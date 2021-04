Destroyer lance-missiles de la Marine à Christen Lenah Sutcliffe Higbee ⋆ .

La division Ingalls Shipbuilding de HII a lancé le destroyer lance-missiles Aegis de classe Arleigh Burke Lenah H.Sutcliffe Higbee (DDG 123) le matin du lundi 27 janvier 2020. Le DDG 123 sera baptisé à Pascagoula, Mississippi, le 28 mars 2020. Photo par Derek Fountain / HII

La Marine baptisera son tout nouveau destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke, le futur USS Lenah Sutcliffe Higbee (DDG 123), lors d’une cérémonie à 18h30 CDT le samedi 24 avril à Pascagoula, Mississippi.

L’homonyme du navire, Lenah Sutcliffe Higbee, a été le deuxième surintendant du Corps des infirmières de la marine en 1911 et a également été la première femme vivante à recevoir la Croix de la Marine. Lorsqu’elle entra dans la marine en 1908, elle fut l’une des 20 premières femmes, connues sous le nom de «Sacred Twenty», à se joindre au nouveau Corps des infirmières de la Marine et à apporter ses compétences infirmières à la Marine pendant la Première Guerre mondiale. C’est le deuxième navire nommé d’après Lenah Sutcliffe Higbee. Le premier navire, USS Higbee (DD 806), était le premier navire de guerre de combat nommé d’après une femme membre de l’US Navy.

L’honorable Ray Mabus, 75e secrétaire de la Marine, prononcera le discours principal de la cérémonie de baptême. M. Jay Stefany, secrétaire adjoint par intérim de la Marine (recherche, développement et acquisition), et la vice-amiral Cynthia Kuehner, commandant du Commandement de soutien des forces médicales navales, feront également des remarques. Dans une tradition ancestrale de la Marine, les commanditaires du navire, Mme Louisa Dixon, Mme Virginia Munford et Mme R. Pickett Wilson, baptiseront le navire en cassant une bouteille de vin mousseux à la proue.

«Le futur USS Lenah Sutcliffe Higbee servira pendant des décennies à rappeler le service de Mme Higbee à notre nation et son soutien sans faille à une équipe solide et saine de la Marine et du Corps des Marines», a déclaré le secrétaire par intérim de la Marine Thomas Harker. «Ce navire honore non seulement son service, mais celui de toutes nos infirmières de la Marine qui soutiennent la force et le bien-être de nos militaires et de leurs familles.

Le navire sera le 73ème destroyer de classe Arleigh Burke et est l’un des 20 navires actuellement sous contrat pour le programme DDG 51. Le navire est configuré comme un destroyer du vol IIA, ce qui permet une projection de puissance et offre un temps de réaction rapide, une puissance de feu élevée et une capacité de contre-mesures électroniques accrue pour la guerre anti-aérienne. Le futur USS Lenah Sutcliffe Higbee mesurera 509,5 pieds de long et 59 pieds de large, avec un déplacement de 9496 tonnes. Il sera porté à domicile à San Diego.

