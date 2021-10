Destiny 2 Maker abandonne l’arbitrage obligatoire au milieu des critiques

Image : Bungie

Le PDG de Bungie, Pete Parsons, a annoncé hier que le studio derrière les franchises de genre comme Halo et Destiny se débarrasserait des clauses d’arbitrage obligatoires dans ses contrats de développeur à l’avenir. La nouvelle survient alors que les politiques anti-travailleurs font face à de nouvelles critiques dans l’industrie du jeu à la lumière d’une récente vague d’allégations de harcèlement sexuel et de discrimination chez l’éditeur de Call of Duty Activision Blizzard.

“Nous supprimerons la clause d’arbitrage obligatoire dans tous nos accords avec les employés, étant donné la préoccupation croissante que l’arbitrage ne soit pas le moyen le plus équitable de résoudre les plaintes en matière d’emploi”, a écrit Parsons dans un article de blog à côté d’une liste d’autres moyens que Bungie tente de favoriser. un milieu de travail plus diversifié et inclusif. Certaines de ces autres étapes comprennent l’embauche d’un directeur des ressources humaines et d’un directeur de la diversité et de l’inclusion, l’examen du processus de recrutement et de candidature pour les préjugés et l’ajout d’un outil de signalement anonyme tiers grâce auquel les employés peuvent exprimer leurs préoccupations.

Les clauses d’arbitrage obligatoires ont été un point de friction particulier pour de nombreux développeurs essayant d’améliorer les studios où ils travaillent. C’est parce qu’ils exigent que ceux qui ont subi diverses formes de mauvais traitements portent ces questions devant un arbitre nommé par l’entreprise plutôt que de les plaider potentiellement devant les tribunaux. En plus de priver les gens de tous les outils à leur disposition pour remédier aux injustices, les clauses peuvent également servir de mécanismes de silence pour les entreprises visant à balayer les histoires d’abus sous le tapis.

Les clauses d’arbitrage obligatoires étaient la raison pour laquelle plus de 150 employés de Riot Games se sont retirés en 2019 en signe de protestation, forçant finalement le fabricant de League of Legends à les rendre facultatives, mais uniquement pour les nouvelles recrues. Les employés existants ont toujours été contraints de retirer les plaintes pour discrimination fondée sur le sexe du système judiciaire et derrière les portes closes de l’arbitrage.

Maintenant, à la suite d’un procès intenté en juillet par le Department of Fair Employment and Housing de Californie, alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés chez Activision Blizzard, des appels sont à nouveau lancés pour que les sociétés de jeux abandonnent les politiques. Un groupe de travailleurs d’Activision Blizzard appelé ABetterABK a écrit une lettre au PDG Bobby Kotick et au reste de la direction en juillet exigeant la fin des clauses d’arbitrage obligatoires, déclarant: “Les clauses d’arbitrage protègent les agresseurs et limitent la capacité des victimes à demander réparation”.

G/O Media peut toucher une commission

L’entreprise a jusqu’à présent refusé de reconnaître cette demande, ou toute autre demande du groupe, mais a été accusée par ABetterABK et CODE-CWA d’avoir tenté de démanteler les syndicats dans le cadre d’un procès intenté par le National Labor Review Board plus tôt ce mois-ci.

Bien que Bungie n’ait pas nommé Activision Blizzard dans une déclaration de juillet sur les abus sur le lieu de travail, le studio a écrit qu’il croyait que «les femmes, les POC et les communautés sous-représentées» lorsqu’elles présentent des «rapports d’abus ou de harcèlement».

Activision Blizzard a récemment négocié un règlement de 18 millions de dollars avec la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi du gouvernement fédéral au sujet d’un procès pour harcèlement et discrimination, mais des enquêtes et des poursuites intentées par un certain nombre d’autres groupes sont toujours en cours.