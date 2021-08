Détails de l’appareil photo et du chipset Google Pixel 6 suggérés dans la dernière version bêta d’Android 12

TL;DR

La dernière version bêta d’Android 12 semble contenir quelques détails sur le capteur principal de l’appareil photo et le modem SoC utilisés dans la série Pixel 6. Les informations suggèrent que Google se procure les deux composants auprès de Samsung.

La série Pixel 6 de Google doit être l’une des plus attendues après que la société a abandonné les rendus officiels et les informations sur sa puce maison la semaine dernière. Maintenant, la version bêta 4 d’Android 12 publiée hier donne quelques détails sur l’appareil photo et le SoC des prochains téléphones Google.

Comme découvert par un membre de XDA, une nouvelle version de l’application Google Camera dans la dernière version bêta d’Android 12 contient une chaîne de code intitulée “gn1_wide_p21”. Cela suggère que Google pourrait utiliser le capteur ISOCELL 50MP GN1 de Samsung comme principal appareil photo grand angle des pixels 2021.

Samsung a présenté le capteur 50MP GN1 l’année dernière. Il présente une taille de capteur de 1/1,31 pouce et des pixels de 1,2 micron, contrairement aux pixels de 0,8 micron observés dans les autres capteurs haute résolution de Samsung. Les pixels plus gros signifient de meilleures performances en basse lumière, même si la résolution baisse. Samsung, cependant, a également lancé un capteur GN2 50MP plus tôt cette année. Il offre une taille de capteur plus grande et des pixels de 1,4 micron utilisés dans la plupart des téléphones Pixel de Google. Il aurait été plus logique que la série Pixel 6 utilise le nouveau capteur Samsung. Bien sûr, nous ne saurons avec certitude que lorsque Google révélera plus de détails sur ses nouveaux téléphones.

Pour ce que ça vaut, une fuite antérieure suggérait également que le Pixel 6 aurait un appareil photo 50MP, bien qu’un Sony, pas un capteur Samsung.

Une puce Pixel fabriquée par Samsung ?

Google s’appuie traditionnellement sur Qualcomm pour ses besoins en SoC pour smartphones, mais cette année, il fait les choses en interne. La rumeur veut que Samsung gère la production de la puce Tensor en utilisant son processus 5 nm.

Un APK système dans Android 12 beta 4 fait également référence au modem « g5123b ». Ce modem est mappé sur cinq appareils : Oriole, Raven, Passport, Slider et un cinquième appareil inconnu. On pense que les deux premiers noms de code appartiennent aux Pixel 6 et 6 Pro, tandis que Passport est le nom de code supposé du téléphone pliable de Google.

XDA note que le “g5123b” est probablement basé sur le modem Exynos 5123 de Samsung utilisé dans les variantes Exynos des téléphones Galaxy S20 et Note 20. Un rapport récent de GalaxyClub a également affirmé que Tensor est en fait la puce Exynos 9855 de Samsung qui s’insère entre l’Exynos 2100 de la série Galaxy S21 et la prochaine puce Exynos avec le GPU AMD qui devrait alimenter la série Galaxy S22.