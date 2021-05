Destruction annonce un nouveau live Blu Ray, “ Live Attack ”

Vétérans allemands du thrash metal DESTRUCTION sortira un nouveau Blu-ray et CD, “Attaque en direct”, le 13 août via Registres de Napalm. Il fait suite à leur dernier disque, “Né pour périr”, rappelant une attaque en direct de près de deux heures que le groupe a déclenchée en janvier de cette année.

Plongez au plus profond DESTRUCTIONl ‘histoire avec le premier single et énergique vidéo en direct pour “Mad Butcher”, sorti à l’origine en 1983 comme l’une des premières chansons que le groupe ait jamais écrites.

Bassiste / chanteur Schmier États: “‘Mad Butcher’ est l’une des premières chansons que nous ayons jamais écrites, un classique! J’aime toujours le jouer en live; c’est dans mon ADN en attendant, je suppose! Il y a beaucoup de souvenirs qui accompagnent ce morceau et l’histoire du groupe. Nous avons ramené la section double lead de la version EP dans la partie solo; de nombreux fans ont réagi à cela lors des concerts, ce qui est vraiment cool! Mais ce DVD aura aussi de belles surprises, des chansons que nous n’avons pas jouées en live depuis des décennies. “

Lorsque le monde de la musique a été contraint de fermer des salles et d’annuler des tournées pour une durée indéterminée, DESTRUCTION est venu livrer sa puissance exceptionnelle via livestream à ses fidèles fans à la maison. Témoin DESTRUCTION déchirant son set live de 22 chansons, y compris des classiques bien-aimés comme “Mad Butcher”, “Thrash jusqu’à la mort”, “Né pour périr” et beaucoup plus. Tourné et enregistré dans la légendaire salle Z7 de Pratteln, en Suisse, DESTRUCTION ne ménage aucune dépense ni aucun effort pour vous offrir une expérience de spectacle en direct qui vous fera vous cogner la tête comme si vous étiez au premier rang du spectacle, en faisant pénétrer vos tympans par des rainures de contrebasse grondantes. Le Blu-ray est rempli d’idées exclusives avant et après le spectacle et des images des coulisses de DESTRUCTION‘s live show – un incontournable pour les fans de vrai thrash metal.

DESTRUCTION commente sa première version pour Registres de Napalm: “Ce spectacle dans notre club préféré, le Z7 en Suisse, était vraiment spécial au milieu de cette terrible pandémie! Lorsque nous l’avons enregistré en direct le 1er janvier, il nous a redonné espoir et nous a mis en relation avec le de fans dans le monde entier! De nombreux supporters ont demandé à le sortir sous forme physique, nous avons donc dû y arriver. La setlist reflète quatre décennies de DESTRUCTION avec une setlist best-of de près de deux heures, qui comprend des morceaux live vraiment rares! C’était à coup sûr une soirée inoubliable… nous espérons que vous l’apprécierez tous autant que nous! “

Liste des pistes:

01. Né pour périr



02. Piège mortel



03. Cloué à la croix



04. Armageddonizer



05. Bourreau



06. Pourri



07. Boucher fou



08. Rejeter les émotions



09. Thrash jusqu’à la mort



dix. Trahison



11. Signe de peur



12. Damir’s Shred



13. Inspiré par la mort



14. Libération de l’agonie



15. La vie sans sens



16. Antéchrist



17. Force invincible



18. Attaqué



19. Invasion bestiale



20. Le boucher contre-attaque



21. Maudire les dieux



22. Désastre total

Crédit photo: Photographie Gorka



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).