Destiny 2 Season Of The Lost: Guide des défis saisonniers (semaine 5)

Mardi annonce une réinitialisation hebdomadaire de Destiny 2, ainsi que le prochain chapitre de la saga en cours de la Saison des perdus. Alors que la guerre entre les Gardiens et Xivu Arath s’intensifie, la cinquième semaine de défis saisonniers est prête à tirer parti de votre fusil traceur nouvellement acquis, à tester votre objectif avec une quête liée à l’arc et à jeter un peu de saveur du Far West dans le pot avec canons à main visant les plus grands ennemis du système solaire.

Comme les semaines précédentes, vous n’aurez pas à terminer tous les objectifs dans les sept jours, car Destiny 2 empile de nouveaux défis saisonniers en plus des plus anciens. L’avantage de ce système est qu’il vous permet non seulement de hiérarchiser les tâches que vous jugez les plus importantes, mais vous pouvez parfois relever plusieurs défis en même temps.

Voici comment cela fonctionne et tous les défis saisonniers disponibles jusqu’à présent.

Défis hebdomadaires de la saison des perdus

Pour cette semaine, il n’y a que sept objectifs sur lesquels se concentrer. Wayfinder’s Voyage entre dans une nouvelle phase, l’objectif principal de cette quête saisonnière étant une chasse aux Takens. Pour la partie prise de cette quête, vous pouvez facilement les cultiver dans le secteur perdu de la caverne des âmes de l’EDZ, ou vous pouvez traverser la grève du lac des ombres. À ce stade, vous devriez avoir plusieurs arcs dans votre arsenal, et il y a même quelques variantes exotiques à équiper si vous les avez collectionnées, telles que Leviathan’s Breath, Ticuu’s Divination et Wish-Ender.

Voyage V de Wayfinder

Utilisez la boussole de Wayfinder pour terminer le Voyage V de Wayfinder. De plus, battez Taken with Bows n’importe où dans le système.

Apparences trompeuses

Utilisez le sceptre d’Ager pour vous frayer un chemin à travers les barrières illusoires du royaume brisé et réclamer les trésors qu’elles cachent. De plus, alignez les balises dans le Royaume brisé.

Ballast ascendant II

Rassemblez les ancres ascendantes des destinations de patrouille et du royaume brisé.

Objectif stellaire

Éliminez les combattants avec des dégâts de canons à main et de stase. Les combattants vaincus dans l’activité Alignement astral accordent un bonus de progression.

Contrôleur de zone

Capturez des zones dans n’importe quel match de l’Épreuve.

Calibrage astral

Obtenez l’arme rituelle saisonnière.

Frappez les serviteurs de Xivu Arath

Battez les boss Taken et Scorn lors d’attaques.

Défis hebdomadaires de la saison des perdus – Semaine 1

Les défis de la semaine 1 sont axés sur le démarrage de la nouvelle quête Wayfinder’s Voyage à travers l’activité d’alignement astral, la collecte de la trajectoire de parallaxe et la participation aux défis de la liste de lecture hebdomadaire. Pour l’objectif qui nécessite d’éliminer des légions d’ennemis méprisants, The Hollowed Lair in the Tangled Shore est un bon endroit pour cultiver.

Voyage d’Éclaireur I

Utilisez la boussole de l’Éclaireur pour terminer le Voyage I de l’Éclaireur. De plus, éliminez Taken n’importe où dans le système. Puissant pris dans le royaume brisé récompense plus de progrès.

Éclaireur ombral I

Utilisez la trajectoire de parallaxe pour concentrer les engrammes ombraux sur le recaster prismatique dans les trésors du HELM Open Wayfinder dans l’activité d’alignement astral.

Ballast ascendant I

Rassemblez les ancres ascendantes des destinations de patrouille et du royaume brisé.

Rumeurs sur les lignes telluriques

Alignez les balises et découvrez des mystères insignifiants dans le royaume brisé.

Choc d’élan

Battez les Gardiens dans Momentum Control. Gagnez des bonus de progression avec Zone Advantage.

Victoire de drague

Terminez les matchs Gambit. Gagnez des bonus de progression pour les victoires.

Aspiration du challenger

Terminez les défis de la liste de lecture hebdomadaire.

Patrouille EDZ

Dans l’EDZ, progressez en terminant des primes, des patrouilles, des événements publics et des secteurs perdus.

