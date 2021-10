Destiny 2 vous facturera un supplément pour les donjons à partir de l’extension Witch Queen – et les fans ne sont pas contents

Il semble que vous allez devoir payer un supplément pour accéder aux nouveaux donjons à venir Destin 2 avec le Reine des sorcières extension dans l’An 5 du jeu.

Les nouveaux donjons qui seront ajoutés à Destiny 2 en 2022 et au-delà ne seront pas inclus dans les versions standard de Witch Queen, ni dans les différents laissez-passer de la saison 5, a précisé Bungie aujourd’hui.

Cela signifie que si vous souhaitez accéder à tout le contenu qui arrivera tout au long de la durée de vie de l’extension, vous devrez engager 79,99 $ ou 69,99 £ pour le jeu pour l’édition de luxe du DLC.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Ils seront également proposés en tant qu’achats séparés, bien que ce soit un petit réconfort pour certains fans qui commencent à remettre en question le modèle de monétisation du développeur (d’autant plus que ce n’est qu’il y a quelques semaines que nous avons appris que Bungie supprimerait l’extension payante Forsaken de le jeu aussi).

« Nous avons assisté à un débat autour du nouveau contenu du donjon et nous voulions clarifier comment il sera diffusé l’année prochaine », a expliqué le responsable de la communauté Cozmo23 sur Reddit. « Si vous obtenez l’édition numérique de luxe de The Witch Queen, vous recevrez l’extension, les quatre saisons pour l’année prochaine et les deux donjons. Si vous obtenez l’édition standard, vous pouvez toujours passer à l’édition Deluxe pour obtenir les donjons plus tard. Nous vous proposerons également un autre moyen d’acheter les donjons à l’avenir, mais ils ne seront pas inclus dans les passes de saison. »

Pour plus de clarté, alors, si vous voulez avoir accès à tout ce que Bungie vous propose pour le début de 2022, vous devrez débourser pour: l’extension Witch, les passes de saison et une mise à niveau de luxe ou une série de achats ponctuels supplémentaires. Oui, c’est alambiqué, et non, les gens ne sont pas contents. Un coup d’œil rapide sur le Reddit du jeu vous en dira beaucoup. Et c’est avant de passer aux commentaires sur l’expérience d’intégration des nouveaux joueurs.

Initialement prévu pour un lancement plus tard cette année, conformément à la majorité des autres versions de Destiny à ce jour, Witch Queen a été reporté au début de 2022 – ce qui semble être le moment où Bungie souhaite que les versions annuelles diminuent maintenant.

The Witch Queen sortira le 22 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Stadia.