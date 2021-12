Destruction annonce un nouvel album ‘Diabolical’ et dévoile le clip de la chanson titre

Vétérans du thrash metal allemand DESTRUCTION fêtera son 40e anniversaire en sortant un nouvel album studio, « Diabolique », le 8 avril 2022 via Disques de napalm.

En tant que l’un des groupes de thrash metal les plus légendaires qui existent, DESTRUCTION orne le mur de la renommée aux côtés d’autres artistes allemands KRÉATEUR, SODOME et CHOPE. Sur leur 15e disque studio, DESTRUCTION fait ressortir une artillerie lourde pleine de thrash metal honnête et sans compromis, vous catapultant directement dans le septième ciel du bonheur métallique et provoquant un massacre de son tranchant comme un rasoir qu’aucun fan du genre ne devrait manquer. La chanson titre « Diabolique », dont le clip vidéo est visible ci-dessous, ne montre aucune pitié, nous montrant un aperçu de ce que DESTRUCTION avoir en magasin pour le nouveau LP.

DESTRUCTION chanteur/bassiste Schmier déclare à propos de la vidéo : « J’adore la chanson-titre du nouvel album, elle représente l’album, du pur thrash metal old-school et in-your-face ! Nous voulions une vidéo qui montre nos marques de fabrique, alors le Boucher fou devait être là ! Ce n’est que sa deuxième apparition dans un DESTRUCTION vidéo de tous les temps, mais la plus remarquable à ce jour, c’est sûr. »

Après le démarrage de la charge de l’ouvre-porte « Sous le sort », DESTRUCTION ne montre aucune pitié pour le « Diabolique » titre, avec une batterie enflammée, des riffs sanguinaires et des voix infernales qui s’enfoncent profondément dans vos os. « Pas de foi en l’humanité » fait rage sans relâche avec une action de headbanging non-stop, tandis que DESTRUCTION continue de lui casser les tympans « Espoir meurt en dernier » – offrant une brutalité imbattable avec une vitesse imparable, des vers destructeurs et des voix stridentes. « Âme tourmentée », d’autre part, est chargé avec des fûts de métaux lourds et explosifs appropriés. La grande finale du défilé de dévastation de 47 minutes est assurée par une piste de reprise « City Baby attaqué par des rats », à l’origine par GBH, garantissant le coup du lapin en combinant du punk hardcore brut avec du thrash metal brut.

DESTRUCTION guitariste Martin Furia déclare à propos du nouveau record : « ‘Diabolique’ est un album d’extrêmes. Tout est plus brutal et plus technique mais en même temps plus mélodique et pertinent. C’est un pur et dévastateur DESTRUCTION album sans gimmicks, plein de puissance et d’adrénaline. Je suis enthousiasmé par ce que l’avenir nous réserve et j’ai hâte de jouer les nouvelles chansons en direct. »

« Diabolique » sera disponible sous divers formats dans différents territoires, y compris un album numérique et un CD (fourni avec un t-shirt et un « Boucher fou » buste), éditions gatefold 1LP en noir, limpide, marbré jaune/rouge et argent.

En août dernier, DESTRUCTION se sépare officiellement du guitariste fondateur Michael « Mike » Sifringer et l’a remplacé par Furia. L’Argentin, basé en Belgique Furia est surtout connu pour son travail en tant qu’ingénieur du son et producteur pour des groupes tels que NERVOSA et ENVAHISSEURS MAUVAIS.

Sifringer était le seul membre de DESTRUCTION être resté constant tout au long de la carrière du groupe. Schmier Est apparu sur DESTRUCTIONles trois premiers albums de avant de quitter le groupe et d’être remplacé par ESPRIT FRAPPEUR chanteur André Grieder. Andréseule apparition enregistrée de DESTRUCTION était sur le « Cerveau fêlé » album, sorti en 1990. Schmier rejoint DESTRUCTION en 1999.

DESTRUCTIONle dernier album studio de , « Né pour périr », est sorti en août 2019 via Explosion nucléaire. Le disque était DESTRUCTIONest le premier à figurer Randy Noir à la batterie et second guitariste Damir Eskić.

Damir est un guitariste suisse d’origine bosniaque qui travaille comme professeur de guitare, étant lui-même un ancien élève de Tommy Vetterli (CORONER). Il joue également dans un groupe de heavy metal appelé GOMORRE et a déjà contribué trois solos à DESTRUCTIONl’album de 2016 « Attaqué ».

DESTRUCTION 2021 c’est :

Schmier – Basse, Voix



Martin Furia – Guitares



Randy Noir – Tambours



Damir Eskić – Guitares

Crédit photo: Gyula Havancsak



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).