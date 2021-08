Destiny 2 Season Of The Lost est une combustion lente

Image : Bungie

Sorcières possédées, cristaux parlants et missions buggées : la saison des perdus de Destiny 2 a tout pour plaire. Après un petit répit vers la fin de Season of the Splicer, je me suis replongé dans les profondeurs du jeu de tir à butin de Bungie avec le début officieux de la cinquième année. Et il y a beaucoup à aimer et encore plus à se plaindre. Comme toujours, mais il y a beaucoup de pièces fascinantes et mobiles à décomposer alors que Destiny 2 se dirige vers sa prochaine évolution ambitieuse.

La distribution du jeu n’a jamais été aussi variée ou étoffée, et les enjeux pour eux de compter avec d’anciens ennemis et de nouvelles révélations n’ont jamais été aussi élevés. Les joueurs sont de retour dans la ville des rêves, une source de tant de joie, de magie et de mystère à l’apogée de Destiny 2. Et il y a beaucoup plus de nœuds à mettre à niveau, de butin à débloquer et de barres de mission à remplir. Ma première fois avec la nouvelle mise à jour ne m’a pas impressionné comme certaines des précédentes, mais j’ai aussi le soupçon furtif que les meilleures parties de ce qu’elle a à offrir sont cachées dans les semaines et les mois à venir.

Le destin d’Osiris révélé

Season of the Lost sprinte hors de la porte avec une mission qui vous trouve à la recherche du sorcier manquant Osiris dans Dreaming City, l’éblouissant lieu Tolkien-esque introduit pour la première fois dans l’extension Forsaken de 2018. Saint-14, l’amant d’Osiris, accompagne, tout comme The Crow, le bad boy emo de Forsaken, devenu un bon samaritain amnésique après avoir été ressuscité par la magie de l’espace. Vous tirez sur un tas de Hive et finissez par suivre Osiris jusqu’à une salle secrète de l’autre côté du plan ascendant où la sœur de la reine des éveillés et du corbeau, Mara Sov, revient également de Forsaken. Ensuite, Osiris lâche la bombe : il a en fait été le dieu de la Ruche Savathûn toute l’année dernière.

C’est le genre de récompense sur laquelle j’espérais mettre fin à Season of the Splicer, mais ce n’est pas moins efficace ici. Savathûn a caché Osiris et vous devez l’aider à la libérer d’un sortilège lancé par sa sœur qui l’a enfermée dans un obélisque de cristal géant. Elle est également doublée par l’excellente Debra Wilson. Alors que Mara Sov et ses lieutenants sont les principaux donneurs de quêtes cette saison, je prévois de nombreux échanges énigmatiques avec le dieu rock de la Ruche dans les semaines à venir, et j’en suis ravi.

L’alignement astral ne s’aligne pas toujours

Je suis moins enthousiaste à l’idée de continuer à élaborer la nouvelle pièce maîtresse de Season of the Lost: une activité de matchmaking à six joueurs appelée Astral Alignment. Comme à peu près tous les autres nouveaux modes saisonniers des dernières années, vous vous téléportez entre une poignée d’environnements différents, en fauchant les ennemis, en remplissant les compteurs de progression et en escortant l’orbe occasionnel pour abattre les boucliers des mini-boss.

C’est bon… quand ça marche. Season of the Lost a été lancé avec pas mal de bugs (quelque chose qui semble de plus en plus courant avec le jeu ces jours-ci) qui peuvent stopper la progression. Deux fois, j’ai dû revenir au lanceur principal et le redémarrer à partir de zéro, car les orbes qui étaient censés apparaître pour abattre les boucliers ennemis ne sont tout simplement jamais venus. La première fois, mon groupe a rencontré le problème à mi-chemin. La deuxième fois, j’ai été jeté dans le purgatoire d’un autre groupe après que leurs joueurs aient écopé. Il m’a fallu plusieurs minutes sans rien accomplir pour réaliser ce qui se passait.

