Destiny 2 Vault Of Glass Raid en quelque sorte battu en solo

Six joueurs ? Facile. Capture d’écran : Activision

Une personne ne devrait pas être capable de vaincre le boss final du raid Vault of Glass de Destiny 2. Le combat est conçu de telle manière que plusieurs joueurs dans des endroits complètement différents doivent travailler ensemble pour gagner la bataille. Et pourtant, en utilisant une combinaison de compétences consommées, un peu de chance et un problème bien connu, un joueur a réussi à faire tomber Atheon, Time’s Conflux, tout seul.

Vaincre l’énorme méchant Vex qui attend à la fin du raid Vault of Glass dans Destiny 2 nécessite normalement une équipe de raid bien coordonnée prête à changer de rôle à tout moment. À certains intervalles au cours de la bataille, Atheon téléportera une partie du groupe de raid dans différentes pièces, où ils devront tirer une série d’Oracles rouges dans le bon ordre pour continuer. L’astuce est que l’ordre de destruction des Oracles n’est communiqué aux joueurs laissés pour compte que lorsque les autres sont téléportés. Les personnages non transportés transmettent rapidement l’ordre au reste de l’équipe, qui envoie ensuite les Oracles avant d’être transportés à nouveau dans la mêlée. Une fois que trois groupes de trois Oracles sont envoyés, les raiders gagnent un puissant buff de 30 secondes leur permettant d’infliger des dégâts massifs à Atheon. Une fois les 30 secondes écoulées, le cycle recommence jusqu’à ce qu’Atheon descende.

Alors, comment le joueur VoteForShifu (via PC Gamer) a-t-il géré l’exploit en solo ? Premièrement, il est très, très bon dans Destiny 2. En tant que joueur qui n’a même pas pu terminer la version originale et plus facile du Vault of Glass dans le premier Destiny, je ne peux pas imaginer aller très loin par moi-même. Il a donc des compétences.

Il a aussi de sérieuses ruses en cours. Tout d’abord, il a le bon vieux problème de finition. L’utilisation d’un coup de grâce sur un ennemi endommagé lance une courte animation. Une fois cette animation terminée, VoteForShifu est téléporté à l’endroit où l’animation a commencé. Donc, avant qu’Aetheon ne téléporte VoteForShifu dans l’une des pièces latérales, il réussit un finisseur. Dans la pièce latérale, il ramasse une relique nécessaire pour éliminer un debuff aveuglant et tire un coup de son Witherhoard, un lance-grenades qui laisse derrière lui une puissante flaque de brûlure dommageable. Il est ensuite téléporté dans la pièce principale, mais le bassin de brûlure de Witherhoard tue le gardien qui apparaît dans la pièce latérale, ouvrant un portail et permettant à VoteForShifu de faire des allers-retours rapides. Il doit éliminer rapidement les Oracles dans les salles secondaires, sinon il pourrait succomber au mécanisme Lost in Time, qui efface le raid si aucun membre n’est dans la zone principale pendant un certain temps.

C’est donc une combinaison du bon équipement, des compétences, de la vitesse, de la précision et d’assez de chance pour ne pas être téléporté à un endroit trop éloigné de la relique de compensation de debuff qui fait que la rencontre fonctionne. Même avec tout cela pour lui, il a fallu à VoteForShifu de nombreuses tentatives pour terminer. Phil Savage de PC Gamer a analysé les chiffres et estime que cet exploit a nécessité plus de 1 600 tentatives. Et comme le souligne Savage, vous pouvez certainement ressentir chacun d’eux dans la voix de VoteForShifu alors qu’il atteint enfin son objectif dans la vidéo ci-dessous.

Parfois, les défis les plus difficiles qu’un jeu vidéo peut offrir sont ceux que nous faisons nous-mêmes. VoteForShifu a pris un raid déjà difficile, a augmenté la difficulté à 11, et après beaucoup de travail acharné, s’est complètement botté le cul.