers commencer à arriver, alors gardez un œil sur. Lisez les Supers et agissez en conséquence. De plus, espacez vos Supers en équipe – n’éclatez pas tous vos Supers en un seul tour, à moins que cela ne soit absolument nécessaire.



La statistique la plus importante que vous pouvez spécifier avec les mods est la récupération. Sur votre armure, vous devez au minimum avoir un niveau de récupération 8 ou 9 ! Je ne saurais trop insister là-dessus. Cela tue le flux de jeu lorsque vous devez rester à couvert toute la journée en attendant que votre santé revienne. Vous pouvez jouer plus agressivement avec plus de récupération car vous récupérerez votre santé plus rapidement que votre ennemi. Ces tireurs dont j’ai déjà parlé, s’ils vous ont endommagé à distance et que vous êtes un coup, ils vous pousseront, mais si au moment où ils poussent, vous avez déjà récupéré la majorité de votre santé, vous n’êtes pas juste un canard assis et peut mettre en place un combat assez égal. Si vous êtes dans une escouade prédéfinie de trois, parlez à vos coéquipiers et appelez les choses. Vous seriez surpris de voir combien d’informations importantes sont vues mais pas communiquées. Même si vous êtes mort, vous avez cette petite vue de spectateur et vous pouvez voir des choses que vos coéquipiers pourraient ne pas voir. Un simple appel tel que « Ce sorcier est dans une faille de guérison » ou « Il a reculé et va pour une réanimation » conduit à une meilleure prise de décision à la volée. Communiquez et mettez vos coéquipiers sur la même longueur d’onde que vous lorsque vous voyez une opportunité. La pratique est parfaite, alors jouez aux modes PVP normaux lorsque les épreuves ne sont pas disponibles et essayez activement de vous améliorer. Ne vous contentez pas de jouer pour vos récompenses Pinnacle et de le laisser pour la semaine. Allez-y et prenez note de ce qui doit être amélioré et travaillez dans ce sens. Comprenez la méta et regardez quelles armes les gens utilisent. Peut-être ajustez-vous votre sensibilité parce que vous surprenez un peu. Travaillez sur vos faiblesses en PVP normal et je vous garantis que lorsque Trials of Osiris reviendra, vous irez plus loin sur votre carte. Faites vibrer vos coéquipiers ! si vous êtes en discussion avec eux et qu’ils obtiennent un double kill, vous seriez surpris de l’efficacité de leur dire “bien joué” ou mon compliment préféré de “Laisse F*$%cking go!” est de les faire jouer de cette façon. Une équipe heureuse gagne plus de matchs.

Dans la vidéo ci-dessus, vous apprendrez l’importance du travail d’équipe, comment gérer certains joueurs agressifs et les mods et statistiques les plus importants que vous devez spécifier.

Ne vous inquiétez pas si vous ne devenez pas Flawless, vous obtiendrez toujours beaucoup de butin si vous gagnez 50 rounds au total et augmentez votre réputation avec Saint-14 dans le Tower Hanger.