Bungie a depuis désactivé le matchmaking dans ces situations problématiques, mais ce n’est pas le seul problème d’Astral Alignment. Les récompenses pour avoir terminé l’activité prennent également un temps incroyablement long à tomber. Et dans l’une des demi-douzaines de courses que j’ai faites jusqu’à présent, ils ne l’ont jamais fait. C’était une déception, d’autant plus que l’ouverture du trésor unique à la fin de la mission est nécessaire pour terminer le défi d’équipement puissant hebdomadaire. Paul Tassi de Forbes a un aperçu des autres problèmes rencontrés par certains joueurs, y compris la progression du défi hebdomadaire Ascendant Ballast réinitialisé de manière aléatoire.

Les trésors de Wayfinder me saignent à sec

Alors que nous parlons de coffres au trésor, je ne suis pas non plus fan de la nouvelle monnaie secondaire requise pour les ouvrir. L’Alignement Astral a deux coffres à la fin. Le premier que vous ouvrez et obtenez des gouttes du monde familier. Le second nécessite 150 trajectoires de parallaxe (veuillez ne jamais changer le destin) pour s’ouvrir et vous donne un nouvel équipement Season of the Lost, AKA ce que vous voulez réellement. Les saisons récentes ont eu des mécanismes similaires, mais n’ont pas nécessité autant de devise saisonnière ou de la même devise pour ouvrir le coffre que pour mettre à niveau votre hub saisonnier principal. C’est un frein lorsque le nouveau contenu tombe et que vous voulez jouer et gagner le nouveau contenu, mais que vous vous retrouvez refoulé parce que vous avez vidé vos poches et manqué d’un dollar.

Si tout cela semble extrêmement granulaire et pointilleux, c’est le cas. C’est aussi le genre de conneries classiques de Destiny pour lesquelles j’ai moins de patience pour les saisons plus répétitives et étirées, même si pour des raisons tout à fait compréhensibles. Du côté positif, l’alignement astral est la plus belle activité saisonnière depuis le cadran solaire de la saison de l’aube. J’en suis venu à préférer les modes de zone ouverte qui s’intègrent de manière plus organique dans le monde, comme l’événement public Contact de Season of Arriva. Mais Dreaming City reste le plus beau bac à sable de Destiny 2, et malgré tous mes reproches actuels, ses vues à couper le souffle me donnent toujours envie d’y retourner.

Bienvenue dans le royaume brisé

L’autre grand ajout de Season of the Lost est Shattered Realm. À l’instar des missions d’élimination de la saison de l’épisseur, les expéditions dans cette nouvelle partie du plan ascendant impliquent une plate-forme légère, quelques foules d’ennemis et un combat de boss à la fin. Bien que linéaire au début, la mise à niveau de la boussole Wayfinder ouvre de nouvelles zones et de nouvelles façons d’interagir avec les glyphes que vous y trouvez. Cela rend l’exploration beaucoup plus fluide que les missions Expunge. mais jusqu’à présent, il a été difficile de débloquer les outils nécessaires pour en tirer le meilleur parti.

Il y a quelques fioritures visuelles sympas comme une église abandonnée et des ruines de pierre gothiques, mais étant dans le plan ascendant, il est également entouré de ténèbres. Cela semble prometteur jusqu’à présent, et je suis sûr que les meilleurs trucs du mode viendront dans les futures rotations hebdomadaires. Pour l’instant, le rapport entre l’investissement en temps et le butin fait que les courses suivantes semblent être une corvée.

Les nouveaux pistolets Stasis ont du punch

Qu’est-ce que Season of the Lost a à offrir d’autre? Deux nouvelles armes exotiques à ce jour entrées. Le premier est le pilote Lorentz. On a l’impression que la lance Graviton sous forme de fusil à fusion linéaire déforme les ennemis en gouttes d’énergie explosive, et c’est très amusant.

