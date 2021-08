Destiny 2 Lorentz Driver et comment obtenir le catalyseur de Lorentz Driver

Pilote Lorentz de Destiny 2 est la nouvelle arme exotique de la saison disponible pour tous.

L’obtenir est assez facile, mais vous devrez faire un peu de broyage si vous voulez libérer sa véritable puissance avec le catalyseur Lorentz Driver.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Pilote Lorentz Destiny 2 | Comment obtenir le pilote Lorentz



Lorentz Driver est disponible via le Season of the Lost Battle Pass. Si vous achetez le pass, vous obtenez immédiatement le chauffeur Lorentz. Sinon, vous devez passer au niveau 35 pour l’obtenir.

Si vous jouez après Season of the Lost, vous pouvez toujours le récupérer via le Monument to Lost Lights.

Quoi qu’il en soit, Lorentz Driver est un ajout solide à votre collection de fusils à fusion.

Destiny 2 Lorentz Pilote | Statistiques du pilote Lorentz



Impact : 41 Tenue de route : 32 Vitesse de rechargement : 35 Portée : 44 Stabilité : 52

Statistiques cachées

Aide à la visée : 32 Zoom : 25 Taille de l’inventaire : 35 Recul : 79 Intensité du rebond : 21 L’avantage exclusif de Lorentz est la vue lagrangienne, qui marque les ennemis même s’ils sont derrière un obstacle. Les ennemis marqués que vous battez génèrent des modèles de télémétrie spéciaux. Prenez-en trois pour donner à Lorentz un bonus de dégâts pendant un court instant.

Si vous portez un coup de précision, il génère une implosion qui attire les ennemis proches et inflige des dégâts.

Le seul inconvénient est l’habituel inhérent aux fusils à fusion. Votre précision doit être de premier ordre pour que Lorentz Driver inflige le plus de dégâts.

Destiny 2 Lorentz Pilote | Catalyseur de pilote Lorentz



Une fois que vous avez obtenu votre pilote Lorentz, parlez à Banshee-44 dans la tour pour lancer la quête catalyseur de Lorentz Driver, révision 7.2.2.

Catalyseur de pilote Lorentz étape 1



50 combattants difficiles vaincus 50 gardiens vaincus 15 champions ou cibles de grande valeur vaincus

La première étape est assez simple, moins le défi initial. « Combattants difficiles » fait référence à tout ennemi avec une barre de santé jaune. Contrairement à la plupart des quêtes de révision, vous n’avez pas besoin du pilote Lorentz équipé pour cette étape.

Lorentz Driver catalyseur étape 2



200 données d’étalonnage générées 50 gardiens vaincus 100 combattants vaincus Vous aurez besoin du pilote équipé pour ce tour. La seule caractéristique notable ici est que les Gardiens et les Combattants sont comptés séparément. Comme toujours, vous obtiendrez des données d’étalonnage des matchs Crucible, Gambits et Nightfall.

Lorentz Driver catalyseur étape 3



Parlez à nouveau avec Banshee-44 pour cette étape, et vous obtiendrez le catalyseur.

Comment charger le catalyseur Lorentz Driver



Équipez le catalyseur et obtenez 400 éliminations avec le pilote Lorentz pour le charger complètement. Une fois chargé, le catalyseur confère l’avantage suivant :

Pilote de saut : Gagne un radar amélioré. De plus, bien que cette arme dispose de 3 modèles de télémétrie, les détonations d’anomalies électromagnétiques ne nécessitent plus un coup final de précision.

La nouvelle arme Destiny 2 vous sera très utile lorsque vous terminerez les nouvelles quêtes de la saison, notamment Alignement astral et Traçage des étoiles. Néanmoins, Bungie a également modifié quelques types d’armes avec la nouvelle mise à jour, il vaut donc la peine d’expérimenter avec d’autres pour voir ce qui vous convient le mieux.