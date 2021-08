Destiny 2 Season Of The Lost Astral Alignment Guide – Comment fonctionne l’activité saisonnière

À chaque nouvelle saison, Destiny 2 introduit de nouvelles activités qui vous permettent de faire équipe avec d’autres Gardiens pour faire avancer l’histoire et repousser les ennemis de l’humanité. La saison des perdus introduit la nouvelle activité d’alignement astral, dans laquelle vous vous battez pour protéger le puits aveugle de la ville des rêves et l’utilisez pour rechercher dans le plan ascendant les alliés éveillés disparus de Mara Sov.

L’activité a beaucoup de parties et d’objectifs potentiels, qui n’apparaîtront pas tous dans chaque course. Il est également susceptible de changer avec le temps, donc savoir comment le gérer vous aidera à exceller et à gagner de nouvelles récompenses. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’activité d’Alignement Astral et comment la terminer.

Mara a aussi plus à faire cette saison. Consultez notre guide de quête Tracing the Stars pour plus d’informations sur la recherche de ses Atlas Skews chaque semaine.

Rejoignez l’alignement astral à partir de la carte de la ville de rêve

Alors que l’activité Override de la Season of the Splicer était accessible depuis le HELM dans la tour, vous passerez aux activités Astral Alignment à partir d’un nouveau nœud situé sur l’écran du directeur de Dreaming City. Recherchez l’icône sur le côté droit. C’est une activité à six joueurs que vous pouvez entreprendre avec une équipe de pompiers ou vous lancer seul. Le matchmaking vous trouvera une équipe pour vous aider à la terminer, tout comme Override et d’autres activités saisonnières passées.

Bien défendre les aveugles

Votre première tâche consiste à combattre les ennemis qui inondent le puits aveugle dans la ville des rêves. Pour commencer l’activité, déposez la boussole de votre explorateur au centre du puits aveugle. Il s’agit d’une section assez facile et vous n’aurez pas à tuer beaucoup d’ennemis pour la parcourir. Une fois que vous avez éliminé suffisamment d’envahisseurs, vous serez transporté dans l’une des nombreuses zones supplémentaires potentielles, où vous devrez activer une balise à proximité, puis empêcher les ennemis de perturber les lignes telluriques. Nous expliquerons ci-dessous le fonctionnement de chaque objectif.

Notez qu’à partir de maintenant, vous aurez également affaire à des champions, alors assurez-vous d’apporter les bons mods pour les gérer.

Perturber les failles prises

Lors de votre prochaine bataille, vous vous retrouverez dans une arène avec plusieurs failles d’énergie ressemblant à des tourbillons dispersées dans l’arène. Votre objectif est de marquer des points en “trempant” des boules d’énergie dans ces failles, dissipant ainsi l’énergie du Taken qui saigne dans le Blind Well. Pour obtenir ces boules d’énergie, vous devez détruire des prises spécifiques, celles portant le nom “Eil de Xivu Arath”. Attendez-vous à être inondé d’autres ennemis, vous ne voudrez donc pas toujours courir vers l’œil le plus proche pour le tuer; il est probable que votre équipe bénéficiera davantage du fait que la plupart des gens épongent les ennemis tandis que seulement une ou deux personnes poursuivent les yeux, afin de garder tout le monde en vie autant que possible.

Les ennemis de l’ Eyeil de Xivu Arath sont des Majors Taken qui ne sont pas trop difficiles à abattre, mais sont généralement flanqués de quelques ennemis sbires agissant comme gardes du corps et défendus par des tireurs d’élite. Cherchez-les sur les plates-formes sur les bords extérieurs de l’arène. Tuez un œil et il laissera tomber Taken Essence, une boule d’énergie que vous pouvez ramasser et transporter dans l’une des failles pour la dissiper. Continuez à répéter le processus d’élimination des ennemis, de tuer les yeux de Xivu Arath, de dissiper les failles et de tuer des champions jusqu’à ce que vous ayez suffisamment progressé pour terminer l’arène et passer à autre chose.

Arrêtez la récolte d’éther noir

Cet objectif centré sur le mépris vous permet d’empêcher les morts-vivants Eliksni d’empoisonner le puits aveugle avec de l’éther noir. Pour ce faire, vous devez protéger quelques gros collecteurs d’éther dispersés dans l’arène, empêchant ainsi les globes violets flottants d’éther de les atteindre. Vous n’avez qu’à défendre un à la fois, et il sera marqué d’un point de cheminement, vous devriez donc obtenir rapidement une indication de l’endroit où vous devez être. Notez, cependant, que ce que le moissonneur a besoin de défendre changera constamment, vous devrez donc vous repositionner autour de la carte.

Des serviteurs morts sont également dispersés dans l’arène, et de temps en temps, vous en verrez un clignoter et briller. C’est une indication de l’origine de l’éther noir – après quelques secondes, un tas d’éther noir violet jaillira du serviteur clignotant et flottera vers la moissonneuse. En identifiant quel Serviteur est sur le point de cracher de l’éther, vous pouvez aller de l’avant dans vos efforts défensifs.

