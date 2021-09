Destiny 2 Shattered Realm – Guide des mystères ascendants des ruines de la colère

Comme pour les autres lieux du Royaume brisé que nous avons visités au cours de la Saison des perdus dans Destiny 2, les Ruines de la colère cachent d’étranges secrets. Ces mystères ascendants sont des rythmes d’histoire plus longs et plus impliqués cachés dans le plan ascendant qui démontrent ce qui se passe cette saison et pourquoi le royaume ascendant est si important. Dans les Ruines de la colère, la zone du Royaume brisé axée sur la ruche inspirée de la lune, le dieu de la guerre de la ruche, Xivu Arath, prépare quelque chose, et vous devez le découvrir et l’arrêter.

Il y a deux mystères ascendants à découvrir dans les Ruines de la colère, chacun lié à l’une des balises que vous devez aligner pendant que vous vous frayez un chemin à travers la zone. Voici où vous pouvez trouver les deux mystères ascendants et ce que vous devez faire pour les résoudre.

Seigneur de l’Undercroft

Après avoir aligné la première balise, cette plaque de pression s’activera dans la zone de la tour de Warbringer, vous permettant de déverrouiller la porte d’entrée de la tour.

Pour accéder au premier mystère ascendant, alignez la première balise dans la zone de transit, puis dirigez-vous vers le côté droit de la zone, si vous êtes de retour, c’est vers la chaussée où vous êtes entré dans le niveau. Cette section est la Tour de Warbringer, et lors de vos précédentes visites aux Ruines de la colère, vous n’avez pas pu entrer dans la structure. À mesure que vous vous approchez, sur la plate-forme surélevée devant la tour, vous devriez voir une plaque de ruche allumée, brillante d’énergie verte. Tenez-vous dessus assez longtemps et il s’allumera, ouvrant la porte de la tour devant vous. Soyez prudent ici, car un vaisseau tombeau Hive arrivera pour vous attaquer pendant que vous mettez la plaque sous tension.

Une fois la porte ouverte, entrez dans la tour et descendez au fond du puits à l’intérieur. Ici, vous découvrirez ce que Mara Sov cachait dans cette prison : Scoroboth, fils de Xivu Arath. Lorsque vous le rencontrez pour la première fois, vous constaterez que ce grand chevalier de la Ruche est protégé et immunisé contre vos attaques. Vous devrez trouver un moyen de briser ce bouclier pour faire face à lui.

Dans la pièce où vous trouvez Scoroboth, regardez dans le coin à droite en faisant face au grand puits qui descend jusqu’à la section suivante de la tour pour trouver une barrière bloquant une porte. Prenez le marqueur Brèche de barrière près de la porte et dirigez-vous vers le bout du couloir à l’intérieur. Vous trouverez une relique à la fin, un peu comme ce qui apparaît dans Dreaming City Strike appelé The Corrupted. Saisissez-le, mais attendez une seconde avant de rentrer – les grandes lanternes de la ruche que vous venez de passer finiront par exploser et elles vous tueront si vous êtes dans le couloir que vous venez de quitter lorsque cela se produira.

Vous aurez besoin de trois de ces reliques pour faire tomber Scoroboth, fils de Xivu Arath.

Reprenez la relique et lancez-la sur Scoroboth pour assommer son bouclier, puis passez à l’attaque. Quand il perd environ un tiers de sa santé, il disparaîtra, vous forçant plus profondément dans la zone souterraine de la tour, le Undercroft. Descendez le puits suivant pour le retrouver, où vous devrez localiser une autre relique.

Au bas du puits suivant, cherchez l’orbe blanc brillant qu’est Toland. Il y a une grande pièce bien éclairée dans une direction et des tunnels plus sombres de l’autre côté de la pièce. Passez la porte dans la zone la plus sombre et tournez à droite. Suivez le chemin jusqu’au bout de cette salle et vous trouverez une autre relique. Ramenez-le et vous devriez trouver Scoroboth qui vous attend dans la grande pièce bien éclairée devant vous.

La dernière relique se trouve dans cette grande pièce, cachée sous les escaliers où vous entrez pour la première fois. Utilisez les marqueurs Barrier Breach dans la zone et descendez à côté des escaliers à la porte pour trouver une petite alcôve dans laquelle vous pouvez entrer en dessous. Attrapez la relique là-bas et terminez à Scoroboth, et un coffre apparaîtra au milieu de la pièce pour couronner ce mystère ascendant.

Éclairer le chemin

Après avoir aligné la deuxième balise, vous verrez la flèche que vous recherchez au loin, rayonnante de Soulfire.

Le deuxième mystère ascendant apparaît après que vous ayez aligné la deuxième balise. Depuis l’emplacement près de la balise, regardez vers le bas sur le reste de la zone et vous devriez voir une étrange flèche de ruche allumée avec des flammes au loin. C’est votre destination, alors traversez la zone appelée le champ de débris pour vous y rendre.

Lorsque vous atteignez la flèche, vous trouverez un sorcier majeur de la ruche appelé Soulfire Exarch travaillant sur une sorte de rituel de la ruche. Tuez le sorcier et un orbe de Soulfire enflammé tombera. Saisissez-le, puis suivez le point de cheminement pour l’amener à l’intérieur de la structure devant l’endroit où vous avez trouvé la flèche enflammée. Suivez le chemin vers le bas, passez les côtes qui tapissent les murs, jusqu’à ce que vous atteigniez une petite zone ronde avec un brasero au centre où vous pouvez tremper l’orbe.

Allumer le brasero ouvre un tas de portails ascendants. Chacun a une rune Hive au-dessus, et vous remarquerez plus de runes Hive sur les murs autour du centre. Aucune des runes de la Ruche au-dessus des portails ne correspondra à celles du mur, à l’exception d’une – c’est le portail que vous voulez.

Vous voulez passer par les portails qui correspondent aux runes de la Ruche gravées dans les murs près du premier brasero.

Sautez à travers le portail et vous serez transporté vers une autre flèche quelque part dans le niveau, avec un autre Hive Exarch vous attend. Tuez-le, puis revenez par le portail jusqu’au centre de portails que vous avez ouvert en premier et prenez un autre orbe Soulfire dans le brasero que vous avez allumé en premier. Revenez par le même portail que vous venez de franchir et utilisez l’orbe pour allumer un brasero à la flèche que l’exarque utilisait pour le rituel. Cela ouvrira un autre groupe de plusieurs portails autour de la deuxième flèche. Vous en cherchez un avec un marquage qui correspond à l’un des marquages ​​sur les murs de la première pièce ronde. Revenez sur votre premier portail si vous avez besoin d’un rappel sur les runes là-bas.

Vous répéterez ce processus plusieurs fois, en trouvant votre chemin à travers une sorte de labyrinthe de portails ascendants. Traversez, tuez l’exarque, puis revenez au premier ensemble de portails pour récupérer un orbe. Passez par le premier portail, puis le deuxième, pour allumer le troisième brasero, et ainsi de suite. Vous traverserez cinq portails au total, le dernier vous menant à une grande flèche sur les îles extérieures recouverte d’un champ de suppression. Montez au sommet, tuez les ennemis de la ruche, éliminez le dernier exarque Soulfire et récupérez votre coffre au sommet.

