Destiny 2 Où est Xur et que vend-il – 12 novembre 2021

Destiny 2 Première sortie le 6 septembre 2017

PCPlayStation 4+ 4 morePlayStation 5StadiaXbox OneXbox Series X

La dernière ville sûre de l’humanité est tombée aux mains d’une force d’invasion écrasante, dirigée par Ghaul, l’imposant commandant de la brutale Légion rouge. Il a dépouillé les Gardiens de la ville de leur pouvoir et forcé les survivants à fuir. Vous vous aventurerez dans des mondes mystérieux et inexplorés de notre système solaire pour découvrir un arsenal d’armes et de nouvelles capacités de combat dévastatrices. Pour vaincre la Légion rouge et affronter Ghaul, vous devez réunir les héros dispersés de l’humanité, rester unis et riposter pour récupérer notre maison.