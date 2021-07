Destiny 2 Maker se penche sur les allégations d’Activision Blizzard

Le studio derrière Halo et maintenant Destiny a publié une déclaration sur Twitter hier, abordant les allégations de harcèlement sexuel généralisé et de discrimination alléguées dans un nouveau procès intenté par les régulateurs californiens contre Activision Blizzard. “Nous avons la responsabilité de reconnaître, de réfléchir et de faire ce que nous pouvons pour repousser une culture persistante de harcèlement, d’abus et d’inégalité qui existe dans notre industrie”, a écrit la société.

Bungie a publié la déclaration sur Twitter, mais l’a également liée et publiée sur son article de blog hebdomadaire sur l’état de Destiny 2. Bien qu’il n’ait pas directement nommé Activision Blizzard, l’ancien partenaire commercial a souligné qu’il croyait les victimes lorsqu’elles se présentaient et , “s’engage à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre le harcèlement systémique, le sexisme, les abus et les inégalités.”

Voici la déclaration complète :

Bungie vise à responsabiliser nos employés, peu importe qui ils sont, d’où ils viennent ou comment ils s’identifient. Nous avons la responsabilité de reconnaître, de réfléchir et de faire ce que nous pouvons pour repousser une culture persistante de harcèlement, d’abus et d’inégalité qui existe dans notre industrie. Il est de notre responsabilité de nous assurer que ce type de comportement n’est pas toléré chez Bungie à quelque niveau que ce soit, et de ne jamais l’excuser ou le balayer sous le tapis. Bien que les comptes rendus des nouvelles de cette semaine soient difficiles à lire, nous espérons qu’ils mèneront à la justice, à la sensibilisation et à la responsabilité. Nous avons une politique de tolérance zéro chez Bungie pour les environnements qui soutiennent cette culture toxique, et nous nous engageons à les éradiquer pour défendre ceux qui sont à risque. Les femmes, les POC et les communautés sous-représentées n’ont rien à gagner à revivre leur traumatisme. Nous les croyons lorsqu’ils signalent des cas d’abus ou de harcèlement. Nous ne prétendons pas que Bungie est parfait et que personne n’a subi de harcèlement en travaillant ici, mais nous ne le tolérerons pas et nous y ferons face. Et nous continuerons à faire le travail chaque jour pour être meilleurs. Notre objectif est de continuer à améliorer l’expérience de tous ceux qui travaillent chez Bungie et de faire notre part pour rendre l’industrie du jeu dans son ensemble plus accueillante et inclusive.

Quelques années après avoir laissé derrière lui Microsoft et la série Halo qu’il y a créée en 2007, Bungie a annoncé un accord d’édition de 10 ans avec Activision Blizzard. Le premier jeu à arriver dans le cadre de ce nouvel accord était l’épopée de science-fiction Destiny, suivi de plusieurs extensions et finalement d’une suite en 2017. Mais selon les rapports, la relation était acrimonieuse, Activision Blizzard faisant pression sur le studio pour des sorties plus annualisées dans la veine de Call of Duty. Bungie s’est finalement séparé de l’éditeur début 2019.

“Encore plus heureux que nous ayons rompu avec Activision maintenant”, a écrit l’ingénieur en outils Bungie James Haywood sur Twitter.

Comme le souligne Paul Tassi de Forbes, Bungie a formé des clubs d’inclusion au cours de la dernière année, notamment Women at Bungie, Black at Bungie et Trans at Bungie, pour aider à améliorer le lieu de travail. Et comme beaucoup en ont discuté sur Twitter au cours des deux derniers jours, les problèmes de harcèlement et de discrimination sont endémiques à l’industrie des jeux, et aucun studio ou entreprise n’est à l’abri, bien que peu aient été mis en lumière avec la gravité de ce qui est présenté. dans le procès actuel d’Activision Blizzard.