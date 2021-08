Destiny’s Child suscite des espoirs de retrouvailles après la mise à jour des médias sociaux .

Il ne faut pas grand-chose pour activer le Beyhive.

Les rumeurs d’un L’enfant du destin les retrouvailles ont commencé à tourbillonner cette semaine après la mise à jour de l’image d’en-tête sur les pages Facebook et Twitter du groupe.

Le trio s’est dissous en 2006 et n’a enregistré aucune musique ensemble depuis, mais la transition des médias sociaux, combinée aux rumeurs selon lesquelles Beyoncé prépare de la nouvelle musique, s’est avérée trop pour leur fidèle base de fans.

“Beyoncé a dit qu’une nouvelle musique allait arriver… Destiny’s Child a changé d’en-tête… LES FILLES SONT-ELLES SUR LE TERRAIN DE DONNER ???”, a écrit un fan sur Twitter.

Rappelez-vous ceci? Le spectacle de la mi-temps du Pepsi Super Bowl XLVII en février 2013 mettait en vedette (de gauche à droite) Kelly Rowland, Beyonce Knowles et Michelle Williams de Destiny’s Child en direct au Mercedes-Benz Superdome à la Nouvelle-Orléans. (Photo de Christopher Polk/.)

« Si Destiny’s Child sort de sa cachette… je vais tout simplement brûler », a tweeté un autre.

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Écoutez si Destiny’s Child laisse tomber un album, ça ne sera plus bon.”

Comme indiqué précédemment, dans une interview avec Harper’s Bazaar, Beyoncé a déclaré: “Avec tout l’isolement et l’injustice de l’année dernière, je pense que nous sommes tous prêts à nous échapper, à voyager, à aimer et à rire à nouveau. Je sens une renaissance émerger, et je veux faire partie de cette évasion de toutes les manières possibles. Je suis en studio depuis un an et demi. Parfois, il me faut un an pour rechercher personnellement parmi des milliers de sons pour trouver le bon coup de pied ou la bonne caisse claire.

“Pourtant, il n’y a rien de tel que la quantité d’amour, de passion et de guérison que je ressens dans le studio d’enregistrement”, a déclaré le chanteur emblématique de DC. « Après 31 ans, c’est tout aussi excitant que lorsque j’avais neuf ans. Oui, la musique arrive !

Destiny’s Child a changé l’en-tête pour la police et l’arrière-plan Destiny Fulfilled, et vous pensez tous que nous obtenons quelque chose de nouveau? C’est le SSPT à ce stade et je blâme les enfants du destin. – Le corps large d’Ashley (@gooonicorn) 19 août 2021

Membre de Destiny’s Child Michelle Williams a récemment partagé des clips audio d’appels avec ses camarades de groupe dans le cadre de la sortie de son livre, Checking In: How Getting Real About Depression Saved My Life – and Can Save Yours.

Lors d’un appel, Williams a déclaré qu’elle “voulait juste s’enregistrer et voir ce qui se passait”, notant qu’elle prévoyait d’être plus intentionnelle en s’enregistrant avec ses amis.

« Oh, tu nous aimes et tu nous manques tellement ! Nous sommes si fiers de toi, Mimi ! Beyoncé a répondu à l’époque. « Vous êtes tellement inspirant pour nous deux – et nous adorons vous voir devenir exactement qui vous êtes et le monde [to] voyez votre impact, votre sagesse et vos beaux conseils.

“Amen!” troisième membre Kelly Rowland ajoutée.

Rowland a récemment donné naissance à son deuxième enfant, un fils nommé Noé, et elle a également partagé que l’équipe de DC avait été là pour elle. “J’ai des photos, bien sûr, d’eux le tenant et l’aimant juste et le serrant dans ses bras et tout”, a-t-elle déclaré lors d’une apparition sur Ellen.

Destiny’s Child n’a pas enregistré ensemble, mais ils ont joué ensemble depuis leur rupture. Plus récemment, ils ont joué “Lose My Breath”, “Say My Name” et “Soldier” au Coachella Music Festival 2018 avec Beyoncé, et sont apparus dans son documentaire Netflix, Homecoming.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation qu’une nouvelle musique provienne du groupe, il est assez clair que leurs fans sont prêts à obtenir des informations. L’un d’eux a écrit: “Une réunion de Destiny’s Child serait formidable pour le monde en ce moment.”

Cet article présente des rapports du Grio’s Jared Alexandre.

