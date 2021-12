Destiny 2 Studio Bungie accusé d’abriter une culture de travail toxique

Image : Bungie

Aujourd’hui, IGN a publié un rapport massif sur la culture d’entreprise, le resserrement et les pratiques d’embauche au sein de Bungie, le studio de développement derrière Destiny et la série originale Halo. Le rapport comprend des dizaines d’histoires d’employés actuels et anciens de Bungie décrivant une culture d’entreprise profondément empoisonnée et le lent mouvement du studio vers quelque chose de mieux. Pour beaucoup, cependant, ces progrès ne sont pas assez rapides.

Une grande partie du rapport se concentre sur l’équipe narrative du jeu, qui a apparemment vu des employés rencontrer des semaines de travail de 60 à 100 heures. Cela s’ajoute à une culture toxique, où les managers et les chefs d’équipe réprimanderaient régulièrement leurs employés. Pendant tout ce temps, Bungie a affirmé, sur Twitter, les blogs et les interviews, faire des progrès significatifs dans l’élimination du resserrement dans toute sa culture d’entreprise, comme retarder le contenu dans le but de créer de meilleures conditions de travail et améliorer les conditions des membres du personnel marginalisés.

Dans un moment particulièrement révélateur, le rapport discute de la réponse extrêmement agressive de la communauté à la première extension de Destiny 2, The Curse of Osiris. L’histoire de l’extension a été brutalisée par les fans, ce qui a conduit les managers à augmenter la pression sur l’équipe narrative. Alors que d’autres parties de l’entreprise s’éloignaient du crunch, le personnel narratif du jeu a doublé, désespéré de produire quelque chose qui satisferait les exigences incroyablement élevées du public et des actionnaires.

Selon le rapport d’IGN et le propre blog de Bungie, la stratégie précédente du studio pour éliminer le resserrement consistait à supprimer les fonctionnalités et le contenu qui nécessiteraient trop de temps pour être terminés, ainsi que des retards si nécessaire. À première vue, c’est une bonne solution. Ne faites pas des choses pour lesquelles vous n’avez ni le temps ni les ressources. Cependant, dans la pratique, cela a conduit l’équipe narrative à cacher ses pratiques de resserrement pour éviter des coupures de fonctionnalités et de contenu supplémentaires. La crainte était que, sans ces fonctionnalités supplémentaires ou le polissage du récit, l’équipe puisse subir davantage de réactions publiques et privées.

Dans un article de blog répondant à la fonctionnalité, le PDG de Bungie, Pete Parsons, présente quelques mesures que la société a prises pour atténuer les préoccupations qui y sont contenues. Au-delà des retards, le PDG affirme avoir licencié les mauvais acteurs, restructuré les équipes et apparemment réévalué ses processus d’embauche et de promotion de fond en comble. Le message décrit également inviter un tiers à vérifier les pratiques d’emploi équitables. Parsons poursuit en énumérant les statistiques de diversité de l’entreprise à tous les niveaux de l’entreprise, environ 20 % de son personnel total étant des femmes et 20 % appartenant à d’autres groupes marginalisés.

Malgré la prétention du PDG Pete Parson de créer un environnement de travail amélioré, le changement sur le terrain est nettement plus lent. Bungie est toujours une entreprise à but lucratif, ce qui signifie faire les choses le moins cher et le plus rapidement possible. Lorsque les promotions et les avancements sont liés au succès de votre travail sur le marché, travailler avec une équipe qui finit par être réduite pour éviter le resserrement (comme l’étaient de nombreux membres marginalisés de Bungie, selon le rapport d’IGN) signifie languir dans une tranche de salaire inférieure avec considérablement moins de possibilités d’avancement.

Associez ces défaillances structurelles à un groupe de managers qui sont devenus connus pour avoir réprimandé les employés, encouragé le resserrement et systématiquement tenu des propos racistes et sexistes, et vous obtenez une culture d’entreprise qui ruine activement la vie de ses employés. Dans le rapport, les employés de Bungie ont reconnu que, par rapport à d’autres studios, ils disposaient d’un lieu de travail relativement tolérable. Cependant, être relativement meilleur en enfer signifie toujours que vous êtes en enfer. La pression accrue sur les employés et les gestionnaires exigée par les normes commerciales des entreprises engendrera, presque inévitablement, une culture du lieu de travail qui encourage le resserrement, la concurrence et les patrons exigeants. L’affirmation de Bungie selon laquelle il a une politique « nous ne tolérons pas les connards » ne peut aller aussi loin sans changements structurels significatifs. Pourtant, certains employés actuels et anciens envisagent l’avenir du studio et ses changements en cours avec espoir.

Dans son article de blog, le PDG de Bungie, Pete Parsons, déclare :

En tant que PDG, c’est mon travail de prendre en compte à la fois le passé et l’avenir et d’être responsable de tout cela, ici et maintenant. En discutant avec l’équipe de Bungie, en lisant les histoires et en voyant à la fois des récits connus et récemment publiés, il est clair que nous avons encore du travail devant nous. Je m’y suis engagé. Nous ne sommes pas encore le studio que nous avons le potentiel de devenir, mais nous sommes sur la bonne voie. Et nous ne nous reposerons pas ou ne ralentirons pas ces efforts parce que nous reconnaissons que le chemin de l’inclusivité, de la diversité et de l’équité est, en soi, la destination vers laquelle nous aspirons tous. Ceci est essentiel pour réaliser notre vision et réaliser le potentiel de la maison accueillante et équitable de l’excellence créative et technique que Bungie devrait être.

Si Parsons veut vraiment créer un meilleur milieu de travail pour ses centaines d’employés, alors il ferait mieux d’être prêt à se présenter à la table de négociation le cas échéant.

Bungie est le dernier grand studio à recevoir des allégations de harcèlement constant, de pratiques sexistes et racistes sur le lieu de travail, et d’absence totale d’action significative pour résoudre ces problèmes. Il rejoint les rangs de Quantic Dream, Ubisoft et de l’ancien éditeur du studio, Activision Blizzard. Chacun de ces studios et éditeurs a été au centre d’un bilan dans l’industrie du jeu vidéo, où des pratiques et des structures vieilles de plusieurs décennies sont enfin remises en cause par les salariés qui y sont soumis.

Ce sont ces préoccupations structurelles fondamentales, en plus d’un calcul à l’échelle de l’industrie avec les mauvais acteurs, qui ont poussé les employés d’Activision Blizzard vers la syndicalisation. Je ne peux qu’espérer que leurs contemporains chez Bungie, Ubisoft, EA et à travers les scènes « AAA » et indépendantes suivront leur exemple. Il est grand temps.