Lorsque l’éther commence à voler dans les airs, votre travail consiste à l’abattre avant qu’il n’atteigne le Moissonneur. Chaque boule d’éther que vous détruisez donne à votre équipe une petite quantité de points, vous n’aurez donc qu’à continuer à tirer de l’éther jusqu’à ce que vous atteigniez suffisamment de points pour atteindre votre objectif. Notez, bien sûr, qu’un grand nombre d’ennemis peuplera la zone, vous devrez donc également vous défendre, éliminer un tas de mépris et vaincre des champions tout en gardant un œil sur les Moissonneurs.

Chargez les batteries

Une autre activité de Taken, celle-ci vous voit dans une grande arène avec quelques chevaliers perdus invulnérables qui peuvent vous frapper très fort. Votre travail dans celui-ci consiste à ramasser trois batteries et à les transporter à travers l’arène jusqu’à des endroits proches de l’endroit où vous apparaissez, où vous « tremperez » les batteries afin de briser les boucliers des chevaliers perdus. Vous aurez besoin de trois batteries par tour.

Le résultat de transporter les batteries est que vous obtiendrez le buff Blessing of Sky, qui chargera vos capacités et Super très rapidement. L’inconvénient est que vous obtiendrez le debuff Encombré, ce qui vous ralentit considérablement. Encombré est sur une minuterie, et une fois cette minuterie écoulée, vous obtiendrez un nouveau debuff appelé Épuisé. Cela vous fait laisser tomber votre batterie – qui est ronde et peut rouler, potentiellement redescendre la colline que vous montez – et vous empêche de la ramasser ou une autre jusqu’à la fin du temps imparti.

Ainsi, celle-ci devient une course de relais, avec trois membres de l’équipe portant des batteries tandis que les trois autres les défendent. Lorsque chacun des trois premiers gardiens est épuisé, les défenseurs doivent saisir les batteries tandis que les porte-batteries d’origine doivent commencer à jouer en défense. Une fois que vous parvenez à amener les trois batteries aux points de dunk, les boucliers des chevaliers perdus tombent, vous donnant une chance de les faire exploser pour gagner des points. Vous devriez terminer cet objectif après avoir tué environ deux groupes de chevaliers perdus.

Abattre le patron

Une fois que vous aurez atteint deux objectifs au-delà de votre premier combat dans le puits aveugle, vous y reviendrez pour un dernier combat contre le grand boss. Au cours de cette première semaine, vous affronterez Kholks, un Ogre géant Taken. Il sera flanqué d’un groupe d’ennemis pris, y compris des champions, alors assurez-vous d’être prêt pour un combat.

Après avoir infligé quelques dégâts initiaux à Kholks, il obtiendra un nouveau bouclier qui le rendra invulnérable. Vous devrez ensuite le dissiper avec une arme spéciale Taken. Surveillez votre écran pour les mots “Un pylône pris est apparu” pour apparaître au milieu. Lorsque cela se produit, cherchez une bulle Taken Blight. Dirigez-vous là-bas et détruisez le fléau, et un ennemi d’élite pris, comme un capitaine pris, ainsi que quelques petits serviteurs apparaîtront là où se trouvait le fléau. Détruisez l’élite et elle laissera tomber une autre boule d’essence prise.

Attrapez l’essence prise et utilisez-la comme une arme à feu sur Kholks. Vous aurez un compte à rebours d’environ 20 secondes dictant les dégâts que vous pouvez faire avec l’arme Taken Essence, alors posez-vous sur le boss aussi vite que possible et autant que vous le pouvez. Cela devrait faire tomber son bouclier, bien que vous ne puissiez probablement pas le briser en une seule attaque avant la fin du temps imparti.

Répétez le processus pour identifier rapidement un nouveau pylône pris, le détruire et obtenir un autre lot d’essence prise. Si vous attendez trop longtemps, le bouclier de Kholks se régénérera, alors déplacez-vous rapidement ou coordonnez-vous avec votre équipe pour être prêt à abattre les pylônes dès qu’ils apparaissent. Lorsque le bouclier de Kholks est brisé, vous pouvez l’endommager comme d’habitude. Continuez à faire exploser le boss jusqu’à ce qu’il soit détruit pour gagner deux coffres, comme dans Override la saison dernière.

Trajectoire de parallaxe – Saison de la monnaie perdue

Un coffre en alignement astral est gratuit, mais le second, le coffre Trove, nécessite une trajectoire de parallaxe de 150 pour s’ouvrir. Vous gagnerez cette nouvelle monnaie de diverses manières, notamment en combattant des ennemis dans la ville des rêves, en participant aux activités d’alignement astral et du royaume brisé et en accomplissant les missions Tracing the Stars. Vous pouvez également obtenir la trajectoire de parallaxe à partir des missions Gambit et Crucible, des grèves et des événements publics – essentiellement, simplement en jouant au jeu.

Il existe également des objets spéciaux que vous pouvez localiser dans des endroits spécifiques chaque semaine et dans le Royaume brisé. Ce sont des ancres ascendantes, et les ramasser vous donne un peu une horde de trajectoire de parallaxe – 30 en un seul coup, par opposition aux trois que vous gagnez à l’occasion pour tuer des ennemis.

La trajectoire de parallaxe est également ce que vous utiliserez pour débloquer de nouvelles améliorations de la boussole de Wayfinder dans le HELM, alors ne vous déchaînez pas en la dépensant.

Nous continuerons à mettre à jour ce guide au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur l’alignement astral, affronterons de nouveaux patrons et découvrirons tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle activité saisonnière.

