Destiny 2 Shattered Realm Ruines of Wrath – Tous les mystères triviaux et les mystères énigmatiques de la semaine 3

Nous sommes dans la troisième semaine de la saison des perdus de Destiny 2, nous nous aventurons dans le plan ascendant pour essayer de retrouver les Techeuns perdus de Mara Sov. Cette semaine, nous entrons dans les Ruines de la colère, une nouvelle zone du Royaume brisé qui rappelle les régions de la Lune contrôlées par la Ruche. Comme pour les deux autres zones, les Ruines de la colère sont un endroit sinueux et confus, rempli de secrets à découvrir.

Nous avons erré dans les Ruines de la colère cette semaine pour découvrir autant de ses mystères que possible, grâce à la nouvelle capacité Safe Passage que vous pouvez gagner cette semaine, si vous avez continué à maximiser votre boussole de Wayfinder. Voici où vous pouvez trouver les mystères triviaux et les mystères énigmatiques cachés dans le royaume brisé cette semaine.

Lieux de mystères triviaux des ruines de la colère

Les mystères triviaux sont des caches éveillées qui sont relativement faciles à trouver et qui ne nécessitent généralement que vous utilisiez l’un de vos pouvoirs pour déverrouiller – soit la violation de la barrière, la vision vraie ou le passage sûr. Ils sont généralement très proches d’un marqueur, alors gardez les yeux ouverts.

À la portée de la lumière

Le premier mystère trivial le plus facile à trouver se trouve juste à côté de la première balise, au centre de la zone. Après avoir aligné la balise, faites un 180 et reprenez le chemin où vous êtes arrivé à la plate-forme connue ici sous le nom de The Staging Ground. La grande plate-forme ici aura un marqueur Truesight dessus. Activez-le et des rebords apparaîtront dans l’espace devant vous, vous permettant de sauter sur une plate-forme ronde et de trouver une cache Awoken.

Au dessous de

Depuis The Staging Ground, votre Truesight devrait vous fournir un chemin pour traverser le gouffre ici vers l’île où vous avez commencé, vous permettant d’atteindre une zone inférieure creusée sous l’approche que vous avez prise lorsque vous êtes entré dans le niveau pour la première fois. Ici, cherchez un marqueur Brèche de barrière, avec une barrière cachée sur le mur près de grandes lanternes Hive.

Trésor de la tourelle

Retournez à The Staging Ground et vérifiez le côté droit. Vous devriez voir des bâtiments de la ruche, y compris une grande tour dans laquelle vous ne pouvez pas entrer, marqués sur votre HUD comme la tour de Warbringer. Activez le marqueur Truesight à proximité et regardez vers la droite pour une série de plates-formes qui vous permettront de monter sur le brut du plus petit bâtiment voisin, avec une cache éveillée en attente au sommet.

Cache d’impacteur

Traversez la zone centrale appelée The Field of Promised Ruin, dirigez-vous vers la deuxième balise et terminez l’alignement. Une fois que c’est fait, descendez près de l’avant de la zone, là où vous êtes monté pour la première fois jusqu’à la balise, pour trouver une zone que vous pouvez atteindre sous la plate-forme où vous venez de terminer l’alignement. Vous devriez trouver un marqueur Brèche de barrière ici et une barrière juste au coin de la rue.

Cache de Kamacite

Une fois la deuxième balise alignée, retournez à la zone centrale couverte par les zones vertes du champ de conflit. Cette section est connue sous le nom de Champs de ruine promise. Dirigez-vous vers l’arrière de celui-ci, le plus proche du gros navire en forme de losange de l’autre côté de la zone, et activez le marqueur Truesight pour accéder à certaines plates-formes qui mèneront à une cache éveillée cachée.

Cache de Chrondite

Depuis les champs de la ruine promise, dirigez-vous vers la droite vers les bâtiments de la ruche, qui sont situés dans une section marquée comme champ de débris. À mesure que vous vous approchez, vous verrez une petite tourelle Hive carrée entourée de l’énergie verte du champ de conflit qui vous empêche de sauter en double. Si vous disposez de la mise à niveau Safe Passage, utilisez-la au marqueur et montez au sommet de la tourelle. Si vous n’avez pas la mise à niveau, utilisez les rochers à côté pour vous donner suffisamment d’élan pour vous installer sur le bord du bâtiment. Une cache vous y attend.

