Destroy All Humans 2 remake en préparation pour PC et systèmes de nouvelle génération

La deuxième aventure de Crypto, Destroy All Humans 2, fait l’objet d’un remake et est construite à l’aide d’Unreal Engine 4.

Titré Destroy All Humans 2: Reprobed, la suite du premier jeu trouve notre extraterrestre préféré envahissant les années soixante dans une tentative de vengeance contre le KGB pour avoir fait exploser son vaisseau-mère.

Dans le jeu, il se rendra dans divers endroits tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union soviétique, le Japon et même la lune pour faire exploser les choses.

Black Forest Games, le studio qui a relancé la franchise Destroy All Humans en 2020, travaille sur le remake complet, et vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités et des visuels améliorés.

Il comportera également des armes classiques, de nouvelles technologies comme la pluie de météores, vous aspirerez des humains de différents pays et les broierez en cocktails d’ADN pour améliorer vos compétences, vous pouvez changer le travail de peinture sur votre soucoupe volante et tous les skins Crypto du premier jeu sont inclus.

Parce qu’il est encore en développement, une date de sortie n’a pas été fixée, mais nous savons qu’il se dirige vers PC, PS5 et Xbox Series X/S et qu’il comportera une coopération en écran partagé.

La nouvelle du remake ne devrait pas choquer quiconque étant donné que le jeu a été taquiné en février et que le compte Twitter de PlayStation a sorti le jeu plus tôt cette semaine.

