Détails choquants des documents judiciaires dans l’affaire Shawn Rae Cash ⋆ 10z viral

Les autorités qui poursuivent le duo de l’Arkansas accusé de divers crimes dans le meurtre d’un policier n’auront pas à leur disposition un type de preuve vidéo de plus en plus courant pour les aider à plaider leur cause.

“[O]votre département n’a pas de caméras corporelles ou de voiture », chef du département de police de Pea Ridge Lynn Hahn a déclaré Law&Crime lors d’un récent entretien téléphonique.

Shawna Rhae Cash, 22 ans, est accusé de meurtre criminel dans la mort le 26 juin de l’officier de Pea Ridge Kevin Pomme. Cash aurait conduit une Jeep bleue lorsque des agents de Rogers, dans l’Ark, à proximité, ont demandé par radio aux autorités de la région de l’arrêter, elle et son passager, Elie Michael Andazola, 18. Les agents de Pea Ridge ont remarqué la Jeep – et le duo – dans une station-service. Lorsque deux agents ont tenté de mettre Cash in et de mettre le duo en garde à vue, Cash aurait accéléré, percuté une voiture de police de Pea Ridge et aurait heurté et traîné mortellement Apple.

Que la police de Pea Ridge n’ait pas de caméras corporelles ou de dashcams ne semble pas particulièrement inhabituel. Le recensement de 2010 de la ville de l’Arkansas comptait un peu plus de 4 700 personnes, et seulement 47% des services de police à usage général aux États-Unis utilisent des caméras corporelles, selon une étude du ministère de la Justice de 2017.

Le ministère de la Justice a mis des subventions à la disposition des services locaux qui souhaitent acheter l’équipement. Les appels à des caméras corporelles obligatoires au niveau fédéral ont été stimulés en partie par les démocrates dans le cadre de la George Floyd Justice in Policing Act. Le projet de loi a été adopté par la Chambre, mais pas par le Sénat.

Un manque de séquences de caméras corporelles dans d’autres cas à l’échelle nationale a parfois conduit à des critiques de la part des deux grands jurys, de la presse et parfois des accusés, dont ces derniers récits sont généralement en contradiction avec les comptes rendus officiels fournis par les officiers. Les enregistrements de la caméra corporelle ne montrent pas tout, mais ils peuvent clarifier qui est factuellement correct et qui ne l’est pas en cas de désaccord ou de divergence.

Le manque d’angles vidéo du meurtre présumé de l’Arkansas que les caméras corporelles et les caméras des voitures de police auraient pu fournir, cependant, est peu susceptible de s’avérer déterminant. Cash se serait excusé lorsqu’on lui a posé des questions sur les accusations portées par un diffuseur local à la suite de son arrestation – mais sa phraséologie contenait un aveu tacite. Un autre officier était également sur les lieux et sera probablement le témoin vedette de l’État. La police affirme également que des images de surveillance ont été prises au moment où Cash a frappé et traîné Apple.

«Les images de la caméra obtenues de la station-service White Oak montrent le véhicule suspect garé près des pompes à essence lorsqu’une voiture de la patrouille Pea Ridge, conduite par l’agent Apple, s’est arrêtée devant le véhicule suspect (lui faisant directement face) tandis qu’une autre voiture de la patrouille Pea Ridge , conduit par l’officier [Brian] Timbres, tirés directement derrière », explique un affidavit rédigé de la cause probable de la caution.

Le document du tribunal décrit ce qui se serait passé ensuite :

Les images de la caméra n’avaient pas d’audio mais semblaient comme si l’agent Apple tentait de s’engager verbalement avec Cash et Andazola. Sept secondes après que l’agent Apple soit sorti de son véhicule, Shawna Cash a accéléré en arrière; percutant le véhicule de l’officier Stamps. Il est apparu que l’agent Apple a sorti son arme de service et s’est approché de l’avant du véhicule suspect; debout juste devant. Environ trois secondes plus tard, Shawna Cash a rapidement accéléré tout droit ; l’officier en grève Apple. L’agent Apple a été transporté à l’avant du véhicule suspect sur plusieurs mètres jusqu’à ce que Cash se dirige légèrement vers la droite ; frappant l’avant gauche de la voiture de patrouille de l’agent Apple, le coinçant entre les deux véhicules. Alors que Cash continuait d’accélérer, l’agent Apple a été traîné sous le véhicule de Cash. Le véhicule a accéléré hors de la vue de la caméra tout en traînant toujours l’agent Apple en dessous.

Les images en question sont actuellement en preuve au bureau du shérif du comté de Benton, a expliqué Hahn. Juge de circuit du comté de Benton Brad Karren a émis une ordonnance de bâillonnement sur l’affaire afin que les images ne soient pas accessibles au public avant un certain temps, a-t-il ajouté.

Au total, selon l’affidavit, Apple a été « traîné sur environ 149 pieds à travers le parking de la station-service, sur un trottoir, presque jusqu’à l’intersection de Townsend Way et de Slack Street où son corps s’est immobilisé ». Le document attribue ces découvertes macabres à l’équipe de reconstruction des accidents du bureau du shérif du comté de Benton.

Apple a été déclaré mort sur les lieux, note également le document.

Finalement, Cash a écrasé la Jeep, et elle et son compagnon ont tous deux été arrêtés après avoir initialement poursuivi les autorités.

Lors d’un entretien en prison après avoir été appréhendé, Andazola aurait déclaré à la police que lui et Cash n’avaient jamais spécifiquement discuté des circonstances de leur brève escapade avec les agents de la station-service – après avoir initialement déclaré que la mort de l’agent n’avait jamais été discutée.

Le coaccusé a toutefois déclaré que Cash lui avait dit: “Nous ne pourrons jamais en parler” après coup.

“Andazola a déclaré qu’il n’avait pas répondu au commentaire que Cash lui avait fait”, selon l’affidavit.

L’affidavit offre également le récit suivant de l’entretien d’admission de Cash :

Cash a dit que le flic de Pea Ridge s’était arrêté juste devant elle. Cash a déclaré qu’elle n’avait vu le flic derrière elle qu’à la dernière seconde. Détective [Michael] Braswell a demandé à Cash si le flic était déjà sorti de son véhicule de patrouille. Cash a déclaré: “Évidemment, il l’a fait aussi.” [sic] On a demandé à Cash si le flic s’était approché d’elle et lui avait dit quelque chose et elle a dit au détective Braswell non, il se tenait là et la regardait. Le détective Braswell a demandé à Cash si le flic avait déjà levé le bras et l’avait pointée ou pointé son arme sur elle et elle a répondu: “Je ne sais pas.” Cash a fait un commentaire qu’il était parfois difficile d’expliquer les choses parce qu’elle s’évanouit.

Les funérailles d’Apple ont eu lieu vendredi.

Lisez le document complet dans le cas de Cash ci-dessous :

