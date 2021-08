Détachement de rétine pour le rival de Manny Pacquiao

Le champion poids welters Errol Spence, Jr. a été contraint de se retirer de son combat du 21 août contre Manny Pacquiao en raison d’un décollement de la rétine de son œil gauche.

Le gars cubain Yordenis Ugas, qui a remporté une médaille de bronze au Jeux Olympiques de Pékin 2008, sera le rival de la star philippine dans le main event qui se déroulera dans l’un des hauts lieux de la boxe comme T-Mobile Arena à Las Vegas et défendra sa ceinture WBA des poids welters contre Pacquiao, qui a remporté des titres dans huit divisions.

Spence, le champion du monde des poids welters WBC et FI invaincu avec une fiche de 27-0, a appris qu’il avait une déchirure de la rétine lors d’un examen médical d’avant-combat par la Nevada State Athletic Commission à Las Vegas.

Les médecins ont trouvé une déchirure dans mon œil gauche et m’ont dit que je devais me faire opérer le plus tôt possible et qu’il n’y avait aucun moyen que je puisse combattre mon œil comme ça dans cet état.

“Il était excité pour le combat et l’événement”, a déclaré Spence dans un communiqué de presse. “Malheureusement, les médecins ont trouvé un épanchement dans mon œil gauche et ont dit que je devais me faire opérer le plus tôt possible et qu’il n’y avait aucun moyen que je puisse combattre mon œil dans cet état.”

Spence devrait subir une intervention chirurgicale ce mercredi et devrait récupérer sans problème et pouvoir à nouveau se battre sur le ring.

“Je demande à tout le monde de se joindre à moi pour prier pour un rétablissement complet et complet d’Errol Spence Jr.”, a-t-il déclaré. Pacquiao. “Dieu merci, son examen physique a révélé son problème oculaire avant qu’elle ne subisse d’autres dommages.”

Le nouveau rival de ‘Pacman’

Ougas (26-4, 12 KO) s’est imposé comme un poids welter d’élite depuis son retour en 2016 et a été champion du monde en janvier après avoir remporté la ceinture WBA contre Abel Ramos Septembre dernier.

Le Cubain de 35 ans a déclaré que c’était un honneur d’avoir l’opportunité de combattre Pacquiao et qu’il était prêt à relever le défi malgré le court préavis. “J’ai un grand respect pour Pacquiao, mais je suis venu pour gagner ce combat”, a conclu le combattant né à Santiago de Cuba.