J’ai passé une course de Lost Sector particulièrement tendue à fondre à travers des vagues de Taken et je me suis éclaté. Tous les exotiques saisonniers récents de Destiny 2 ont été sur le point, et Lorentz Driver n’est pas différent.

Le sceptre d’Ager est une autre histoire, même si je ne l’ai pas encore car il fait partie d’une série de quêtes exotiques étendue. La première étape de l’acquisition des armes nécessite l’activation et la collecte d’artefacts dans la zone de patrouille de Dreaming City et toute raison de déranger là-bas me convient.

Il y a aussi quatre nouvelles armes légendaires qui tombent avec des propriétés élémentaires Stasis. De loin mon préféré jusqu’à présent est le canon à main à monture de précision Vulpecula. Il est bien équilibré, mais offre également de nouveaux avantages vraiment amusants, comme le retour de Shoot To Loot. Mettre une balle dans un pack de munitions lourdes de l’autre côté de l’arène non seulement la ramassera, mais rechargera également vos autres armes.

Un gros patch apporte d’autres changements

Une grande partie des changements les plus importants de Season of the Lost se situent au niveau des systèmes. Les changements d’équilibre ont rendu les sous-classes, comme le Marcheur du Vide du Démoniste, amusantes et puissantes à manier à nouveau. Les armes principales ont désormais des munitions infinies. Les buffs pour certains exotiques ont conduit à de nouvelles constructions étonnamment maîtrisées, du moins à court terme. De plus, le jeu croisé est enfin là pour de vrai, et les joueurs célèbrent en formant des lignes de conga multiplateformes.

D’autres contenus supplémentaires sont plus loin sur la route. Bungie a considérablement retravaillé Trials of Osiris avec un système de file d’attente solo et de réputation des fournisseurs qui rendra beaucoup plus facile (et, espérons-le, plus amusant) de cultiver son équipement unique. Un nouveau logiciel anti-triche devrait également aider à résoudre certains des problèmes du mode compétitif. Mais cela ne sera mis en ligne que la deuxième semaine de septembre.

Iron Banner reviendra également à un moment donné avec de nouvelles armes et armures, un rafraîchissement attendu depuis longtemps. Et les joueurs ont hâte d’attendre les événements annuels d’Halloween et du solstice d’hiver, sans parler du pack du 30e anniversaire de Bungie qui ajoutera plus d’équipement unique et un nouveau donjon à son arrivée en décembre en tant que remontant de mi-saison.

La longue attente de Witch Queen

Et Season of the Lost va en avoir besoin. Avec Witch Queen déjà reportée à février 2022, la saison 15 sera l’une des plus longues du jeu, avec environ six mois. À l’arrière de la vitrine annuelle Destiny 2 de Bungie, qui présentait de grands changements passionnants à venir l’année prochaine, comme de nouvelles cartes et des sous-classes retravaillées (les marcheurs du Vide pourront bientôt invoquer des trous noirs qui vident la vie des ennemis), il y a beaucoup de battage médiatique au sein de la communauté à l’heure actuelle.

Mais ma première semaine avec Season of the Lost m’a un peu ramené sur Terre. Ce n’est pas l’extension annuelle normale que les joueurs se sont habitués à recevoir à cette période de l’année. Et conformément à la nouvelle cadence établie par Bungie pour Destiny 2 au cours des deux dernières années, ce sera une véritable combustion lente. Je ne me vois pas le broyer de manière aussi obsessionnelle que je l’ai fait en jouant à Season of the Splicer (probablement ma saison préférée), mais ce qu’il peut manquer de butin et de rejouabilité, il semble bien placé pour compenser avec de gros rythmes d’histoire. La collision de The Crow avec ses méfaits passés est en préparation depuis que le dard de Forsaken fin 2018 a révélé qu’il était à nouveau en vie, et je suis plus qu’heureux d’entreprendre ma quatrième tournée de la Dreaming City pour voir comment tout cela se passe.