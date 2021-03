Destiny 2: les essais d’Osiris annulés encore une fois

Pour la troisième semaine consécutive, l’événement Trials of Osiris de Destiny 2 a été annulé en raison d’un problème technique. Cela survient alors que Bungie cherche à freiner les joueurs engagés dans le «trading gagnant» en lançant des matchs exprès.

Le problème cette fois est, selon Bungie, lié à la « fonctionnalité Fireteam Rejoin », qui semble certainement être le même problème qu’avant. Les essais d’Osiris ont été disponibles le 12 mars, mais ils ne le seront pas pendant le reste du week-end.

En raison d’un problème avec la fonctionnalité Fireteam Rejoin, Trials of Osiris a été désactivé pour le reste du week-end. Nous fournirons des mises à jour lorsqu’elles seront disponibles. – Aide Bungie (@BungieHelp) 13 mars 2021

En règle générale, cela dure environ quatre jours, ce qui donne aux joueurs la possibilité d’obtenir un équipement de haut niveau s’ils parviennent à une séquence sans faute de sept victoires. C’est pour cette raison que les joueurs ont lancé des jeux, laissant aux autres un chemin clair vers la victoire. On ne sait pas comment Bungie prévoit d’arrêter ce problème pour de bon.

Si vous avez déjà reçu l’accès à la zone The Lightouse via une carte Flawless, vous pourrez toujours l’utiliser ce week-end. Vous pourrez également utiliser n’importe lequel de vos jetons Essais pendant cette période, de sorte que ceux qui ont déjà participé à une séquence de sept victoires semblent avoir eu de la chance cette semaine.

Comme d’habitude, Xur est toujours disponible ce week-end si vous essayez d’obtenir un autre équipement puissant. Vous pouvez toujours obtenir de lui un engramme exotique qui se transformera en un objet que vous ne possédez pas déjà, ce qui vaut la peine de revenir chaque semaine.

Les joueurs de Destiny 2 devront attendre un peu plus longtemps que prévu la sortie de la prochaine extension du jeu, The Witch Queen. Il a été repoussé en 2022, en partie à cause de l’effet des changements de travail à domicile de COVID-19 sur l’équipe de développement et parce que Bungie veut continuer à apporter des améliorations systémiques au jeu.