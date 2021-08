Destiny 2: The Witch Queen détaille la fuite, extension à venir le 22 février

Bungie est censé être officiellement révélateur Destin 2la prochaine extension de, La reine sorcière, plus tard dans la journée dans un livestream, après que le studio a publié une bande-annonce confirmant l’arrivée du méchant tant attendu Savathun.

Grâce à une liste du PlayStation Store australien malhonnête (supprimée depuis), cependant, une grande partie de ce dont Bungie va parler aujourd’hui a fuité. Comme repéré par TrueTrophies, la liste confirme une date de sortie le 22 février 2022 pour The Witch Queen.

Selon TrueTrophies, la page a révélé la nouvelle destination du jeu, qui sera le monde du trône de Savathun. Elle “abrite un fragile rapport de force. De son palais au marais, tout ce qu’elle cache se trouve ici”.

L’histoire tournera autour des Gardiens découvrant le mystère derrière la façon dont Savathun “a volé la Lumière”.

Au niveau du gameplay, la page mentionne un nouveau type d’arme : le Glaive. Cette arme de mêlée est capable de déclencher des combos de mêlée ainsi que des attaques de projectiles. Il peut même déployer un bouclier énergétique. Il existe également le nouveau système de fabrication d’armes, qui permettra aux joueurs de créer “des armes personnalisées avec des combinaisons uniques de mods, de shaders et de statistiques”.

Comme vous pouvez vous y attendre, il y a des bonus de précommande et une édition de luxe. Si vous précommandez The Witch Queen, vous obtiendrez The Throne World Exotic Ghost Shell, Enigma Exotic emote et un emblème. L’édition de luxe comprend les saisons 16-19, deux donjons de l’année 5, un SMG exotique, un catalyseur, un ornement et un moineau exotique.

Cela vaut toujours la peine de regarder le flux d’aujourd’hui pour voir Bungie détailler correctement tout dans la fuite.