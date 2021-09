Destiny 2 Shattered Realm – Guide des mystères ascendants de Forest Of Echoes

The Shattered Realm in Destiny 2’s Season of the Lost comprend un tas de secrets cachés, et cette semaine a vu l’introduction de quelques nouveaux : Ascendant Mysteries. Alors que les mystères triviaux sont les énigmes les plus simples à résoudre dans les missions du Royaume brisé et que les mystères énigmatiques demandent un peu plus d’efforts, les mystères ascendants sont des objectifs spéciaux complets que vous devrez découvrir.

La forêt des échos, inspirée de l’emplacement de l’EDZ à Trostland, contient deux de ces mystères ascendants. Les trouver peut être difficile, et vous voudrez être prêt à vous battre lorsque vous les découvrirez enfin. Voici où vous pouvez trouver les deux mystères ascendants cette semaine et comment les compléter.

Cette semaine a également vu l’ajout du nouveau fusil à trace exotique, le sceptre d’Ager, à Destiny 2. Consultez notre guide du sceptre d’Ager pour tout ce que vous devez savoir pour l’attraper.

Le rituel des ténèbres

Le premier mystère de l’Ascendant se trouve juste à côté de la première balise que vous devez aligner, cachée à l’intérieur de l’église. Terminez d’abord l’alignement de la balise, puis sortez de l’avant de l’église. Recherchez un marqueur pour Truesight et un pour Safe Passage, car vous aurez besoin des deux. Activez les deux marqueurs près des statues devant l’église puis retournez-vous et faites face au bâtiment. Vous devriez voir apparaître des plates-formes qui mèneront vers le toit de l’église. Suivez-les et sautez dessus, puis dirigez-vous vers l’arrière de l’église et descendez là où un autre marqueur attend. Faites attention de ne pas tomber à travers le sol ici.

Il y a un autre marqueur Truesight ici que vous pouvez utiliser pour monter au clocher au-dessus de vous pour un mystère énigmatique. Au lieu de cela, regardez à l’arrière de ce balcon, du côté de l’île, dans l’abîme. Vous verrez une autre île un peu plus loin avec une grande statue et des prises dessus. En dessous de vous, Truesight révélera un ensemble de plates-formes menant à l’île. Sautez pour monter dessus et suivez le chemin jusqu’à la statue.

Montez sur l’île derrière l’église avec la statue dessus pour trouver l’orbe (plus un mystère trivial).

Effacez les prises et Mara vous appellera à la radio, vous demandant de remettre un orbe que vous y trouverez à sa juste place dans une crypte sous le mausolée. Vous avez vu ce bâtiment ; c’est le petit que vous croisez en vous rendant à l’église. Prenez l’orbe et récupérez votre Truesight pour retourner sur l’île principale. Vous pouvez suivre la boule blanche brillante ici – c’est Toland, pour les non-initiés – et il vous conduira directement au mausolée et vous ouvrira la voie.

Si vous possédez déjà le sceptre d’Ager, il existe en fait un moyen plus rapide. Dirigez-vous vers la balise à l’intérieur de l’église. Avec la balise derrière vous, vérifiez le mur de gauche pour un petit trou, bloqué par un rocher que vous pouvez détruire avec le sceptre d’Ager (c’est au même endroit que l’entrée du secteur perdu ici à Trostland). Descendez le trou et vous obtiendrez un raccourci vers la crypte, votre destination finale. N’oubliez pas l’orbe.

Apportez l’orbe dans la crypte cachée sous le mausolée, puis préparez-vous pour un combat avec un boss Taken.

Dans tous les cas, prenez l’orbe jusqu’à la statue marquée dans la crypte et plongez-la. Cela déclenchera un combat contre un boss pris; il s’agit d’un emplacement rapproché, alors gardez votre sang-froid. Les pistolets à tir rapide qui sont bons pour éliminer les petits ennemis, tels que les SMG, sont parfaits ici, mais si vous avez le sceptre d’Ager, il est encore plus efficace pour nettoyer les prises.

Une fois que vous avez terminé, ouvrez le coffre qui apparaît devant la statue où vous avez laissé l’orbe pour terminer le mystère de l’Ascendant.

Né des ténèbres

Vous devrez aligner la deuxième balise dans cette mission pour déverrouiller le prochain mystère ascendant, alors dirigez-vous vers elle dans la zone des ruines. Une fois que vous avez aligné la balise, Taken Blights apparaîtra dans toute la zone. Vous devez tous les détruire pour avancer ; il y en a plusieurs dans la zone des ruines avec la balise, plus quelques autres sur le chemin que vous avez emprunté pour vous rendre à la balise, sur les plates-formes qui traversent l’espace entre les îles et dans la région légèrement plus boisée des ruines extérieures.

Lorsque Mara vous appellera à nouveau à la radio, vous saurez que vous avez éliminé les Fléaux. Dirigez-vous vers la section Ruines et cherchez Toland; il flottera au-dessus d’un petit puits dans le coin de la zone, que vous avez peut-être remarqué plus tôt comme étant rempli de goo caustique Taken. Avec les Blights partis, le goo est parti, alors suivez Toland et sautez dans le puits jusqu’au fond.

Trouvez et détruisez tous les fléaux pris dans la zone autour de la deuxième balise pour ouvrir la voie dans le puits. Toland le marquera pour vous.

Votre objectif ici est d’éliminer les Taken dans la région, et plus particulièrement, le grand et dur patron Taken Ogre qui les dirige. Il est difficile à gérer uniquement parce qu’il a une énorme santé et parce qu’il vous poursuivra pour tenter de vous frapper, vous piétiner et vous laser à mort. Si vous avez un Super, c’est un bon endroit pour l’utiliser ; sinon, les armes à feu très dommageables comme les fusils à fusion linéaire le nettoieront assez rapidement.

Tuer l’ogre met fin à cette nouvelle infection de Taken dans la forêt des échos. Ouvrez le coffre au centre de la zone pour terminer le mystère ascendant.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.