Destiny 2 pourrait ramener les Ahamkaras, ses créatures les plus effrayantes

L’un des éléments les plus étranges et peut-être les plus cool de la tradition de Destiny est l’Ahamkara, un étrange groupe de créatures métamorphes qui ont été chassées jusqu’à l’extinction il y a des centaines d’années. Nous avons eu un aperçu de Riven, le dernier Ahamkara, en tant que patron du raid Last Wish dans l’extension Forsaken. Maintenant, il semble que les Ahamkara soient sur le point de faire leur retour, grâce aux machinations de Mara Sov dans la dernière saison de contenu de Destiny 2, La saison des perdus.

Si tout cela vous semble confus, permettez-moi de vous rattraper très rapidement. Ainsi, l’univers de Destiny 2 repose sur des forces étranges appelées énergie paracausale. Ce sont la “Lumière” et les “Ténèbres” qui donnent aux joueurs Gardiens leurs super pouvoirs magiques de l’espace, émanant des entités divines connues sous le nom de Voyageur et des vaisseaux pyramidaux qui composent la Flotte Noire. Mais les Gardiens ne sont pas les seules entités paracausales à traîner dans le système solaire – il y avait autrefois des créatures appelées Ahamkara qui semblaient capables de plier la réalité à leur volonté, tant qu’elles suivaient certaines règles.

Lecture en cours : Destiny 2 : La reine des sorcières – Ce que vous devez savoir

Essentiellement, Ahamkara étaient comme des génies maléfiques. Créatures sensibles et changeantes de forme, elles exauceraient des vœux et se nourriraient apparemment de la différence entre l’univers tel qu’il existe et pourrait exister (oui, c’est bizarre, mais essentiellement : elles se nourrissent d’exaucer des vœux). Ahamkara était également difficile à gérer – ils déformaient souvent leurs souhaits en quelque chose de sombre et d’inattendu, entraînant la mort de nombreux Gardiens (et d’autres personnes du système solaire). Certains semblaient presque de nature parasitaire, tandis que d’autres concluaient des accords avec des gens pour exaucer leurs souhaits. Avec leurs pouvoirs paracausaux étranges et incompris, les Ahamkara pourraient littéralement remodeler la réalité, mais seulement, semble-t-il, si quelqu’un le souhaitait. Et les Ahamkara étaient libres d’interpréter les souhaits de la manière qui leur serait le plus avantageuse.

Il y avait assez de ces créatures autour pour qu’elles soient un problème, mais pas tellement qu’elles étaient communes. Finalement, l’Avant-garde a travaillé avec Mara Sov et l’Éveillé du Récif pour organiser ce qu’ils ont appelé la Grande Chasse. L’objectif était de faire disparaître l’Ahamkara pour le bien de tous.

Mara a participé à la Grande Chasse, mais elle n’a laissé savoir à personne qu’elle avait personnellement un Ahamkara à elle : Riven. Avec l’aide de Riven exauçant ses vœux, Mara a créé la Cité des Rêves et son propre monde du trône dans le Royaume Ascendant, lui donnant le même pouvoir d’immortalité dont jouissent les plus forts de la Ruche. Ainsi, la Grande Chasse s’est terminée avec, apparemment, tous les Ahamkara morts, à l’exception de celui que Mara contrôlait.

Les choses sont restées ainsi jusqu’à la campagne Forsaken, lorsque nous avons rencontré Riven dans la Cité des Rêves. L’Ahamkara avait été “pris” par le dieu de la ruche Oryx, le roi pris, dans Destiny 1 (bien que cela se soit produit hors écran). Le pouvoir d’Oryx de « prendre » les créatures les a privés de leur volonté et en a fait ses serviteurs, mais Riven avait réussi à éviter d’être complètement contrôlé par le dieu de la Ruche. Quand Oryx s’est présenté pour utiliser son pouvoir pour prendre Riven, elle l’a plutôt piégé en lui faisant souhaiter la prendre. Ainsi, au lieu d’utiliser son propre pouvoir, Oryx a utilisé celui de Riven, ce qui lui a permis de maintenir son libre arbitre. Après la mort d’Oryx, Savathun a contacté Riven et a convaincu les Ahamkara de se joindre à elle, et c’est l’objet du raid Last Wish.

Ainsi, dans Last Wish, nous avons tué Riven (mais Ahamkara a une relation étrange avec la mort et ne semble jamais être complètement morte – une autre chose que nous ne comprenons pas vraiment) et nettoyé son cœur de la corruption de Taken. À l’époque, les techeuns de Mara Sov, les sorcières spéciales qui l’ont aidée à contrôler Riven et à faire toutes les autres choses intéressantes qu’elle fait, ont déclaré que le nettoyage de Riven faisait partie des plans de Mara pour plus tard. Ces plans semblent se concrétiser maintenant.

D’accord, le cœur de Riven est dans le mélange, et cette semaine, les joueurs ont découvert dans la chambre de Mara qu’il y avait un œuf d’Ahamkara caché dans un coin. C’est intéressant, car pendant que nous maraudions autour de la Cité des rêves dans Renégats, nous avons détruit toute une tonne d’œufs d’Ahamkara. Encore une fois, il semble que tous les Ahamkara soient morts, sauf un que Mara a caché quelque part.

