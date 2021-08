Destiny 2 Saison des meilleurs armes et avantages de The Lost

Capture d’écran : Bungie

La saison 15 de Destiny 2 est enfin arrivée et malgré un peu de scepticisme après sa mise en ligne la semaine dernière, je n’ai pas pu la lâcher. Season of the Lost n’est peut-être pas aussi important qu’une extension annuelle, mais il prend encore de grandes fluctuations, et grâce à l’intersection de quelques changements différents qui se produisent tous en même temps, il y a plus de butin intéressant que jamais à chasser dans Destiny 2 comme il approche de sa cinquième année.

Ces changements incluent Bungie retravaillant les pools de butin The Dreaming City et Moon pour inclure une meilleure gamme de jets d’avantages, l’ajout d’armes Trials of the Nine dans la rotation du donjon Prophecy et l’ajout d’un tas de buffs dans le patch massif de cette saison pour étendre ce qui est viable dans le jeu de niveau supérieur. Les canons à main, les fusils éclaireurs, les fusils à fusion et les mitrailleuses sont tous un peu plus puissants maintenant, et les favoris des fans comme le Vex Mythoclast exotique ont été suffisamment améliorés pour finalement valoir la peine d’être saisis.

Season of the Lost a également juste une bonne quantité de nouvelles armes dans l’ensemble, y compris un nouvel ensemble d’armes principales basées sur Stasis qui ouvrent de nouvelles possibilités pour les constructions de sous-classes Stasis et viennent avec de nouveaux avantages amusants et novateurs. Que vous jouiez à Destiny 2 tous les soirs ou que vous y barbotiez de temps en temps, j’ai essayé de construire la liste suivante afin qu’elle ait quelque chose pour tout le monde, et je chercherai à la mettre à jour au fur et à mesure que j’aurai la chance d’essayer une partie de la liste de lecture rituelle et des armes Iron Banner que je n’ai pas encore expérimentées.

Pour l’instant cependant, voici sept armes qui méritent d’être recherchées au cours des six prochains mois avant Witch Queen :

Capture d’écran : Bungie

Vulpécule

Pourquoi c’est bon: Vulpecula est un canon à main de précision à 180 tr/min qui occupe l’emplacement principal mais inflige des dégâts de stase. Il fait des dégâts décents tout en se manipulant comme un rêve, tirant rapidement mais pas sans conséquence, et roule avec de nombreux avantages.

Comment l’obtenir: Il tombe de la série de quêtes principale et de l’activité saisonnière d’alignement astral et de la concentration sur l’engramme ombral après cela.

Avantages à rechercher: La pierre tombale est nouvelle et fantastique, générant un cristal de stase après les coups finaux des tirs à la tête. Harmony accorde un buff temporaire après avoir tué des ennemis avec une autre arme qui est toujours utile. La charge utile explosive est idéale pour le PVP. Et vous ne pouvez jamais vous tromper avec Outlaw et/ou Multikill Clip.

Capture d’écran : Bungie

Chrysura Melo

Pourquoi c’est bon: Chrysura Melo est un fusil automatique à énergie de tir lent et à fort impact. Beaucoup de gens ne l’aiment pas, mais je m’appuie sur mon Melo depuis le début de Season of the Lost et il a été embrayage. C’est idéal pour éliminer rapidement les foules et la cadence plus lente facilite les tirs à la tête. De plus, les fusils automatiques sont les seules armes pouvant utiliser des mods anti-barrière cette saison.

Comment l’obtenir: C’est à la fois une récompense de passe de saison et peut être concentré à partir d’Umbral Engrams.

Avantages à rechercher: Outlaw et Dragonfly sont un combo tueur. Réduction dynamique du balancement ou échauffement si vous avez besoin d’aide pour viser.

Capture d’écran : Bungie

Chef de service

Pourquoi c’est bon: Les fusils scouts font toujours défaut dans Destiny 2 mais j’aime toujours les utiliser, et Servant Leader plus que la plupart. Son cadre de tir rapide et ses statistiques en font un successeur spirituel du couteau de lancer de Randy de Shadowkeep.

Comment l’obtenir: liste de lecture Gambit. C’est une tâche simple, mais qui rend difficile la recherche de votre ensemble préféré de rouleaux d’avantages.

Avantages à rechercher: Rampage, Kill Clip et Frenzy sont parfaits pour éliminer les foules en PVE. Tunnel Vision peut le rendre mortel en PVP. Shoot to Loot, quant à lui, en fait une arme incroyablement amusante et polyvalente à utiliser dans toute une gamme d’activités.

