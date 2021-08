Destiny 2: L’extension Witch Queen présente des ennemis qui utiliseront la lumière contre vous

Bungie a montré le premier regard sur The Witch Queen aujourd’hui, qui est la prochaine extension de Destiny 2.

Alors que certaines informations ont été divulguées sur le PlayStation Store plus tôt dans la journée, d’autres informations ont été fournies lors d’un flux, ainsi que la confirmation d’une sortie le 22 février.

La reine des sorcières est livrée avec une zone appelée le monde du trône de Savathun qui abrite les nouveaux gardiens de la ruche Lucent qui brandiront la lumière contre vous, et ils ont leurs propres fantômes de la ruche. Donc, ils auront quelque chose à affronter.

Vous pouvez vous attendre à de nouvelles armes pour y faire face, comme le Glaive qui est une arme de mêlée. Afin de l’acquérir ainsi que certaines des autres nouvelles armes, vous utiliserez un nouveau système d’artisanat. Vous pourrez forger toutes les armes The Witch Queen et Seasonal, et le système sera plus polyvalent que le système Umbral et vous permettra même de rechercher des avantages spécifiques.

Le nouveau contenu inclura un mode Légendaire avec de belles récompenses, et il peut être joué avec une équipe ou par vous-même avec une difficulté de mise à l’échelle.

Season of the Lost est maintenant en ligne et sert de prélude à The Witch Queen et préparera le terrain pour la prochaine extension. Dans ce document, Mara Sov, la reine de l’éveil, est de retour dans la ville des rêves et a besoin de votre aide pour sauver ses sorcières technologiques perdues du Royaume brisé.

La saison regorge de nouvelles armes, d’une nouvelle activité à six joueurs, d’une nouvelle mission hebdomadaire et d’un portail vers le royaume brisé. Le fusil à fusion linéaire exotique Lorentz Driver peut être débloqué instantanément avec un Season Pass ou gagné en se classant. Le sceptre d’Ager, un nouveau fusil à trace exotique alimenté par Stasis, sera disponible plus tard dans la saison via une quête exotique. Il existe également de toutes nouvelles armes de stase légendaires dans l’arsenal de la Saison des Perdus.

Season of the Lost est plus longue que la saison moyenne de Destiny 2 et ne se termine pas avant le lancement de The Witch Queen le 22 février. Le chemin de récompense, l’artefact et les défis du Season Pass se poursuivront tout au long de la saison sans être réinitialisés. Une poussière brillante supplémentaire sera disponible et l’équipe réinitialisera le nombre de jetons Synthweave que vous pouvez gagner grâce aux primes dans la seconde moitié de la saison.