Cache Howardite

Depuis la dernière cache avec le champ d’énergie vert Field of Strife, dirigez-vous vers la droite avec les Fields of Promised Ruin dans votre dos. Vous trouverez un endroit où vous pourrez descendre dans une zone inférieure, au-delà de laquelle se trouve une grotte menant à un chemin souterrain. Vous verrez également un marqueur Brèche de barrière ici. Utilisez-le, puis dirigez-vous à l’intérieur et observez le mur de droite pour trouver une barrière que vous pouvez traverser pour trouver la cache.

Cache pallasite

Vous aurez probablement remarqué cette cache éveillée dans les champs de la ruine promise, mais vous n’avez pas pu l’atteindre. Il est juste assis sur une petite île rocheuse, mais le debuff Fields of Strife qui vous prive de votre double saut signifie que vous ne pouvez pas y accéder à moins que vous n’ayez la mise à niveau Safe Passage. Vous devriez débloquer cette mise à niveau cette semaine en terminant vos activités d’alignement astral et de royaume brisé. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez facilement accéder à la cache en trouvant simplement le marqueur Safe Passage à proximité et en sautant dessus.

Lieux de mystères énigmatiques des ruines de la colère

En altitude, à la dérive

Celui-ci est à gauche de la première balise lorsque vous lui faites face, dos au début de la zone. Recherchez un marqueur Truesight sur le bord de la plate-forme ; utilisez-le et vous verrez un groupe de rebords vous menant à une grande île flottant dans l’espace, un peu près de la deuxième balise dans cette zone.

Dirigez-vous vers l’île et contournez-la à l’arrière pour trouver un marqueur de brèche de barrière. La barrière n’est pas loin ; à l’intérieur se trouve la cache de l’éveil.

Cache éclipsée

C’est difficile à atteindre. Après avoir aligné la première balise, vous pouvez avancer dans The Field of Promised Ruin, une zone brisée couverte de Fields of Strife, les sections vertes du sol marquées par un tas d’épées de la ruche qui coupent vos pouvoirs de lumière. Ces zones vous empêchent de sauter en double ou de sprinter. Lorsque vous traversez les champs de la guerre, regardez vers la droite pour repérer quelques bâtiments de la ruche, dans une zone marquée sur votre HUD comme le champ de débris. Si vous vous dirigez vers celui sur votre gauche, en haut d’une petite colline, vous trouverez une barrière sans marqueur Brèche de barrière à côté. Au lieu de cela, il y a un marqueur Truesight qui révèle les plates-formes juste derrière la barrière et à travers des barres de fer à côté.

C’est une barrière difficile à franchir et vous aurez besoin d’une grande vitesse pour le faire ; nous vous recommandons d’équiper tous les mods d’armure Mobility que vous pouvez pour obtenir la statistique aussi élevée que possible. Vous voudrez peut-être également vous procurer un pistolet à cadre léger comme Retrofuturist, qui vous donne une légère augmentation de la vitesse lorsque vous l’avez équipé.

De la barrière, descendre le chemin à droite. Vous descendrez une pente, plus profondément sous la surface, jusqu’à ce que vous finissiez par heurter une autre barrière (le mystère trivial de la cache Howardite). Juste au-delà, vous sortirez du tunnel et trouverez votre marqueur Brèche de barrière.

Vous devez activer ce premier marqueur de plage de barrière, puis remonter le chemin par lequel vous êtes venu pour traverser la barrière que vous venez de franchir. À l’intérieur se trouve un autre marqueur de violation de barrière; lorsque vous êtes prêt, activez-le, puis parcourez tout le chemin jusqu’à l’endroit où vous avez commencé. Assurez-vous d’activer le marqueur Truesight lorsque vous passez et passez la barrière en haut du chemin. Si vous vous êtes paré pour une vitesse maximale, vous devriez simplement y arriver. Montez la série de pierres que vous avez révélées pour atteindre le sommet de la tour, où vous trouverez la cache éveillée qui vous attend.