Capture d’écran : Bungie

Un beau mémorial

Pourquoi c’est bon: Il n’y a pas beaucoup de grandes mitrailleuses en ce moment mais A Fine Memorial en fait partie. Techniquement ajouté à la Lune à la fin de la saison dernière, Bungie n’a que récemment révisé son pool d’avantages. C’est un monstre pour éliminer des vagues d’ennemis, mais le meilleur de tout, c’est très facile à obtenir.

Comment l’obtenir: Comme toutes les armes de la Lune, A Fine Memorial peut être ciblé à l’aide de l’objet de mission Essence of Greed du pupitre du camp d’Eris Morn. Cela peut être fait en moins d’une heure.

Avantages à rechercher: Subsistance et Frénésie. L’étui à chargement automatique et le One For All sont également intéressants, mais ces deux premiers portent son efficacité à un autre niveau.

Capture d’écran : Bungie

Action en justice II

Pourquoi c’est bon: Legal Action II revient et tient bon contre les fusils à impulsions rivaux The Messenger et Cold Denial. Ses rondes à fort impact sont satisfaisantes et mortelles, surtout en solo. C’est aussi plus simple à obtenir que de moudre Trials of Osiris.

Comment l’obtenir: Engram tombe dans les packages de classement mondial et de faction.

Avantages à rechercher: Feeding Frenzy et Rampage sont une excellente combinaison. Le chauffage vous aidera à réaliser ces tirs à la tête de manière plus cohérente. Tactical Mag augmentera ses performances globales.

Capture d’écran : Bungie

Dernier souffle

Pourquoi c’est bon: Last Breath est un retour du fusil automatique Trials of the Nine avec des statistiques et une maniabilité exceptionnelles. C’est difficile à obtenir, mais un remplacement efficace dans l’emplacement principal pour Chroma Rush si vous avez raté cette saison dernière ou si vous n’en avez pas avec d’excellents rouleaux d’avantages. Il a également une portée plus élevée que son équivalent Season of the Splicer qui, lorsqu’il est associé à un télémètre, le rend utile même à de plus longues distances lorsque vous n’avez pas de fusil d’éclaireur ou de sniper à portée de main pour vous aider.

Comment l’obtenir: The Prophecy Dungeon dans sa deuxième rencontre, la salle Cube. Une fois qu’il a été déposé pour vous une fois, il peut ensuite être gagné dans n’importe quelle partie du donjon (que vous pouvez exécuter pour plus de récompenses autant de fois que vous le souhaitez chaque semaine).

Avantages à rechercher: Télémètre pour du PVP ou du contenu solo dur si vous jouez beaucoup seul. Subsistance plus Frenzy ou Adagio sont bestiaux. Demolitionist et One For All sont également excellents. Cette arme a très peu de mauvais avantages.

Capture d’écran : Bungie

Mythoclaste de Vex

Pourquoi c’est bon: Si vous jouez à Destiny 2 chaque semaine, vous devez vraiment faire de Vex Mythoclast une priorité. Oui, le fusil à fusion du raid Vault of Glass n’est techniquement pas nouveau, étant apparu plus tôt cette année. Mais il a été considérablement amélioré dans le dernier patch. Il inflige désormais 40% de dégâts supplémentaires, a un temps de charge plus rapide et se gère plus facilement. C’est difficile à obtenir, mais c’est facilement l’un des exotiques déterminants de Destiny 2 maintenant pour 2021, et heureusement, le Vault of Glass est l’un des raids les plus amusants et les moins odieux du jeu.

Comment l’obtenir: Il a une chance de tomber à la toute fin du raid Vault of Glass, mais le taux de drop et s’il y a une “protection contre la chance” pour augmenter les chances de le trouver plus vous jouez sont inconnus. Bonne chance!

Avantages à rechercher: C’est un rouleau organisé.

Mentions honorables

Wolftone Tirage au sort: Cet arc à monture de précision est tranchant et agile mais se saute facilement. L’étrange pool de mods saisonniers de Season of the Lost, cependant, fait des arcs un élément essentiel pour faire tomber les champions de surcharge au cours des six prochains mois. Visez l’avantage Tempo de l’archer. Libellule ou Harmony sont un plus.

Plan d’urgence: Un fusil éclaireur à énergie à tir rapide qui inflige des dégâts d’arc et roule avec une gamme de vitesses de rechargement et d’avantages augmentant les dégâts. Il y a beaucoup de meilleures armes à feu, mais je continue de me trouver des excuses pour y revenir.

Scathelocke: Ce fusil automatique de retour est l’un des pistolets les mieux conçus et les plus satisfaisants de Destiny 2. Ce n’est pas le plus puissant et loin d’être le plus flashy, mais il n’y a sans doute pas de compagnon plus fiable à avoir dans l’emplacement principal. C’est aussi une chute du monde, ce qui signifie que vous le rencontrerez tôt ou tard. Profitez-en! Surtout s’il atterrit avec Subsistence ou Rampage.