Étalonnage de milieu de gamme

Calibrez les armes de milieu de gamme – canons à main, fusils automatiques, fusils à fusion et mitrailleuses – dans l’EDZ. Bonus de progression pour vaincre rapidement les combattants.

Dénigrer la lutte antiparasitaire

Vaincre les combattants méprisants lors de frappes. Gagnez des bonus de progression en vainquant des combattants plus coriaces.

Défis hebdomadaires de la saison des perdus – Semaine 2

La semaine 2 divise les défis entre continuer la quête Wayfinder Voyage, s’entraîner au fusil à fusion linéaire et passer du temps dans la bannière de fer. Pour le défi Taken Eradication, la grève du lac des ombres dans l’EDZ et la grève corrompue dans la ville des rêves sont de bonnes sources à cultiver.

Tracing the Stars se poursuit également cette semaine, et si vous recherchez les emplacements des Atlas Skews, vous pouvez consulter notre guide.

Voyage d’Éclaireur II

Utilisez la boussole de Wayfinder pour terminer le Voyage II de Wayfinder. De plus, battez Scorn avec des lance-grenades.

Secrets des lignes telluriques

Alignez les balises et découvrez des mystères insignifiants et énigmatiques dans le royaume brisé.

Éclaireur ombral II

Utilisez la trajectoire de parallaxe pour concentrer les engrammes ombraux sur le recaster prismatique dans les trésors du HELM Open Wayfinder dans l’activité d’alignement astral.

Lancier Astral

Battez des combattants avec des fusils à fusion linéaire. Les combattants vaincus dans les activités Royaume brisé ou Alignement astral accordent un bonus de progression.

Le fer aiguise le fer

Terminez les matchs de la Bannière de Fer. Gagnez des bonus de progression pour les victoires.

L’élu du vagabond

Gagnez des points en accumulant des Motes, en battant des Bloqueurs et en battant des Gardiens dans Gambit.

La toile emmêlée que nous tissons

Sur le rivage enchevêtré, progressez en terminant des primes, des patrouilles, des événements publics et des secteurs perdus.

Fouille du prétendant

Terminez un secteur perdu sur Legend ou supérieur.

Étalonnage à courte portée

Calibrez les armes à courte portée – armes de poing, mitraillettes, fusils de chasse et épées – sur le rivage enchevêtré. Bonus de progression pour vaincre rapidement les combattants.

Éradication prise

Vaincre les combattants pris en attaque. Gagnez des bonus de progression en vainquant des combattants plus coriaces.

Les défis de la semaine 3 concernent principalement l’élimination des adversaires de Hive et Taken, alors dirigez-vous vers la Lune et participez à l’Autel des douleurs. Cela complétera facilement l’exigence Hive de cette quête et vous gagnerez des progrès pour le défi Light Moon Rising. En ce qui concerne les Taken, cette semaine est le bon moment pour sauter dans quelques tours de Gambit pour cette quête, car vous pourrez gagner le double de points d’expérience d’infamie dans le repaire PvPvE de Drifter.

Défis hebdomadaires de la saison des perdus – Semaine 3

Voyage d’Éclaireur III

Utilisez la boussole de Wayfinder pour terminer le Voyage III de Wayfinder. De plus, battez Taken et Hive n’importe où dans le système. Les coups finaux de stase accorderont plus de progrès.

Initier le Ley Liner

Terminez les rounds d’Astral Alignement et battez Taken avec la Taken Relic.

Télémétrie Astrale I

Rassemblez des trajectoires de parallaxe à partir d’activités de liste de lecture ou d’alignement astral, ou à partir d’ancres ascendantes trouvées sur les destinations et dans l’activité Royaume brisé.

Éclaireur ombral III

Concentrez les engrammes ombraux de niveau II ou supérieur au Prismatic Recaster dans les trésors de HELM Open Wayfinder dans l’activité d’alignement astral.

Brûleur sacré

Battez les Gardiens dans l’équipe Scorched. Gagnez des bonus de progression pour les détonations chargées.

Entourage primitif

Défaite prise en Gambit. Gagnez des bonus de progression en vainquant des combattants plus coriaces.

Lune claire qui se lève

Sur la Lune, progressez en terminant des primes, des patrouilles, des événements publics et des secteurs perdus.

L’apogée du challenger

Atteignez le niveau de puissance 1320 en gagnant de puissantes récompenses et des engrammes Prime.

