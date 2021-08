Destiny 2 Witch Queen sorti en février 2022, ajoute la fabrication d’armes

in

Capture d’écran : Bungie

Bungie a finalement dévoilé l’extension Witch Queen de Destiny 2 aujourd’hui et il semble que c’est exactement ce dont le jeu a besoin, même s’il ne sera pas lancé avant le 22 février 2022.

Witch Queen se concentrera sur Savathûn, le dieu de la ruse de la ruse et de la ruse, et verra les joueurs explorer son monde du trône alors qu’ils tentent enfin d’affronter le méchant de longue date de Destiny qui était jusque-là confiné dans l’ombre. Savathûn est cependant très réel, très grand et semble être l’un des ennemis les plus marquants du jeu depuis des années, avec la capacité d’étranger la lumière du voyageur elle-même.

La nouvelle extension annuelle apportera un nouveau type d’arme Glaive avec des combos de mêlée et des attaques de projectiles, ainsi que deux nouveaux donjons arrivant tout au long de l’année 5. Encore plus grand : Destiny 2 obtient enfin un système d’artisanat. Si ce n’était pas un MMORPG à part entière auparavant, ce le sera certainement maintenant. La campagne d’histoire de Witch Queen comportera également un nouveau système de difficulté qui s’adaptera à la taille de votre escouade. L’extension commencera le passage au nouveau système de sous-classe Stasis plus personnalisable, y compris en commençant par Void.

Il y a eu une tonne de spéculations sur Witch Queen depuis que Bungie a pris la décision sans précédent de l’annoncer plus d’un an au début de l’été dernier lorsqu’il a taquiné les prochaines extensions de Destiny 2 dans le cadre d’une mini-trilogie cohérente. Le moulin à rumeurs est passé à la vitesse supérieure cet été à la suite de l’arrivée de prétendues grosses fuites qui, si elles étaient vraies, bouleverseraient l’univers de Destiny, et aujourd’hui, Bungie a confirmé que certaines d’entre elles étaient exactes.

Capture d’écran : Bungie

G/O Media peut toucher une commission

La progéniture de Savathûn ne sera pas seulement mortelle en elle-même, sa ruche utilisera également ses propres fantômes, des artefacts que l’on pensait auparavant n’être disponibles que pour les héros de Destiny. D’après la bande-annonce, il semble que ces nouveaux ennemis de la ruche suivront un système de classe similaire à celui du Warlock, Titan, Hunter dans lequel les joueurs sont filtrés.

Normalement, la prochaine extension annuelle de Destiny 2 n’aurait lieu que dans quelques semaines, mais des retards répétés au cours de la pandémie de covid-19 ont considérablement reculé le calendrier global du jeu de service en direct. Beyond Light de l’année dernière n’est arrivé qu’en novembre, prolongeant la saison des arrivées de quelques mois supplémentaires. Et comme Witch Queen n’arrivera pas avant l’année prochaine, il sera intéressant de voir comment Bungie gère le flux constant de mises à jour après le lancement aujourd’hui de la saison 15.

Les saisons qui arrivent pendant l’expansion annuelle traditionnelle ont tendance à être un peu ternes par rapport à certaines de leurs homologues de milieu d’année. Espérons que Season of the Lost fait que l’attente et la poursuite de la construction de Witch Queen en valent la peine.