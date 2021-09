Détails de la robe Conner Ives durable de Natalia Bryant – WWD

in

Natalia Bryant poursuit sa carrière dans la mode avec sa première apparition au Met Gala 2021.

La jeune femme de 18 ans portait une robe à paillettes florale créée par le créateur de mode émergent Conner Ives. Le look, qui était la robe finale de la première collection American Dream d’Ives à l’automne 2021, est fabriqué de manière durable à partir de plastique PET recyclé.

Ives, qui a assisté au Met Gala aux côtés de Bryant, a partagé plus d’informations sur son look sur son Instagram, en écrivant: “Cette robe était à l’origine une pièce maîtresse de l’exposition de costumes. En raison de certains changements dans la mise en page de l’exposition; cette robe a ensuite été remplacée par le look 1 de la même collection. Cela a créé cette opportunité fortuite pour un moment sur le tapis rouge dont je rêvais depuis que j’ai commencé à dessiner cette forme. C’est la conclusion de deux années folles à perfectionner ce corpus. La conclusion parfaite d’un sauvage de 24 mois. Merci à tous pour l’immense soutien dont mon cœur est si plein.

La rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, a également joué un rôle dans le look de Bryant, en choisissant la robe finale d’Ives pour ses débuts au Met Gala, selon la mère de Bryant, Vanessa Bryant. La robe sera également présentée dans l’exposition « In America : A Lexicon of Fashion » du Met Museum.

Le look jeune a été conçu par l’architecte d’image de marque Law Roach, qui a également conçu Addison Rae, Hunter Schafer, Chance the Rapper, Kirsten Corley Bennett et Miles Chamley-Watson pour le Met Gala.

En février, Bryant a signé avec IMG Models, qui travaillera avec elle à la construction de son profil grâce à des recommandations éditoriales et de marque dans les mondes de la mode et de la beauté. Bryant a récemment couvert le numéro de septembre de Teen Vogue. Elle est la fille de Vanessa Bryant et de la défunte star du basket, Kobe Bryant, décédée dans un accident d’hélicoptère avec sa sœur Gianna et sept autres passagers en 2020.

