Détaillant de luxe en ligne Giglio.com à lister publiquement – WWD

DEVENIR PUBLIC : Le détaillant en ligne de luxe Giglio.com a présenté vendredi à la Bourse italienne une demande d’inscription publique sur l’AIM Italia, le programme de la Bourse dédié aux petites et moyennes entreprises.

L’admission aux négociations est attendue le 21 juillet, tandis que les échanges devraient débuter le 23 juillet.

“L’introduction en bourse est une étape importante dans l’histoire de notre entreprise, confirme le chemin extraordinaire qui nous a amenés ici et nous permettra de compter sur des ressources supplémentaires pour poursuivre de nouveaux objectifs ambitieux pour faire croître et développer l’entreprise”, a déclaré Giuseppe Giglio, président et chef de la direction de Giglio.com. Son frère Federico partage le rôle de PDG.

Par ailleurs, suite à la nomination d’un nouveau conseil d’administration qui sera en charge jusqu’au 31 décembre 2023, il a vanté “l’expérience et les compétences avérées” des membres, qui apporteront “une formidable contribution à notre projet”.

Les nouveaux membres comprennent Alessandro Varisco, ancien PDG de Moschino et actuel PDG de Twin-Set ; Mario Boselli, président d’honneur de la Camera della Moda italienne ; Matteo Gatti, et Francesco Tombolini, ancien président de la Camera Italiana Buyer Moda. Le père de Giuseppe et Federico Giglio, Michele, siège également au conseil d’administration.

Giglio.com atteint plus de 150 pays dans le monde, proposant les marques de mode et de luxe les plus prestigieuses pour femmes, hommes et enfants, de Giorgio Armani et Balenciaga à Fendi, Gucci, Prada et Valentino pour n’en nommer que quelques-uns. Le site a été lancé en 1996 par la famille Giglio.

Les Giglios comptent également cinq boutiques physiques à Palerme, en Italie – une entreprise développée depuis 1965 – mais cette activité physique n’est pas répertoriée.