Détails de la confrontation estivale, pool de cartes et date de début

L’Overwatch League a dévoilé tous les détails de son tournoi Summer Showdown.

Les Dragons de Shanghai viennent de remporter le tournoi June Joust, après leur deuxième place au tournoi May Melee. A l’issue de ce tournoi, l’Overwatch League dévoile les détails de la troisième compétition de sa saison 2021 : le tournoi Summer Showdown.

Plus de pools de héros

Les pools de héros ont toujours été un sujet polarisant dans l’Overwatch League. D’une part, cela a forcé les équipes à changer leur composition, puisque quatre héros ont été bannis de tout le tournoi. D’un autre côté, ces pools de héros ont forcé de nouvelles métas, recréant le problème qu’ils étaient censés résoudre.

L’Overwatch League a pris une mesure pour le tournoi Summer Showdown 2021 : ils suppriment entièrement les pools de héros de la compétition. Tous les héros seront disponibles pendant le tournoi Summer Showdown.

Contrairement au tournoi June Joust, le Summer Showdown prendra en considération les changements apportés par le Patch 1.60.1. Les principaux changements ont affecté Baptiste, Echo, McCree, Moira, Reaper et Zarya.

Date limite des échanges

Pendant la saison de l’Overwatch League, les équipes peuvent échanger des joueurs pour former le meilleur équipage possible. L’échange de la saison 2021 se terminera le 29 juillet à 18 h HP, juste avant le début du tournoi de la Countdown Cup. Après cette date, les équipes ne pourront plus effectuer d’échanges pour le reste de la saison.

Cette date limite concerne uniquement les échanges de joueurs et n’affecte pas la capacité des équipes à recruter de nouveaux joueurs tout au long de la saison.

Pool de cartes Summer Showdown

Le pool de cartes pour les qualifications et les finales du tournoi Summer Showdown est le suivant :

Contrôle : Busan, Ilios, Tour de Lijiang, Népal, Oasis Escorte : Junkertown, Route 66, Point de garde : Gibraltar Assaut : Hanamura, Temple d’Anubis, Volskaya Industries Hybride : Eichenwalde, Hollywood, King’s Row

Date de début des qualifications pour l’épreuve d’été

Le tournoi Summer Showdown débutera le 25 juin à midi PT et 15 h HE. Le premier match de ces éliminatoires verra le London Spitfire affronter Paris Eternal.