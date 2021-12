Détails de l’affaire de cruauté envers les animaux Kristen Willoughby révélés

De nouveaux détails choquants sont apparus concernant une femme de Floride qui a été élevée pour négligence envers les enfants et pour cruauté envers les animaux plus tôt ce mois-ci après qu’elle et son enfant auraient été découverts vivant dans la misère avec plusieurs animaux de compagnie dans un hôtel du Sunshine State.

Les informations proviennent d’une demande d’enregistrement public et de dossiers judiciaires obtenus par Law&Crime. Kristen Willoughby, 26 ans, a été inculpé d’un chef de négligence envers un enfant sans lésions corporelles graves et de trois chefs de cruauté envers les animaux le 3 décembre après qu’un mandat a été délivré la veille par le bureau du shérif du comté de Brevard. Law&Crime a initialement rendu compte des grandes lignes de son affaire le 7 décembre.

« Cette femme ne devrait pas être autorisée à s’occuper d’une pierre pour animaux de compagnie, encore moins d’un enfant de 6 ans, de 4 chiens et de 5 chats », a déclaré le shérif du comté de Brevard. Wayne Ivey a plaisanté dans un post Facebook sur le suspect.

Selon le mandat d’arrêt, les autorités allèguent que les crimes de l’accusé se sont produits ou ont commencé à se produire le 23 novembre dans un motel America’s Best Value à Satellite Beach, en Floride.

Les forces de l’ordre ont déclaré que leur enquête initiale avait été motivée par un « rapport anonyme selon lequel plusieurs animaux étaient dans un état préjudiciable » et « étaient maintenus dans des conditions déplorables dans une petite chambre d’hôtel ».

Une poignée d’agents du Service des animaux ont été les premiers à arriver et ont rapidement appelé les adjoints du shérif « en raison des observations immédiates de l’agent concernant un problème environnemental » pour les animaux et le petit enfant, selon un affidavit pour un mandat d’arrêt.

« Les agents ont signalé qu’ils avaient été immédiatement frappés par une odeur accablante d’ammoniac, au point qu’ils avaient du mal à rester à l’intérieur de la chambre d’hôtel pendant de longues périodes », poursuit le document.

L’affidavit détaille longuement l’état prétendument dégoûtant de la petite chambre d’hôtel et le grave manque d’entretien, de préoccupation ou de soins :

Agent de BCSO Animal Services [sic] ont rapporté que l’intérieur de la pièce était déplorable et contenait cinq (5) félins et quatre (4) canidés. La chambre était sale et couverte d’excréments, d’urine, d’ordures, d’un poisson mort et de linge sale, qui était éparpillé et répandu sur le sol de la chambre d’hôtel, les draps, les jouets et les meubles de la chambre. Un seul robot de litière pour chat a été vu à l’intérieur de la pièce qui débordait d’excréments, et de la litière pour chat était éparpillée à proximité. Plusieurs chats ont été vus se précipitant dans la pièce et se cachant derrière les meubles à l’intérieur. Un seau rempli d’un liquide inconnu se trouvait également au centre de la chambre d’hôtel. Ce liquide était sale, dégageait une odeur très nauséabonde et n’a pas pu être identifié. La salle de bain de la chambre d’hôtel contenait des objets aléatoires et des ordures, empilés sur plusieurs pieds de haut dans la baignoire, ce qui la rendait inutilisable pour les humains et les animaux.

Mis à part la saleté présumée dans laquelle Willoughby gardait son enfant et ses animaux domestiques, la police allègue également que trois chiots étaient « gravement émaciés » et maintenus dans une petite cage en métal étroite mesurant pas plus de trois pieds sur quatre. Les noms des chiots sont Kimber, Xenna, et Drakô. Chacun de leurs « os des côtes, os du bassin et vertèbres individuelles » aurait été « clairement visible sous leur fourrure et leur peau ».

Et les conditions présumées à l’intérieur de cette petite cage étaient encore pires qu’un simple manque d’espace, indique le BCSO dans l’affidavit.

« Le fond de la cage était recouvert d’une épaisse couche d’excréments, presque pâteuse, mélangée à de l’urine, qui recouvrait tout le fond de la cage et une grande partie de ses côtés », indique le document. «Il n’y avait pas d’eau ou de nourriture observée dans la cage métallique pour les chiots. Les chiots avaient des excréments collés sur leur fourrure, ce qui la décolorait, et les trois chiots avaient des rougeurs et des irritations sur les pattes, ce qui pourrait être le résultat d’une brûlure d’urine.

Interrogé sur l’état des chiots en cage, Willoughby aurait été incapable de trouver une quelconque explication.

L’affidavit allègue ensuite que la défenderesse, interrogée par un adjoint du shérif, a affirmé qu’elle était « submergée » par les animaux et qu’elle avait demandé de l’aide pour ses conditions de vie au Florida Department of Children and Families, mais en vain.

Cependant, plusieurs témoins cités plus tard dans le document contredisent l’affirmation de Willoughby. Potier de cristal, qui aurait vécu avec l’accusé dans le passé, a déclaré qu’elle avait offert à l’accusé de l’aide à de nombreuses reprises, ce qui n’avait « jamais été accepté ».

Un témoin anonyme a déclaré que Willoughby « choisit et continue de vivre de cette façon » de son propre chef « malgré les ressources et l’assistance offertes », selon l’affidavit.

Les députés ont également interrogé une autre femme qui séjournait dans le même motel et qui a déclaré qu’elle avait récemment acheté deux chiots à l’accusé – les frères des trois qui étaient gardés dans la cage. Ces deux autres chiens, Glock et Poulain, allaient bien.

Consultez ci-dessous quelques-uns des dossiers de l’affaire, qui ont été condensés en un seul dossier par Law&Crime pour plus de commodité :

[image via Brevard County Sheriff’s Office]