Étalonnage longue portée

Calibrez les armes à longue portée (fusils à impulsion, arcs et fusils à trace) sur la Lune. Bonus de progression dans les secteurs perdus.

Champion ultime

Battez des champions dans n’importe quelle attaque Nightfall en difficulté Héros ou supérieure. Gagnez des bonus de progression à des niveaux de difficulté plus élevés.

Défis hebdomadaires de la saison des perdus – Semaine 4

Les défis de cette semaine vous feront probablement passer du temps sur le rivage enchevêtré, un endroit infesté de mépris. En plus de les rencontrer dans Sorik’s Cut et Thieves’ Landing, le secteur perdu de Kingship Dock et The Hollowed Lair sont également des emplacements solides pour gagner rapidement des éliminations de mépris pour le défi Wayfinders Voyage IV. L’Autorité astrale vous charge de récupérer les éliminations au fusil Trace, et vous devriez maintenant avoir au moins l’un des rares exotiques de votre collection.

Si vous n’en avez pas encore acquis un, vous devrez soit espérer qu’il tombera sous forme d’engramme exotique, soit disponible auprès de Xur lors de sa visite tous les week-ends, soit dépenser un chiffre exotique durement gagné au Monument to Lost Lights dans le La tour. Alternativement, vous pouvez participer à une quête Shadowkeep pour déverrouiller le fusil trace Divinity, si vous êtes prêt à participer au raid Garden of Salvation.

Le moyen le plus rapide d’obtenir un fusil trace – ou au moins un nouveau – cette semaine, peut-être de participer à la quête du sceptre d’Ager qui vient d’être mise en ligne. Nous mettrons à jour cet article avec un guide sur la façon d’obtenir le dernier Exotic bientôt.

Voyage d’Éclaireur IV

Utilisez la boussole de Wayfinder pour terminer le Voyage IV de Wayfinder. De plus, battez Scorn n’importe où dans le système. Vaincre Scorn avec des capacités de mêlée accorde un bonus de progression.

Mystères des lignes telluriques

Alignez les balises et découvrez des mystères insignifiants et ascendants dans le royaume brisé.

Télémétrie Astrale II

Rassemblez des trajectoires de parallaxe à partir d’activités de liste de lecture ou d’alignement astral, ou à partir d’ancres ascendantes trouvées sur les destinations et dans l’activité Royaume brisé.

Autorité astrale

Éliminez les combattants avec les Trace Rifles. Les combattants vaincus dans les activités Royaume brisé ou Alignement astral accordent un bonus de progression.

Divertissez le seigneur Shaxx

Terminez les matchs dans la liste de lecture Showdown Crucible. Gagnez des bonus de progression pour les victoires.

Chasseur de grande valeur

Battez de puissants combattants dans Gambit. Gagnez des bonus de progression en vainquant des cibles de grande valeur.

Les épreuves du bricoleur

Débloquez des mods d’artefact.

Étalonnage de précision

Calibrez les armes de tireur d’élite – fusils éclaireurs, fusils de précision et fusils à fusion linéaire – en portant des coups finaux de précision. Bonus de progression contre les Gardiens.

Avant-garde élu

Terminez n’importe quel coup Nightfall en difficulté Héros ou supérieure.

Défi saisonnier

Maître de tous

Terminez tous les défis saisonniers.

Comment fonctionnent les défis saisonniers ?

Vous pouvez accéder aux défis saisonniers à partir de l’onglet Quêtes, où ils peuvent trouver des tâches telles que l’élimination du mépris avec des lance-grenades, l’agriculture pour la trajectoire de parallaxe et la découverte des secrets de la ligne tellurique au cours de la quête de cette saison. Relever un défi vous récompense toujours avec une quantité importante d’XP, et d’autres tâches incluent de la poussière brillante, des emblèmes et des armes. Chaque défi peut être complété une fois par compte, et chaque semaine ajoutera généralement environ 10 nouveaux défis qui seront actifs pour la durée de la saison.

Si vous arrivez en retard à la fête saisonnière, la bonne nouvelle est qu’il sera encore temps de terminer toutes les tâches en suspens avant le début de la saison suivante, généralement à partir de la semaine 10 pendant une saison. Terminer les défis de Season of the Lost répondra aux exigences du défi saisonnier Master of All, qui à son tour vous rapportera une grande récompense Bright Dust qui peut être dépensée dans la boutique Eververse sur une sélection de produits cosmétiques, d’émoticônes et d’articles.

