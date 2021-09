Destroy All Humans 2: Reprobed annoncé tôt par PlayStation

Destroy All Humans 2: Reprobed a été annoncé pour PlayStation 5. Révélé dans un tweet maintenant supprimé par PlayStation, Destroy All Humans 2: Reprobed semble être un remake de l’original Destroy All Humans 2, une suite du remake de Destroy All Humans est sorti l’année dernière.

La bande-annonce présente un gameplay du jeu basé sur 1969, notamment des hippies psychédéliques et des espions russes de l’époque de la guerre froide. Il montre également une nouvelle arme et un ensemble de lunettes qui déclenchent une explosion colorée autour de Crypto, forçant les gens à danser.

Le tweet PlayStation désormais supprimé annonçant Destroy All Humans 2: Reprobed

La bande-annonce n’incluait pas de fenêtre de sortie pour Destroy All Humans 2: Reprobed et la seule plate-forme annoncée était PlayStation 5. THQ Nordic a taquiné la possibilité du remasterisation plus tôt cette année dans une vidéo, où Crypto-137, le protagoniste de Destroy All Humans , est interrompu par un clone de lui-même que les fans pensent être Crypto-138, le protagoniste de Destroy All Humans 2.

La révélation de Destroy All Humans 2: Reprobed intervient quelques jours seulement avant la vitrine numérique de THQ Nordic, qui célèbre son 10e anniversaire. La vitrine sera organisée par The Game Awards Geoff Keighley et comportera six annonces de jeux.

Dans la critique de GameSpot sur Destroy All Humans, je lui ai attribué une note de 6/10 en écrivant : “Les missions furtives sont rudimentaires, les combats de boss sont fastidieux et un mauvais travail audio ne vous fera pas oublier qu’il s’agit d’un jeu de 15 ans Cependant, sa boucle principale consistant à provoquer la destruction et le chaos, dévastant les humains et les villes, est toujours satisfaisante. Destroy All Humans ressemble souvent au jeu PS2, mais une nouvelle couche de peinture et des commandes mises à jour rendent définitivement ce remake agréable jouer aujourd’hui.”

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.