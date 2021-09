Destiny 2 Shattered Realm – Guide des mystères de l’ascendant des débris du rêve

Cette semaine, les Gardiens reviennent dans la section Débris des rêves du Royaume brisé dans la saison des perdus de Destiny 2. La zone rappelle le Tangled Shore, peuplé de mépris en colère qui tentent de découvrir les secrets du plan ascendant – apparemment au nom de Xivu Arath. Cette semaine, de nouveaux mystères ascendants font partie de l’activité, vous donnant une chance de gâcher les plans du mépris et de réclamer un nouveau butin pour vous-même.

Voici où trouver les deux mystères ascendants cachés dans les débris des rêves et ce que vous devez faire pour les compléter. Et pendant que vous y êtes, consultez notre guide pour vous aider à trouver également les caches de données éveillées cachées dans le royaume brisé.

Puissance raffinée

Comme dans la forêt des échos la semaine dernière, chaque mystère ascendant dans les débris des rêves est lié à l’alignement de sa balise à proximité. Après avoir aligné la première balise, vous verrez un message de notification sur votre écran indiquant que le Scorn cherche quelque chose.

Retournez dans la zone centrale où vous êtes entré pour la première fois dans les débris des rêves, appelé The Ruined Outpost, avec le gros ventilateur mécanique en rotation situé dans le sol. Vous devriez repérer du mépris avec une perceuse à éther. Descendez et tuez tous les ennemis là-bas; vous devez spécifiquement éliminer les ennemis marqués comme Drill Crew. Une fois qu’ils seront tous morts, Mara vous parlera à la radio et la perceuse explosera, révélant un orbe d’énergie Taken non raffinée.

Prenez l’orbe et suivez les points de cheminement qui vous mèneront à l’installation industrielle. Là, vous pouvez utiliser un marqueur Brèche de barrière pour entrer dans le bâtiment, où un téléporteur vous attend pour vous emmener sur une île flottante éloignée appelée The Overlook. Une fois sur place, vous devrez d’abord déposer l’orbe dans une machine, puis marcher sur une grande plaque de pression ronde, similaire à celles vues dans Hollow Lair Strike sur le Tangled Shore. Vous aurez également quelques ennemis à éliminer ici. Lorsque la plaque de pression touche le sol, la machine crache un orbe d’énergie récupérée raffinée. Prenez celui-ci et rapportez-le au grand bâtiment de l’installation industrielle – vous pouvez probablement y sauter directement depuis cette île.

Rendez-vous à l’intérieur du grand bâtiment de l’installation en utilisant les portes nouvellement déverrouillées et suivez les points de cheminement pour tremper l’orbe. Cela alimente une console de contrôle à proximité, qui sera marquée d’un message sur votre écran. Éliminez le mépris, y compris certains ravageurs de niveau majeur plus coriaces, puis activez la console pour révéler le coffre et revendiquer votre mystère ascendant.

La première règle

Montez à l’échelle dans le chantier naval abandonné pour atteindre cette porte, à laquelle vous pouvez maintenant accéder.

Vous pouvez accéder au deuxième mystère Ascendant juste après avoir aligné la deuxième balise, située dans le chantier naval abandonné et il est facile d’accès à partir de ce point. Une fois la balise alignée, sautez en arrière à travers l’espace que vous avez couvert pour y accéder, ce qui vous place sur une plate-forme ronde avec une colonne centrale, qui arbore également une ouverture ronde. Si vous entrez dans cette colonne et que vous levez les yeux, vous verrez une porte en haut et des barreaux d’échelle qui s’élèvent. Montez les échelons et vous pouvez monter la colonne jusqu’à la zone ci-dessus, connue sous le nom de Campement.

Juste devant vous, vous verrez deux gars de Scorn vérifier un panneau de contrôle, et vous avez peut-être remarqué que lorsque vous avez activé la balise, vous avez reçu un message indiquant que la technologie ancienne revenait à la vie dans la région. Ce panneau de contrôle est la technologie dont parlait le message, alors tuez ces deux gars et marchez dessus. Le panneau s’ouvrira et vous permettra de l’activer, ouvrant la porte devant vous et révélant trois Scorn Majors faisant une sorte de rituel. Deux d’entre eux s’enfuiront et vous verrez des messages indiquant où ils sont allés : Kaaskis The Hungerer a glissé à travers la barrière, tandis que Siirnak The Deepwalker s’est enfui dans les profondeurs.

Vous devez tuer les trois Scorn Majors qui se trouvaient auparavant dans cette pièce pour ouvrir leur coffre Ascendant Mystery.

Inquiétez-vous pour eux dans une minute ; d’abord, nettoyez la pièce et assurez-vous de tuer un chef appelé Akaskis The Listener. Le laisser tomber vous donnera le premier des trois codes de mépris, et si vous vérifiez d’un côté de cette pièce, vous verrez pourquoi : le coffre Ascendant Mystery est protégé par une bulle de bouclier et vous avez besoin de trois codes pour le casser. Quand Akaskis est mort, vous pouvez saisir le premier code en allumant la petite torche devant le coffre. Vous devez tuer les deux autres Scorn Majors pour obtenir les deux derniers codes.

Kaaskis the Hungerer a traversé la barrière qui mène hors de cette pièce, vous pouvez donc saisir la Brèche de la barrière depuis le marqueur à proximité et la suivre. Vous saurez que vous allez dans le bon sens lorsque vous commencerez à voir des mines laser éparpillées le long du chemin. Gardez un œil sur un marqueur de passage sûr pour vous débarrasser de la suppression du champ de conflit que vous traversez, car cela permet d’éviter les mines beaucoup plus facilement.

Suivez le chemin à travers les barrières, passez devant les mines de voyage, pour atteindre Kaaskis à l’extérieur.

Vous finirez par trouver votre chemin vers une autre barrière, celle-ci couverte par Trip Mines. Saisissez la Brèche de la barrière à partir du marqueur à proximité et courez tout droit – si vous continuez à passer devant les mines, vous devriez éviter les dommages. Le chemin à votre droite est gardé par des ennemis de mépris, alors nettoyez-les et traversez une autre barrière devant vous pour enfin rattraper Kaaskis. Tuez le mépris pour obtenir le code dont vous avez besoin, puis retournez dans la pièce avec le coffre blindé.

Pour rattraper Siirnak the Deepwalker, vous devez retourner à The Ruined Outpost, l’emplacement central où vous avez combattu l’équipe de forage pour le premier mystère ascendant. Si vous vous tenez sur la machinerie rotative du ventilateur au centre de cette zone, vous pouvez regarder en bas et voir les ennemis ci-dessous dans un autre champ de conflit. C’est là que Siirnak traîne, avec un tas d’autres ennemis de mépris, y compris des Screebs explosifs.

Ce grand ventilateur tournant sur le côté gauche de cette image marque l’endroit où vous voulez descendre pour trouver Siirnak.

Descendez et combattez les ennemis, en gardant à l’esprit que le champ de conflit ici vous ralentira quelque peu. Lorsque vous aurez terminé, vous devrez utiliser les tunnels pour sortir de ce trou, ce qui vous permettra de remonter à la surface et de retourner au campement. Avec les deux derniers codes en main pour tuer les ennemis du mépris, vous serez libre de désactiver le bouclier et de revendiquer le mystère de l’ascendant, tout en en apprenant un peu plus sur ce que font le mépris.