Nous sommes ramenés au présent, où les événements de la Saison des perdus commencent tout juste à se dérouler. Mara a accepté d’aider Savathun à se débarrasser de son ver, ce qui la libérerait d’être tout le temps mauvais avec la Ruche. Cela enlèverait également les pouvoirs des ténèbres de Savathun et, en théorie, son immortalité, donnant à Mara une chance de la tuer. Le plan cette saison est de trouver et de sauver quelques techeuns manquants afin qu’ils puissent mettre en œuvre ce plan.

Sauf qu’il y a quelques problèmes persistants de Forsaken et de Dreaming City qui doivent être traités, et cet œuf d’Ahamkara est l’un d’entre eux. Un autre est le Wall of Wishes, une machine que Mara et les techeuns ont créée spécifiquement pour que Mara puisse utiliser Riven pour faire des vœux sans qu’ils ne soient tous tordus. Le mur des souhaits est comme une serrure à combinaison géante, et mettre les bons combos vous a permis de faire des choses comme sauter des parties du raid Last Wish. Le jeu impliquait qu’il y avait 15 combinaisons de ce type, mais seulement 14 ont été trouvées.

Donc, si vous suivez, cette saison nous a 1) réunissant Mara et ses techeuns, qui 2) nous ont aidés à tuer et à nettoyer Riven, et 3) ont construit le mur des souhaits pour utiliser efficacement Ahamkara, tandis que 4) Mara a toujours un Ahamkara œuf au repos dans ses appartements. La chaîne YouTube Myelin Games a un aperçu solide de toute la situation.

Il semble bien que nous allons découvrir quel est ce dernier souhait cette saison, et que cela ne fera pas seulement partie intégrante du plan de Mara, mais aussi, peut-être, lui rendra le contrôle d’au moins un Ahamkara. C’est le genre de mouvement que nous pouvons attendre de Mara, qui ressemble beaucoup à Savathun – elle pense toujours à grandir et à consolider son pouvoir, et elle a mis en place des plans pour elle-même et les Éveillés même lorsqu’elle semble aider les autres ou rencontrer leurs demandes.

La raison pour laquelle nous traversons tout cela, cependant, est que cela pourrait nous fournir un aperçu de Destiny 2. Jusqu’à présent, Ahamkara était presque purement des histoires. Il y a un tas de traditions sur la Grande Chasse et les différentes façons dont Ahamkara a trompé les malheureux Gardiens pour qu’ils se fassent manger ou soient emprisonnés dans la Voûte de Verre pour l’éternité, mais nous n’avons jamais vu qu’un seul Ahamkara : Riven. Nous n’avons également jamais rencontré Ahmakara dans le système solaire, libres de faire ce qu’ils veulent. C’est un aspect fascinant du jeu qui n’existe principalement que dans le passé du jeu.

Mais nous approchons également rapidement de la fin de l’arc narratif actuel de Destiny 2, ce que Bungie appelle la saga de la lumière et des ténèbres. La prochaine extension, The Witch Queen, traitera directement de tous les plans de Mara dans la Saison des Perdus, et nous savons que cela se passera mal à au moins certains égards, la Ruche acquérant le pouvoir de la Lumière pour créer leurs propres Gardiens. Nous savons également que l’extension qui suit celle-ci s’appelle “Lightfall”, dont les implications sont évidentes. Celui d’après est connu sous le nom de “La forme finale”, qui est un rappel de la tradition des philosophies de la ruche et des ténèbres concernant l’élimination de toute vie plus faible dans l’univers afin que seule la vie la plus forte possible reste. Les implications de ce que nous allons traiter dans cette extension semblent également assez évidentes.

Si la saga de la lumière et des ténèbres se termine, à quoi ressemblera le destin ? On suppose qu’il devra toujours y avoir des choses comme l’énergie paracausale, car cette force est ce qui explique fondamentalement la partie jeu vidéo de Destiny 2 – comment vous revenez à la vie chaque fois que vous mourez, et comment vous pouvez faire des choses cool comme tirer noir des trous sur les gens ou vous transformer en missile éclair. Mais la fin de la saga implique la fin de la guerre entre la Lumière et les Ténèbres, et cela suggère certainement qu’une ou les deux forces devraient disparaître.

Mon soupçon furtif en ce moment est que la fin de la saga signifiera la fin des dieux – le Voyageur et la Flotte Noire – mais pas nécessairement leur influence. L’énergie paracausale semble assez essentielle à ce qu’est Destiny, alors comment garder ces forces dans le jeu sans leurs sources ? Ma pensée est que tandis que le Voyageur et la Flotte Noire pourraient atteindre leurs fins, nous verrons de l’énergie paracausale dispersée dans tout le système solaire de différentes manières, et dans des créatures plus petites et moins divines. Cette énergie restera en nous, les Gardiens, très probablement. Et cela pourrait réapparaître à Ahamkara.

Tout cela pour dire que je pense que la fin de partie de Mara Sov consiste à restaurer l’Ahamkara, et que cela pourrait être la plantation d’une graine pour l’avenir de Destiny. Un monde post-Light, post-Darkness Destiny 2 serait un cadre parfait pour voir le retour des monstres métamorphes exauçant les vœux qui vous incitent à laisser passer votre plus grand désir, afin qu’ils puissent manger votre désir avant de vous tuer. Si nous avons besoin de nouvelles créatures horribles à combattre, un tas de pattes de singe ambulant avec de la magie de flexion de la réalité seraient de bons.