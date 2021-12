Destiny 2 Player laisse tomber des barres, donne des coups de pied dans les fesses, vole le cœur de Twitch

20 sous-titres pour un couplet, pas de sortie d’album.Photo : Uhmaayyze

Il faut énormément de compétences multitâches pour diffuser des jeux vidéo tout en restant engagé avec les téléspectateurs, mais ce streamer Twitch est si fluide qu’il peut faire du rap freestyle tout en jouant à Destiny 2.

Uhmaayyze, de son vrai nom Detrick Houchens, est devenu un streamer incontournable sur Twitch non seulement pour ses compétences époustouflantes à Destiny 2, mais aussi pour les raps freestyle qu’il effectuait pendant qu’il coiffe ses adversaires. Chaque freestyle Houchens que j’ai vu a la même énergie contagieuse et la même cadence gravitationnelle d’un rappeur chevronné passant sans effort le segment de freestyle «Five Fingers of Death» de l’animateur de radio Sway Calloway avec brio. Il s’avère que le talentueux rappeur a fait ses humbles débuts dans la cafétéria de la Falling Creek Intermediate School.

Lors d’une conversation, Houchens m’a dit qu’il n’était pas le gamin le plus populaire à l’école. Les enfants lui faisaient le clown au sport à cause de son asthme, mais ils changeaient toujours de ton à la table du déjeuner de la cafétéria quand il faisait du beatbox sur les raps freestyle d’autres enfants.

Au cours de sa dernière année de collège, Houchens s’est imposé et a ajouté le rap freestyle à son répertoire, et au lycée, il est devenu sérieux au sujet de son rêve de devenir rappeur. Mais il a dû le mettre en attente pour joindre les deux bouts. Il a travaillé deux emplois; l’un en tant qu’associé des ventes à temps partiel chez Men’s Warehouse et un autre chez UPS, où il travaille actuellement comme chauffeur à temps partiel. C’est chez UPS qu’il a rencontré un collègue qui a ravivé sa passion pour les vers crachés.

G/O Media peut toucher une commission

« Je m’en souviens comme si c’était hier », a déclaré Houchens. «Nous avions l’habitude de faire du rap au travail, ne faisant littéralement que du rap toute la journée. Nous trouverions des crochets et ferions toutes ces choses ensemble.

Bien que lui et son nouvel ami se soient mis à enregistrer des morceaux et à se produire devant des foules, Houchens a de nouveau mis son rêve en veilleuse avec l’arrivée de son fils.

Houchens a commencé sa carrière de streaming sur Twitch en 2015. Il n’avait pas de caméra au début, mais ce qu’il avait était un casque et une Xbox, ce qui était suffisant pour permettre à ses téléspectateurs de l’entendre cracher des rimes. À sa troisième année de streaming, Houchens était suffisamment à l’aise dans ses compétences pour monétiser ses freestyles avec des objectifs d’abonnement, et cette année, il a commencé à diffuser Destiny 2 et le freestyle simultanément.

« Je pensais vraiment qu’à ce stade, j’en avais fini avec les freestyles, mais le streaming a développé cela et l’a ramené », a-t-il déclaré.

Si vous êtes à la réception d’un sorcier Destiny 2 de classe sunseeker avec un canon à main as de pique ou un fusil de sniper en orbite gelé, espérons que vous n’êtes pas à l’opposé de l’alimentation de destruction de Houchens pendant l’un de ses freestyles. Houchens dit qu’il entre dans un état de type zen chaque fois qu’il fait du freestyle, au point où il prend tout ce qu’il observe dans le jeu et ses barres s’écoulent de lui.

« Pendant que je raconte une histoire, je joue toujours le jeu à ce beau niveau, laissant tomber des freestyles, prenant la tête, [and] tirer sur des gens », a-t-il déclaré. « Mon état d’esprit est toujours dans les bars, mais toujours dans le jeu. »

Frapper des tirs de sniper, faire éclater des pistolets dorés et laisser tomber des freestyles a changé la façon dont Houchens voit le streaming de nombreuses manières, mais ce qui lui importe le plus, c’est quand les gens découvrent qui il est en tant que personne à travers les discours de motivation qu’il publie souvent sur Twitter.

Tel père tel fils. Photo : Uhmayyze

La volonté de Houchens d’élever les autres vient de sa défunte grand-mère et de son père, qui lutte actuellement contre le cancer. Houchens estime qu’en gagnant en importance grâce au streaming, il sera mieux en mesure non seulement de motiver et d’élever les autres, comme son père et sa grand-mère l’ont fait pour lui, mais aussi de donner le bon exemple à son fils.

« Mon père [is] l’une des principales raisons pour lesquelles je continue d’aller de l’avant et de ne pas laisser tous ces mauvais messages, ces raids haineux et cette génération dans laquelle nous vivons maintenant avec toute cette haine contre les Noirs m’empêcher d’aller plus haut, parce que je ‘ Je vais très bien », m’a-t-il dit.

Houchens encourage ses disciples à poursuivre leurs rêves et à considérer son histoire comme un exemple de la façon dont ils peuvent réaliser les leurs. Quand il le peut, Houchens s’assure de redonner à la communauté noire les revenus restants qu’il tire de ses flux. Tout récemment, il a envoyé 250 $ à un membre de son chat qui a eu du mal pendant la pandémie.

L’attention que Houchens a suscitée dans ses streams n’a pas toujours été positive. Il a eu sa juste part de luttes, rencontrant des opposants et des détracteurs à la fois enfant et adulte, souvent à cause de la couleur de sa peau. Depuis le début de sa carrière sur Twitch, il a subi des raids haineux et a même partagé des photos de son fils avec Photoshop pour donner l’impression que l’enfant est pendu.

« Chaque fois que vous vous débrouillez bien, quelqu’un veut toujours entrer et vous ralentir jusqu’au bout », a-t-il déclaré. «Je dis à tout le monde que je vais travailler mon cul pour m’assurer que mon état mental est en ordre en premier. Ce n’est pas une route facile, surtout pour une personne de ma couleur.

Lorsque vous êtes connu pour faire une chose, il est facile de rester dans cette case pour le reste de votre carrière, mais Houchens espère éventuellement prendre son streaming à temps plein et s’orienter vers l’incorporation de discours plus motivants dans ses flux.

« Si je peux le faire à temps plein, vous pariez que je vais faire des discours de motivation », a-t-il déclaré. « Et vous pourrez peut-être attraper quelques freestyles. »