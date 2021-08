Destiny 2 prend en charge le cross-play complet aujourd’hui avec Stadia, PC et consoles

Destiny 2 prend désormais pleinement en charge le multijoueur multiplateforme entre Stadia et d’autres plateformes, a annoncé mardi le développeur Bungie lors de son livestream Destiny 2 Showcase 2021.

Le jeu de tir multijoueur en ligne gratuit peut désormais être joué avec des amis sur les versions Stadia, PC, PlayStation et Xbox sans frais supplémentaires. La version Stadia prend en charge la sauvegarde multiplateforme depuis 2019, ce qui a permis aux joueurs de migrer la progression et les récompenses entre les plateformes, mais pas le jeu croisé Bungie avait annoncé que la prise en charge du jeu croisé arriverait en 2021 l’année dernière, mais n’a pas pu confirmer un Date.

Une grande critique de Destiny 2 sur Stadia, qui était l’un des titres de lancement de la plate-forme de streaming cloud, était que la base de joueurs était cloisonnée et ne pouvait pas jouer avec la plus large. Cela a rendu le jeu multijoueur assez difficile à démarrer.

Le jeu multiplateforme intervient alors que Destiny 2 lance sa 15e saison, connue sous le nom de Season of the Lost, avec de nouvelles armes et de nouveaux contenus. La nouvelle saison se déroulera jusqu’au 22 février, date à laquelle la dernière extension, The Witch Queen, sortira sur toutes les plateformes.

Destiny 2, l’un des meilleurs jeux Stadia de 2021, est actuellement en vente dans la boutique Stadia jusqu’au 31 août. Bien que le jeu de base soit gratuit, les extensions sont nécessaires pour accéder à certains contenus et activités de la saison. Les extensions Forsaken et Shadowkeep sont remises à 10 $ chacune, tandis que l’extension Beyond Light est en vente pour 24 $. L’édition légendaire contenant tout et l’accès au pass de saison en cours peut également être achetée pour 40 $.