Destiny 2 Tracing The Stars Quest Guide – Où trouver cinq six inclinaisons de l’Atlas

En plus d’une nouvelle histoire et de nouvelles activités saisonnières à explorer, La saison des perdus de Destiny 2 comprend également de nouvelles missions qui vous font courir après des équipements mythiques. La principale en ce moment est la quête Tracing the Stars, donnée par la reine éveillée, Mara Sov. Après avoir raconté l’histoire d’une famille mythique de crécerelles et des puissants artefacts qu’ils ont créés, Mara vous envoie tenter de récupérer ces artefacts, mais il semble que cette quête va s’étendre sur au moins quelques semaines de recherche.

La première étape de Tracing the Stars, cependant, vous pouvez la terminer dès maintenant. Cela vous oblige à trouver six “Atlas Skews”, ou artefacts spéciaux, dispersés dans la ville des rêves. Le premier lot n’est pas trop difficile à trouver si vous connaissez la configuration du terrain, mais les biais sont souvent dans des endroits éloignés qui sont faciles à manquer. Voici où trouver chacun des Atlas Skews for Tracing the Stars I pour faire avancer la mission au cours de sa première semaine.

Chemin Divalian-Rheasilvia, Lower Cliffside

Le premier Atlas Skew, avec l’indice “Divalian-Rheasilvia Path, Lower Cliffside”, est en fait situé juste avant le chemin vers Rheasilvia.

Trouvez votre premier Astral Skew sur le côté ouest de Divalian Mists, où vous apparaissez pour la première fois dans la Dreaming City. Dirigez-vous vers le sentier de montagne qui mène à Rheasilvia, mais n’entrez pas dans le tunnel pour le traverser. Au lieu de cela, regardez de la falaise à gauche pour un endroit où vous pouvez descendre bien en dessous. Suivez les falaises au sud pour trouver l’Atlas Skew sur l’une des plates-formes rocheuses déchiquetées.

Vous devrez sauter jusqu’aux falaises sous le chemin menant à Rheasilvia pour trouver ce premier Altas Skew.

Sentier Divalien-Cimmérien, Grotte Centrale

Cherchez cette grotte du côté nord de la zone surélevée; La ruche apparaît souvent ici.

Celui-ci est un peu plus déroutant car la garnison cimmérienne n’est pas un emplacement marqué sur votre carte. La grotte à laquelle il fait référence est cependant facile à trouver. Depuis la zone de transmat Divalian, dirigez-vous vers la grande porte qui mène au puits aveugle. Restez du côté est, près de l’eau qui s’étend dans les brumes, et arrêtez-vous au pied des escaliers avant de monter dans la zone centrale surélevée. Cherchez une grotte ici – les ennemis de la ruche en sortent généralement. Votre Atlas Skew est à l’intérieur.

La grotte est juste à côté de la plage, où les brumes commencent à envahir l’île. Vous trouverez l’Atlas Skew à l’intérieur, mais vous devrez peut-être combattre des ennemis pour y accéder.

Alcôve de la baie noyée

Vérifiez juste au coin de la rue dans le secteur perdu de la baie des souhaits noyés, avant l’entrée de la grotte bloquée par le champ de force.

Le troisième Atlas Skew se trouve dans le secteur perdu de la baie des souhaits noyés, situé juste derrière le point de transmission auquel vous commencez lorsque vous entrez dans les brumes de Divalian. Rendez-vous dans la grotte et vous vous retrouverez sur un rivage asséché peuplé d’ennemis méprisants. Nettoyez-les et serrez le mur à votre droite; l’Atlas Skew est juste au coin de l’entrée. Si vous frappez la porte bloquée par le champ de force (et des vagues d’ennemis méprisants), vous êtes allé trop loin.

Cherchez l’Atlas Skew niché contre le mur, près du gros rocher qui aide à créer une alcôve.

Colonne vertébrale Oracle Orrery

L’Orrery est assez difficile à manquer, et vous trouverez l’Atlas Skew au sommet.

Dirigez-vous vers la colonne vertébrale de Kerres pour le prochain Atlas Skew. Vous pouvez y accéder en passant par la grande arche de cristal en face de la porte qui mène au puits aveugle. Suivez le chemin jusqu’à ce que vous voyiez l’Oracle Orrery devant vous – c’est un énorme bâtiment, et si vous avez joué à travers l’extension Forsaken, vous vous souviendrez d’avoir contacté Mara Sov ici. Traversez la cour de cristal à l’extérieur, où vous combattrez des ennemis, et entrez dans le bâtiment. Prenez les escaliers sur votre droite qui bouclent tout autour de l’extérieur du bâtiment jusqu’à ce que vous atteigniez le sommet. L’Atlas Skew est contre le mur lorsque vous atteignez une impasse.

Montez les escaliers jusqu’à ce que vous ne puissiez plus trouver cet Atlas Skew qui vous attend au sommet de l’Oracle Orrery.

Arbre de l’île de la colonne vertébrale lointaine

Trouvez cet Atlas Skew sur l’île la plus éloignée de la colonne vertébrale de Kerres.

Votre dernier Skew est également dans le Spine of Kerres, et à partir du quatrième, il est facile d’y accéder. Retournez dans l’Orrery et sortez par la porte à droite lorsque vous entrez pour la première fois. Vous traverserez un pont qui mène à des îles rocheuses sortant de la brume. Continuez à travers eux, passez le tireur d’élite qui apparaît en cours de route, jusqu’à ce que vous soyez presque à la fin. Vous saurez que vous êtes à court de chemin lorsque vous commencez à voir des îles surgir sur votre droite et des ennemis debout sur la plage à proximité. Cherchez un grand arbre noueux sur à peu près la dernière île de ce chemin, avant de vous tourner vers votre droite pour vous diriger vers ces ennemis. L’Atlas Skew est niché sous l’arbre sur l’île ici.

Comme vous pouvez le deviner d’après la description, le grand arbre au point culminant de l’île est un cadeau mort.

Retour à la barre

Une fois que vous avez les cinq Atlas Skews, revenez à l’écran HELM du directeur et recherchez un nœud de mission appelé “A Hollow Coronation”. Sélectionnez-le et Mara vous en dira un peu plus sur l’histoire des crécerelles et sur votre mission globale. Nous devrons cependant attendre la semaine prochaine pour faire avancer la mission.

