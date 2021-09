Destiny 2 Shattered Realm – Guide des caches de données de Debris of Dreams Awoken

in

Au fur et à mesure que vous améliorez la boussole de votre Wayfinder dans la saison des perdus de Destiny 2, vous pouvez déverrouiller de nouveaux mystères cachés dans le royaume brisé, l’une des nouvelles zones ajoutées avec la saison. Parmi ces mystères se trouvent les caches de données éveillées, que vous voudrez trouver pour débloquer de nouvelles informations sur l’histoire au fur et à mesure qu’elle se déroule et pour gagner des triomphes dans le cadre des défis saisonniers du jeu.

Les caches de données Awoken nécessitent que vous disposiez de la mise à niveau des échos de fréquence pour la boussole de votre Wayfinder, alors assurez-vous de terminer vos défis saisonniers et d’acheter des mises à niveau avec Parallax Trajectory afin de le déverrouiller. Voici où trouver les trois caches de données éveillées à l’emplacement des débris de rêves dans le royaume brisé.

Messagers

À partir de la première balise, recherchez un marqueur True Sight près du bord de la falaise lorsque vous regardez vers la deuxième balise. Cela vous montrera un chemin vers The Vista, une île lointaine couverte d’un affaiblissement de suppression de Field of Strife vert.

Selon le Triumph, le premier cache de données que vous recherchez se trouve dans la zone du chantier naval abandonné, mais ce n’est en fait pas tout à fait vrai. Vous voulez vraiment vous diriger vers la zone appelée The Vista, et la meilleure façon de s’y rendre est à partir de la première balise. Après avoir aligné la balise, revenez vers le chemin que vous avez escaladé pour atteindre le bâtiment avec la balise à l’intérieur. Avec le dos tourné vers le bâtiment rond que vous avez traversé pour arriver dans le plan ascendant, vous devriez voir une autre île en face de vous, vert brillant grâce à l’affaiblissement Field of Strife couvrant le sol.

Un marqueur True Sight devrait vous attendre près du bord de la falaise devant vous, révélant un chemin qui vous mènera à l’île lointaine. C’est le Vista, et il aura des ennemis à combattre à votre arrivée. Sortez-les et utilisez le marqueur True Sight ici pour révéler le cache de données. Cela ressemble à un orbe flottant, et vous le verrez lorsque vous vous tournerez vers le reste du niveau, à droite de l’endroit où vous êtes arrivé.

Conte de corsaire

Utilisez cette porte de barrière dans l’installation industrielle pour vous rendre au téléporteur qui vous mènera à The Overlook.

Le deuxième cache de données est le plus facile à trouver pendant que vous effectuez le mystère de l’ascendant de puissance raffinée (consultez notre guide des mystères de l’ascendant pour en savoir plus à ce sujet). Dirigez-vous vers la zone de l’installation industrielle, à droite de l’avant-poste en ruine, qui est l’île centrale où vous entrez pour la première fois dans Débris de rêves, si vous êtes dos à l’entrée. Vous saurez que vous êtes au bon endroit en raison des grands bâtiments Eliksni beiges là-bas. Lorsque vous arrivez, cherchez une barrière que vous pouvez traverser pour entrer dans le bâtiment, qui mène à un téléporteur.

À l’intérieur de la petite hutte, vous trouverez un coffre au trésor pour un mystère et la cache de données à gauche.

Le téléporteur vous déposera sur une autre île lointaine appelée The Overlook. Pendant que vous êtes ici, recherchez un marqueur True Sight et activez-le, puis dirigez-vous vers une petite hutte près du côté de l’île. Allez à l’intérieur et regardez vers la gauche pour trouver le cache de données.

La conjuration

À partir de la deuxième balise, sautez en arrière jusqu’à la plate-forme ronde avec la colonne au centre qui comprend une ouverture. Entrez à l’intérieur, montez au sommet du puits et ouvrez la porte juste au-delà de celle avec laquelle le mépris est en train de jouer.

Pour le cache de données final, vous devrez effectuer au moins une partie du mystère ascendant appelé la première règle. Alignez la deuxième balise dans le chantier naval abandonné, puis sur la porte de la colonne centrale sur la plate-forme en face de la balise. Vous verrez une échelle monter et vous pourrez sauter et grimper jusqu’au sommet, où vous verrez deux Scorn jouer avec un panneau attaché à une porte. Tuez-les et ouvrez la porte, et à l’intérieur, vous trouverez un groupe de mépris en train de faire un combat rituel. Une fois qu’ils sont morts, utilisez le marqueur Brèche de la barrière pour franchir la porte de la barrière bloquée.

Franchissez la porte de la barrière et suivez le chemin jusqu’à ce que vous arriviez à l’extérieur, après les mines à déclenchement laser. À l’extérieur, suivez le chemin de la falaise vers la droite jusqu’à ce que vous atteigniez un marqueur True Sight.

Suivez son chemin à travers quelques barrières supplémentaires; toute cette zone a également le debuff vert Field of Strife qui vous ralentira. Continuez à vous déplacer dans les zones avec les mines à déclenchement laser jusqu’à ce que vous atteigniez une porte barrière avec tout un tas de mines dessus. Foncez pour sortir indemne, puis tournez à droite et suivez le chemin autour du bord de la falaise.

Activez True Sight puis regardez à gauche, le long du chemin pierreux derrière vous. Le Beacon est juste dans le coin, à côté du mur métallique.

Vous finirez par arriver à une autre porte de barrière vous ramenant à l’intérieur, mais vous pouvez l’ignorer pour le moment. Recherchez plutôt un marqueur True Sight. Cela révélera un chemin de plates-formes ascendantes menant dans l’espace, mais vous pouvez également les ignorer pour le moment. Au lieu de cela, revenez en arrière et regardez le chemin que vous venez de parcourir pour arriver à ce point. Le dernier cache de données est niché dans le coin le long du chemin, à quelques mètres sur votre gauche si vous regardez les plates-formes flottantes Ascendant.

