Destiny 2: The Witch Queen Dev explique comment il pense à l’intégration de nouveaux joueurs

Avec de nombreuses extensions, saisons et campagnes, Destiny 2 peut être intimidant pour les nouveaux joueurs. Bien que Bungie ait mis en place des fonctionnalités pour essayer de résoudre ce problème, comme la campagne gratuite New Light, c’est quelque chose avec lequel le développeur a toujours du mal. Dans une interview avec GameSpot, le directeur du jeu Joe Blackburn et le directeur général Justin Truman ont expliqué comment Bungie envisage l’intégration dans la prochaine extension de Witch Queen.

Essentiellement, Blackburn et Truman ont expliqué que Bungie repense constamment la gamme de contenu disponible dans Destiny 2 et la façon dont il est présenté lorsque les joueurs entrent dans le jeu. Cela devient difficile lors du lancement d’une extension, car le nouveau contenu est la première chose dans laquelle le joueur se lancera probablement après avoir terminé New Light, mais Bungie pense que l’histoire de The Witch Queen constitue un point de départ logique.

Lecture en cours : Destiny 2 : La reine des sorcières – Ce que vous devez savoir

Blackburn a déclaré : « Nous voulons donc vraiment commencer à attaquer tous nos systèmes qui sont étendus dans la complexité et découvrir : « D’accord, c’est ce qui fonctionne pour nous. Qu’est-ce qui ressemble à de la corruption maintenant ? Comment pouvons-nous se débarrasser de ça ?’… Et puis ce qui est vraiment bien pour nous avec nos gros beats, c’est que cette question devient vraiment facile à répondre quand on commence à parler de la Reine des Sorcières. Et qu’on y pense vraiment beaucoup comme la reine des sorcières comme un endroit idéal pour revenir dans Destiny ou y entrer parce que si vous y êtes pour la première fois, c’est comme, ‘D’accord, je devrais faire cette chose.’ Et puis tu vas te retrouver dans la première mission de la Reine Sorcière.”

Malgré leur optimisme quant à The Witch Queen comme un bon endroit pour commencer à jouer à Destiny 2, certains aspects du catalogue de contenu de Destiny 2 ne peuvent être évités. La structure saisonnière du jeu signifie qu’il y a une histoire en constante progression, ce qui peut être difficile à comprendre. “Cela peut être vraiment intimidant pour un joueur qui arrive dans la saison 15, maintenant”, a déclaré Blackburn. “Et donc, nous travaillons toujours sur des ajustements dans l’interface utilisateur et l’UX. Donc, vous pouvez toujours vous dire:” D’accord, c’est la chose dont parlent mes amis. Je veux y arriver et peut-être que je vais jouer avec des trucs qu’ils ont fait il y a trois ans en arrière-plan, mais voici ce que je dois faire pour rester pertinent.'”

Bungie essaie de peaufiner cette expérience depuis un certain temps; par exemple, il a récemment ajouté une option pour regarder un court récapitulatif des principaux points de l’intrigue du jeu. Nous apprendrons probablement exactement ce que Bungie fait d’autre pour améliorer l’intégration à l’approche de la date de lancement de The Witch Queen. L’extension sortira le 22 février 2022 et, en plus d’essayer d’attirer de nouveaux joueurs, elle comportera également une refonte significative des sous-classes Void. En attendant, Season of the Lost est en cours et vous pouvez lire ici comment naviguer dans les défis de la semaine 6.

