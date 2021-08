Destiny 2 Season Of The Splicer taquine le retour d’Asher Mir

Capture d’écran : Bungie / Kotaku

La mission d’histoire finale de Destiny 2 pour Season of the Splicer a été abandonnée aujourd’hui, et bien qu’elle se termine principalement comme les joueurs l’attendaient, elle a quelques petites surprises sympas, notamment le retour possible de l’un des personnages les plus curieuses du jeu.

De légers spoilers suivent.

L’épilogue de la saison de la colleuse, “Comme prophétisé”, est tombé dans la réinitialisation hebdomadaire d’aujourd’hui, et pour obtenir l’expérience complète et pure, vous devriez vraiment y jouer en premier. Dans ce document, vous vous battez pour fermer un portail Vex ouvert dans la dernière ville par le chef du culte de la guerre future, Lakshmi-2. Pendant que la mission se déroule comme votre course Override standard, parcourez la carte et vous trouverez quelques détails supplémentaires, y compris un Vex Hydra survolant avec désinvolture un poste de travail installé juste à l’extérieur de l’arène de combat.

Capture d’écran : Bungie / Kotaku

G/O Media peut toucher une commission

Votre premier indice que ce n’est pas n’importe quel ennemi ordinaire est le fait que vous ne pouvez pas le tuer. L’hydre vous bipe également dans des motifs étranges. S’il ressemble à un canard, nage comme un canard et cancane comme un canard, alors les joueurs de Destiny le traduiront probablement en code Morse. C’est exactement ce qu’ils ont commencé à faire sur le subreddit Raid Secrets, et à vrai dire, l’Hydra vous appelle «Assistant», le surnom familier d’Asher Mir pour le gardien du joueur. Oui, il semble certainement que l’Awoken Warlock soit revenu du bord de l’oubli en téléchargeant sa conscience dans un robot extraterrestre.

Pour récapituler : Asher Mir était le vendeur planétaire d’Io et un chercheur Vex qui a été infecté par la technologie Vex lors d’une mission précédente. Lorsque les mystérieuses pyramides géantes sont arrivées l’année dernière, il s’est retrouvé en première ligne en essayant de percer leurs secrets. Plutôt que de se retirer d’Io avant que les Ténèbres ne puissent le prendre, il est descendu dans un lac Vex juste avant sa destruction, le laissant officiellement “MIA”. Comme tous les autres personnages et mondes que Bungie a coupés de Destiny 2 avec l’arrivée de l’extension Beyond Light en novembre dernier, il n’était pas clair si les joueurs entendraient jamais Asher se plaindre de leur travail bâclé et de leurs tactiques idiotes.

Mais ensuite, une chose amusante s’est produite plus tôt cette saison. Un tas d’armes Future War Cult ont été ajoutées au jeu, chacune avec un texte de saveur faisant allusion aux visions du futur de Lakshmi-2. L’une de ces armes en particulier, la mitraillette Stochastique Variable, faisait spécifiquement référence à Asher. “Le quartier Eliksni : un portail crépitant : Asher parle : Tombé étant attaqué : Dead Orbit au-dessus : Saint-14 assiégé : FWC se rend—”, lit-on dans la légende. Depuis, les joueurs les plus obsédés de Destiny 2 attendent de savoir ce que cela signifie exactement.

Après quelques très longs mois, il semble maintenant qu’ils ont leur réponse. Reste à savoir si Bungie envisage de ramener Asher sous une forme durable. Cela signifie-t-il qu’Asher aura un rôle à jouer dans l’année à venir ? Je l’espère bien. Cela m’a même donné l’espoir que nous pourrions entendre d’autres PNJ MIA de Destiny 2 comme Sloane. L’histoire du jeu s’est toujours épanouie dans les recoins de son monde géant, où le bavardage ambiant des personnages et les gouttes de savoir opaques pouvaient prendre leur propre vie. Asher Mir et les autres fournisseurs de Destiny 2 y étaient pour beaucoup, et j’aimerais les voir revenir d’une manière ou d’une autre pendant que Bungie met en place la grande extension de Witch Queen de 2022 dans les mois à venir.