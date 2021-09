Destitution d’administrateurs: Invesco déplace NCLT après que Zee Entertainment n’ait pas appelé EGM

in

Invesco Developing Markets Fund, un investisseur de portefeuille étranger dans Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) qui détient 17,88 % de la société, a déplacé le National Company Law Tribunal (NCLT) dans le bras de fer en cours avec la société de médias.

Cette décision intervient après que ZEEL n’a pas réussi à convoquer une AGE pour demander l’approbation des actionnaires pour révoquer certains administrateurs, dont Punit Goenka. À l’heure actuelle, Goenka — fils du fondateur et président du groupe Essel Subhash Chandra — est le directeur général et directeur général de ZEEL. En outre, le fonds avait également demandé l’intronisation de ses candidats au conseil d’administration de ZEEL.

La pétition, qui a été inscrite auprès du banc du tribunal de Mumbai, devrait être entendue jeudi.

Le porte-parole de la société a déclaré : « Le conseil d’administration de la société reste déterminé à agir dans le cadre de la loi et se concentre sur l’amélioration de la croissance de la société et de la valeur actionnariale. Elle est en train de prendre les mesures nécessaires dans le délai légal. La société ne souhaite pas commenter les mesures impulsives ou prématurées prises par Invesco Developing Markets Funds et OFI Global China Fund ».

Invesco (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund) – qui détient une participation de 17,88 % dans ZEEL avec sa filiale OFI Global China Fund – a également demandé plus tôt à ZEEL de convoquer une AGE. Outre l’éviction des administrateurs, dont le fonds a déclaré qu’ils enfreignaient les normes de gouvernance d’entreprise, le fonds avait également demandé une reconstitution du conseil d’administration actuel.

Dans ses lettres antérieures, datées du 11 septembre et du 23 septembre, Invesco avait demandé à ZEEL de respecter ses obligations fiduciaires et statutaires et de convoquer une AGE. Une société cotée doit annoncer une date d’AGE dans les trois semaines suivant la demande d’un investisseur détenant 10 % ou plus du capital. Si ZEEL n’annonce pas la date de l’AGE dans le délai imparti, Invesco peut demander une AGE.

Cette décision fait suite à l’approbation par le conseil d’administration de ZEEL pour la fusion de la société avec son rival Sony Pictures Networks India (SPNI), une filiale de la société japonaise Sony Corp, pour créer la plus grande société indienne de médias et de divertissement.

