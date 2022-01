Destiny 2: The Witch Queen vient de recevoir une nouvelle bande-annonce géniale

Nous avons un remorque toute neuve pour Destin 2 extension à venir La reine sorcière! Cette fois-ci, nous traversons le monde du trône de Savathun, l’immense marais qu’elle appelle chez elle et qui est rempli de pièges et de tous ses secrets. En tant que Gardiens, il semble que nous braverons l’inconnu pour découvrir tout ce qu’elle cache, en combattant ses serviteurs au fur et à mesure.

Cette bande-annonce est bien sûr associée à la voix off de Savathun elle-même, qui nous nargue avec son pouvoir sur son domaine. Pour lui rendre hommage, elle essaie de nous convaincre de faire demi-tour et de rentrer chez nous, ce qui est un surclassement décent par rapport à l’accueil que nous recevons habituellement!

Si nous refusons cette offre tentante, nous pouvons explorer ce qui semble être une corne d’abondance variée de dangers. Nous voyons bien sûr la périphérie marécageuse du monde de Savathun, ainsi que les structures royales qui composent ce que nous ne pouvons que supposer être le centre de son berceau. Ajoutez à cela les grottes sombres et humides que nous attendons de la ruche, et il semble que nous ayons toute la visite touristique devant nous.

Quant à ce que nous pouvons tirer de cette bande-annonce sur le plan de l’histoire ? Eh bien, nous entendons Ikora nous expliquer où nous en sommes au tout début de la bande-annonce, ce qui est normal car elle connaîtrait très bien la nature espiègle de Savathun à ce stade.

Nous voyons également certains de ces étranges navires pyramidaux noirs plusieurs fois tout au long de la bande-annonce. Il ne fait aucun doute que Savathun s’amuse avec ceux-ci aussi, car il est peu probable qu’elle les laisse traîner sur sa pelouse sans être altérés.

Mis à part ces petites gorgées de connaissances, il nous reste juste un rappel que l’extension The Witch Queen est proche ! Sorti le 22 février, nous n’aurons pas à attendre longtemps avant de nous battre jusqu’au marais de Savathun, où sans aucun doute des ogres nous attendront.

Pour plus de contenu de Destiny 2, consultez notre couverture sur les nouveaux joueurs jetés dans Dares of Eternity et sur le PDG de Bungie s’excusant pour les rapports de crise, de racisme, de sexisme et de chefs d’équipe toxiques.