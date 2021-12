Destiny, League Of Legends et PUBG détruits par une panne d’AWS

Photo : Lionel Bonaventure (.)

Amazon Web Services, sur lequel repose une grande partie d’Internet, rencontre des problèmes avec son plus grand hub de centres de données. Naturellement, cela signifie que beaucoup de gens ont du mal à se connecter et à jouer à certains de leurs jeux préférés.

Selon des rapports qui ont commencé à apparaître ce matin (h/t PC Gamer), des jeux comme Destiny 2, League of Legends, Valorant, PlayerUnknown’s Battlegrounds et Dead by Daylight sont devenus instables en raison de problèmes persistants avec AWS. Alors qu’Amazon n’a pas encore officiellement reconnu le problème, le compte d’assistance Twitter a récemment noté dans une réponse à un utilisateur que tout cela provenait de la plus grande région de données d’AWS, US-EAST-1.

« Nous sommes conscients d’un problème provoquant l’échec des tentatives de connexion et travaillons sur un correctif », lit-on dans un avis sur le site d’assistance de Riot Games League of Legends. Le message, posté il y a plus d’une heure, n’a pas encore été résolu.

Les autres services concernés incluent la plate-forme Uplay d’Ubisoft, Epic Games Store, Disney + et même Amazon lui-même, certains utilisateurs ayant des difficultés à rechercher des articles sur l’immense marché en ligne.

Heureusement, le caractère relativement isolé de ce dysfonctionnement technique fait que tout le monde ne rencontre pas ces problèmes. Mais lorsque presque toutes les grandes entreprises construisent leur présence sur le Web sur la même plate-forme, même des temps d’arrêt mineurs affecteront des centaines de milliers (voire des millions) de personnes.

« Nos équipes de service ont signalé avoir identifié la cause et s’efforcent actuellement de résoudre ce problème », a déclaré le support AWS à un autre utilisateur de Twitter.

Amazon Web Services contrôlerait 33 % du marché du cloud computing, éclipsant des concurrents comme Microsoft et Google. C’est ainsi que l’entreprise absurdement énorme gagne la majeure partie de l’argent dont elle a besoin pour envoyer son PDG dans l’espace. Et des jours comme aujourd’hui montrent à quel point ce type de consolidation technologique peut être frustrant et potentiellement dangereux dans un monde de plus en plus dépendant des solutions numériques.