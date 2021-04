Destruction signe un accord mondial avec Napalm Records

Registres de Napalm a annoncé la signature de vétérans allemands du thrash metal DESTRUCTION à un accord mondial.

DESTRUCTION bassiste / chanteur Schmier a déclaré à propos de la signature: “Eh bien, cette décision était un long chemin à venir!

“Nous sommes ravis de rejoindre le Napalm famille, car je suis fan du label et de sa philosophie depuis longtemps. J’ai suivi leur histoire impressionnante et leur excellent travail pendant de nombreuses années et j’ai recommandé Registres de Napalm à d’autres groupes et amis avant. Alors maintenant, il était enfin temps pour nous de passer à autre chose et de faire partie de leur liste d’artistes fantastiques. Un partenaire fort et frais pour ces années cruciales de notre carrière est une étape importante pour nous!

“Nous utilisions bien le temps pour préparer de nouvelles sorties pour nos fidèles fans du monde entier. Plus de nouvelles à ce sujet très bientôt.”

Ajoutée Registres de Napalm Représentant A&R Sebastian Muench: “Je suis absolument ravi de travailler avec un groupe aussi légendaire que DESTRUCTION! Je les ai regardés jouer en live à Francfort quand j’avais 14 ans, et maintenant travailler ensemble en équipe sur la sortie de nouveaux albums est un rêve devenu réalité! Bienvenue à la Napalm famille!”

En mai 2020, DESTRUCTION a offert une friandise aux fans coincés à la maison et incapables d’assister à des spectacles en direct: “Born To Thrash – Live en Allemagne“, le premier album live du groupe avec la programmation actuelle, a été rendu disponible numériquement sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement.

DESTRUCTIONle dernier album de “Né pour périr”, est sorti en août 2019 via Explosion nucléaire.

L’année dernière, Schmier Raconté La voix métallique qu’il n’était pas intéressé à donner des concerts au volant pendant la crise du coronavirus. “Je ne joue pas pour les voitures”, a-t-il déclaré. “C’est faux – c’est tout simplement faux. Si c’est la dernière étape à faire – jouer des concerts devant des voitures – je pourrais peut-être y penser. Mais pour le moment, pas question – ça ne marche pas pour le métal. Les gens du métal doivent le faire. bougez, et nous voulons sentir la basse. Ces concerts automatiques, la musique est sur votre radio, sur votre chaîne stéréo dans votre voiture. Il n’y a pas de système de sonorisation. Ce n’est pas une impression en direct, vraiment. Vous êtes assis dans votre voiture.

“Je comprends que les gens font ça maintenant, parce que les gens sont désespérés”, Schmier ajoutée. “Mais [it’s] pas pour DESTRUCTION. Nous avons eu l’offre de le faire, en fait, mais je ne veux pas arnaquer mes fans avec de la merde comme ça. Je suis désolé.”

