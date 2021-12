Destiny 2 obtient la danse maléfique de Tobey Maguire de Spider-Man 3

L’extension de mi-saison de Destiny 2 célébrant les 30 ans d’histoire de développement de Bungie comprend des clins d’œil à Halo, Marathon et… Spider-Man 3 de 2007 ? Bien sûr, pourquoi pas. Je veux dire qu’il y a un poney spatial trans-dimensionnel littéral qui chaperonne actuellement les joueurs via un mode horde The Price Is Right également, donc clairement tout est un jeu équitable.

Étiqueté « Too Cool Dance » dans la boutique Eververse de Destiny 2, il n’a pas fallu longtemps aux acolytes de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi pour réaliser que l’émote était en fait la tristement célèbre danse maléfique que Tobey Maguire interprète dans le troisième film lors d’un montage sur le « People Get Up and Drive Your Funky Soul » remix de James Brown.

Pour les non-initiés, ou ceux qui sont tout simplement trop jeunes pour avoir participé aux débuts originaux de Spider-Man à Hollywood, Spider-Man 3 a vu Peter Parker devenir temporairement un emo jerk après avoir découvert le symbiote Venom. Dans le cadre de cette transformation, il s’est donné un étrange peigne sombre et, euh, a beaucoup dansé. Maintenant, vous pouvez également le faire dans Destiny 2, moins la partie où une génération de fans secoue la tête avec dégoût, pour revenir une décennie plus tard et se délecter de la perfection désordonnée de Spider-Man 3.

Bizarrement, cette nouvelle emote Too Cool Dance n’est même pas sortie de nulle part. au moins un joueur l’a demandé dès août. « S’il vous plaît, Bungie, donnez-moi l’émote de danse Spider Man 3 », ont-ils écrit. « PS Tobey est le meilleur. »

Le timing de cet œuf de Pâques est également intéressant, étant donné que la conclusion de la dernière trilogie de Spider-Man, Spider-Man: No Way Home, approche à grands pas. La dernière bande-annonce n’a pas confirmé que Maguire apparaîtrait dans la confrontation multivers, mais, je veux dire, allez. La question n’est pas de savoir s’il sera là, c’est s’il dansera.

En attendant, félicitations à Bungie pour avoir fait ce qu’aucun jeu qui présente actuellement Spider-Man n’a.