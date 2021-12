Détails de la mode de The Bachelorette Saison 18 Men Tell All

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

La semaine dernière sur The Bachelorette, nous avons vu michelle jeune rencontrer les familles de ses quatre derniers prétendants. À la fin de l’épisode, elle a renvoyé chez elle Rodney Mathews, en quittant Nayte Olukoya, Joe Coleman, et Brandon Jones comme les trois derniers hommes en lice pour son cœur. La prochaine fois que nous verrons ces trois-là, ce sera pour la partie dates de Fantasy Suite, mais avant cela, nous avons l’épisode Men Tell All.

Les hôtes de Bachelorette Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe sont sur place pour poser les questions qui nous préoccupent tous et Michelle retrouvera plus de 20 hommes avec qui elle a récemment rompu. Pour la plupart des gens, ce serait si gênant, mais Michelle parvient toujours à gérer chaque situation avec grâce… et un style impeccable. Autant nous aimons l’épisode MTA, cela signifie que nos écrans de télévision n’auront pas autant de moments de mode (malheureusement).

Néanmoins, Michelle, Tayshia et Kaitlyn ont tout mis en œuvre avec des looks dignes d’une rose pour l’épisode spécial. Nous avons appuyé sur pause, pris des captures d’écran et fait des recherches pour trouver les tenues de l’épisode de cette semaine afin que vous n’ayez pas à le faire. Continuez à faire défiler pour voir les moments de mode de la séance.